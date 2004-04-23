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Помогите придумать название фирмы
23/04/2004
Baobab- international.
Baobab- international.
07/10/2005
Кстати! Всем на заметку!!!
Смотрите какое оживление в теме!
А все потому, что вопрос задано от Женского имени!
Примите на вооружение! Если хотите, чтобы вам уделили повышенное внимание - общайтесь от женского рода!
Проверено лично + на наблюдениях.
P.S. 1 раз мне пришло 200 писем за 1 день с популярного блога. Я там спросил от имени Ольги. Если бы спросил от себя, 2-3 письма - и то было бы хорошо.
Учимся дальше!?
Кстати! Всем на заметку!!!
Смотрите какое оживление в теме!
А все потому, что вопрос задано от Женского имени!
Примите на вооружение! Если хотите, чтобы вам уделили повышенное внимание - общайтесь от женского рода!
Проверено лично + на наблюдениях.
P.S. 1 раз мне пришло 200 писем за 1 день с популярного блога. Я там спросил от имени Ольги. Если бы спросил от себя, 2-3 письма - и то было бы хорошо.
Учимся дальше!?
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