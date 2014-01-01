Посоветуйте компанию
Алексей Мороз,
Директор Рога и копыта
Директор Рога и копыта
11:00
Добрый день.
Посоветуйте компанию.
Необходимо осуществлять доставку в пределах МКАД (1-2 заказа в день).
Забор из центра Москвы.
Без договора.
Перевод денег на карту Сбербанка.
Доставка день в день (не более 400 руб. за заказ)
Добрый день.
Посоветуйте компанию.
Необходимо осуществлять доставку в пределах МКАД (1-2 заказа в день).
Забор из центра Москвы.
Без договора.
Перевод денег на карту Сбербанка.
Доставка день в день (не более 400 руб. за заказ)
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