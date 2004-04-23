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Помогите придумать название фирмы



Ссылка на сообщение Cucumber
23/04/2004

Baobab- international.



Ссылка на сообщение Костя
24/04/2004

А вообще-то за нейминг в среднем рекламном агентстве возьмут 200 баков. А тут бесплатно. Фи.



Ссылка на сообщение ripor
25/04/2004

Гербарий



Ссылка на сообщение Анна Мишакова
07/10/2005

Возможно-"Восторг Ароматов"



Ссылка на сообщение Анна Мишакова
07/10/2005

Восторг Ароматов



Ссылка на сообщение Names
07/10/2005

И будет у вас все "puch.com" :)



Ссылка на сообщение vit
07/10/2005

ЦветоМир



Ссылка на сообщение vit
07/10/2005

Цветочная сказка



Ссылка на сообщение vit
07/10/2005

Цветовство



Ссылка на сообщение www.askkt.ru
07/10/2005

Городские ромашки (цветы)



Райский сад



Ссылка на сообщение Names
07/10/2005

Кстати! Всем на заметку!!!



Смотрите какое оживление в теме!

А все потому, что вопрос задано от Женского имени!



Примите на вооружение! Если хотите, чтобы вам уделили повышенное внимание - общайтесь от женского рода!



Проверено лично + на наблюдениях.



P.S. 1 раз мне пришло 200 писем за 1 день с популярного блога. Я там спросил от имени Ольги. Если бы спросил от себя, 2-3 письма - и то было бы хорошо.



Учимся дальше!?



Ссылка на сообщение xirrka
27/02/2006

Женщинам всегда больше и лучшее :))



по теме:

Флори

flori.ru свободен



Ссылка на сообщение vit
27/03/2006

"многоцвет" характеризует ассортимент



Ссылка на сообщение Настенька
03/10/2009

Здраствуйте, я вот тоже ни как не могу придумать название для сврей фирмы...
занимаюсь я надписями на майкахи т.д......
помогите, пожалуйста....
:cry:


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