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Главная Форум Привлечение клиентов Продвижение бренда
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Помогите определиться с рекламной компанией



Ссылка на сообщение Катарина В.,
web-программист, Услуги для интернет-торговли (небольшая компания)
15/11/2017

Здравствуйте! У нас с мужем небольшая компания, которая занимается ремонтно-сервисным обслуживанием предприятий пищевой продукции. Работаем с 2015 года, в общем-то не так много. Первое время клиентов было много, сейчас остались только постоянные. Хотим попробовать продвинуть компанию, прибегнув к услугам рекламной компании. Но не можем выбрать, к кому обратиться. Муж за большое РА, а я вот считаю что маленькой компании это ни к чему, можно найти маленькую компанию, сэкономить на этом. Как вы считаете? И к кому лучше обратиться? И еще вопрос - можно ли самостоятельно попытаться продвинуть свои услуги/товары или обязательно к специалистам бежать. У кого такой опыт был?Спасибо!



Ссылка на сообщение Vita Com,
spec CW
17/11/2017

Добрый день!
Поделюсь своим опытом. У меня был небольшой интернет-магазин, контекст сам настраивал, насмотрелся роликов на ютубе. Проблема в том, что я не понимал - хорошо ли все работало или нет. В общем, все закончилось тем, что я устроился на работу в агентство контекстной рекламы.
Сейчас, могу сказать как специалист: на старте вам все будут обещать, но смогут ли реально помочь - неизвестно. Крупные агентства работают с бюджетами от 100тр в месяц и это оправдано, тем, что на маленьких бюджетах тяжело набрать статистику для улучшения эффективности. Те кто обещают сделать дешево, могут сделать как хорошо так и плохо. 50% успеха зависит от вашего сайта, с плохим сайтом даже лучшие настройки не помогут. Можете сами во всем разобраться, только это и время и деньги на эксперименты. Вообще в b2b лучше работают прямые продажи чем контекст.
Желаю успеха!



Ссылка на сообщение Ярослав Тихомиров,
web-программист Procter and Gamble
Perm, Russia
1
17/11/2017

Ну в принципе теоретичеки можно и самостоятельно этим заняться. вопрос только в том какой результат от этого вообще будет и будет ли он? лично я б посоветовал в вашем случае обращаться к рекламщикам. А вот насчет тогда какую компанию выбрать, тут смотрите по бюджету своему и по целям. вы говорите компания маленькая тут соглашусь с предыдущим комментарием, крупные рыбы от 100 тыс и выше работают- может тогда и не особо раскрученных пиарщиков выбрать? Их немало... medor или agrego например. и плюс что вы вообще хотите. Контекстную что ли? Или что?


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