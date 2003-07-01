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Помогите объективно оценить магазин
01/07/2003
Да, еще одно относительно безопасности:
Ты почему-то не используешь протокол SSL, повидимому он у тебя отключен. Это неверно. Пусть ребята включат, если твой сервер его поддерживает.
Да, еще одно относительно безопасности:
Ты почему-то не используешь протокол SSL, повидимому он у тебя отключен. Это неверно. Пусть ребята включат, если твой сервер его поддерживает.
01/07/2003
Для Amber.
К сожалению, ИМ несколько отличается от обычного магазина. Проблема в том, чтобы оплатить товар, потом тебе этот овар доставили, а для продавца - главное ПОЛУЧИТЬ за товар деньги. И если сегодня в СНГ кредитные карты еще не самый распространенный вид оплаты, то постепенно он им все же станет. Сегодня в мире таким способом оплачиваются более 80% всех покупок в сети.
А оплата требует регистрации некоторых данных о покупателе.
Тот, кто решил купить, потратит время на заполнение формы.
Для Amber.
К сожалению, ИМ несколько отличается от обычного магазина. Проблема в том, чтобы оплатить товар, потом тебе этот овар доставили, а для продавца - главное ПОЛУЧИТЬ за товар деньги. И если сегодня в СНГ кредитные карты еще не самый распространенный вид оплаты, то постепенно он им все же станет. Сегодня в мире таким способом оплачиваются более 80% всех покупок в сети.
А оплата требует регистрации некоторых данных о покупателе.
Тот, кто решил купить, потратит время на заполнение формы.
02/07/2003
FFR
Ещё раз спасибо за замечания.
Хотелось бы внести несколько уточнений из-за которых возможно идет неправильная трактовка механизмов сайта. Самое главное - движок и всё программное обеспечение написан нами самими ПОЛНОСТЬЮ.Мы не используем osCommerce. Просто при разработке дизайна мы взяли его за образец и нам понравилась функция отзывов, но написано всё с нуля.
По бекграунд вверху - мы заметили эту ошибку. Она проявилась у нас только в IE 5.1. сейчас ребята занимаются исправлением.
Автоматическое обновление у нас написано с использованием функции Cron в Linux, делается 4 раза в день.
Что касается afilated programm, то суть её описана на сайте, а программное обеспечение мы сейчас делаем, поскольку оно у нас будет в другой базе связанной с дисконтной системой портала.
Что касается SSL - сервер расположен непосредственно у нас. Он естественно поддерживает SSL, но мы оставили это только для оплаты Webmoney, которая сейчас пока отключена (разбираемся с законодательством Украины, там можно "влететь"), для простого захода на сайт мы эту функцию отключили пока по простой причине покупать сертификат сейчас ещё нерационально, а без сертификата каждый раз выскакивает сообщение, которое может отпугивать людей незнакомых с такой системой защиты.
За адрес форума спасибо обязательно зайдем.
Кстати погоду тоже переделаем, я сам это говорил программистам но видимо не хватало поддержки со стороны. Но это будет не раньше понедельника.
FFR
Ещё раз спасибо за замечания.
Хотелось бы внести несколько уточнений из-за которых возможно идет неправильная трактовка механизмов сайта. Самое главное - движок и всё программное обеспечение написан нами самими ПОЛНОСТЬЮ.Мы не используем osCommerce. Просто при разработке дизайна мы взяли его за образец и нам понравилась функция отзывов, но написано всё с нуля.
По бекграунд вверху - мы заметили эту ошибку. Она проявилась у нас только в IE 5.1. сейчас ребята занимаются исправлением.
Автоматическое обновление у нас написано с использованием функции Cron в Linux, делается 4 раза в день.
Что касается afilated programm, то суть её описана на сайте, а программное обеспечение мы сейчас делаем, поскольку оно у нас будет в другой базе связанной с дисконтной системой портала.
Что касается SSL - сервер расположен непосредственно у нас. Он естественно поддерживает SSL, но мы оставили это только для оплаты Webmoney, которая сейчас пока отключена (разбираемся с законодательством Украины, там можно "влететь"), для простого захода на сайт мы эту функцию отключили пока по простой причине покупать сертификат сейчас ещё нерационально, а без сертификата каждый раз выскакивает сообщение, которое может отпугивать людей незнакомых с такой системой защиты.
За адрес форума спасибо обязательно зайдем.
Кстати погоду тоже переделаем, я сам это говорил программистам но видимо не хватало поддержки со стороны. Но это будет не раньше понедельника.
02/07/2003
FFR
Кстати зашел на форум, который Вы мне прислали и слегка обалдел, народ готов покупать форумы, статистику и т.п. Даже возникла мысль попродавать своё произведение в целом и по частям. Например там кто-то хотел статистику с адресами, она у нас по-моему очень неплохо решена, причем сейчас делаем на Power Builder отдельную базу по статистике , где можно будет делать любые отчеты для анализа.
FFR
Кстати зашел на форум, который Вы мне прислали и слегка обалдел, народ готов покупать форумы, статистику и т.п. Даже возникла мысль попродавать своё произведение в целом и по частям. Например там кто-то хотел статистику с адресами, она у нас по-моему очень неплохо решена, причем сейчас делаем на Power Builder отдельную базу по статистике , где можно будет делать любые отчеты для анализа.
02/07/2003
Ну это в первую очередь форум про безвозмездные дела, хотя бывают и заказчики, готовые заплатить за работу. :)
Продукт то наш, да и Ваш тоже ходит под лицензией Антилопы Гну GPL ;)
И мы принципы соблюдаем. Коды должны быть открыты. Независимо от того, переписано в них 0,1% или 64% :)
Исходник слава Б-гу, очень узнаваем.
Ну это в первую очередь форум про безвозмездные дела, хотя бывают и заказчики, готовые заплатить за работу. :)
Продукт то наш, да и Ваш тоже ходит под лицензией Антилопы Гну GPL ;)
И мы принципы соблюдаем. Коды должны быть открыты. Независимо от того, переписано в них 0,1% или 64% :)
Исходник слава Б-гу, очень узнаваем.
03/07/2003
2FFR:
Вы писали про "лицензиею Антилопы Гну GPL ". Это, надо полгоать, речь о лицензии на PHP и MySQL.
Не понятно что подразумивалось под словами
"Независимо от того, переписано в них 0,1% или 64%"?
Имеется ввиду переписанный сам PhP?
Или подразумивается, что в основу разработок всегда берутся чьи то библиотеки?;)
2FFR:
Вы писали про "лицензиею Антилопы Гну GPL ". Это, надо полгоать, речь о лицензии на PHP и MySQL.
Не понятно что подразумивалось под словами
"Независимо от того, переписано в них 0,1% или 64%"?
Имеется ввиду переписанный сам PhP?
Или подразумивается, что в основу разработок всегда берутся чьи то библиотеки?;)
04/07/2003
Нет. Я имел в виду именно ПО для ИМ - OSCommerce.
Это открытое программное обеспечение распространяемое под лицензией GPL.
Что означает, Вы можете использовать модифицировать и распространять данное ПО бесплатно или за деньги, но с обязательным условием - открытой публикации или передачи коммерческому заказчику всех кодов, в том числе и написанных вами лично или Вашей компанией, если в Вашей работе используется весь или часть исходного кода данного продукта.
Это главное отличие и породило например сегодня войну между Линуксом и Виндовсом. Дядя Билл хочет зарабатывать свои деньги, один раз написав свою программу, и продавая несчетное количество копий, за совершенно немыслимые деньги.
Идеология же сообщества лткрытого программного обеспечения, придерживается иного мнения. Исходные коды должны быть открыты и все кто пользуется продуктом, должны иметь к ним доступ и возможность изменения, дополнения и модификации. Но условия лицензии таковы: если ты это взял, тем более безвозмездно, то будь добр, поделиться своими достижениями на тех же условиях! В противном случае, ты не имеешь права использовать исходные коды.
Тем не менее, если какой либо Ваш заказчик, хочет купить Ваш труд по инсталляции, модификации разработке модулей и блоков и прочим работам связанным с применением данных кодов, Вы имеете право продать Ваш труд, но не коды. Коды и в таком случае, должны быть доступны.
Нет. Я имел в виду именно ПО для ИМ - OSCommerce.
Это открытое программное обеспечение распространяемое под лицензией GPL.
Что означает, Вы можете использовать модифицировать и распространять данное ПО бесплатно или за деньги, но с обязательным условием - открытой публикации или передачи коммерческому заказчику всех кодов, в том числе и написанных вами лично или Вашей компанией, если в Вашей работе используется весь или часть исходного кода данного продукта.
Это главное отличие и породило например сегодня войну между Линуксом и Виндовсом. Дядя Билл хочет зарабатывать свои деньги, один раз написав свою программу, и продавая несчетное количество копий, за совершенно немыслимые деньги.
Идеология же сообщества лткрытого программного обеспечения, придерживается иного мнения. Исходные коды должны быть открыты и все кто пользуется продуктом, должны иметь к ним доступ и возможность изменения, дополнения и модификации. Но условия лицензии таковы: если ты это взял, тем более безвозмездно, то будь добр, поделиться своими достижениями на тех же условиях! В противном случае, ты не имеешь права использовать исходные коды.
Тем не менее, если какой либо Ваш заказчик, хочет купить Ваш труд по инсталляции, модификации разработке модулей и блоков и прочим работам связанным с применением данных кодов, Вы имеете право продать Ваш труд, но не коды. Коды и в таком случае, должны быть доступны.
10/07/2003
Давно не был в этой дискуссии.
Некоторые всё же неправильно поняли мои замечания.
Без сомнения, для того чтобы доставить товар продавец должен знать куда. Продавец также должен быть уверен, что за товар будет оплачено. Не в том спор. Суть моих мыслей в том, что надо создать более дружелюбную и покупателю понятную обстановку. Для покупателя из СНГ наверное это не столь и важно он привык, и наверное ему это нравиться (но скоро это пройдёт) и интересно заполнять анкеты отвечать на дурацкие вопросы типа «Сколько вы зарабатываете? Как вы нас нашли? и т.д.». Плюс к тому многие админы в формах эти поля помечает как обязательными.
Я призываю к тому, что всё в окончательной стадии оформления заказа должно быть в одной страничке. И адрес отправки, и способ оплаты, и даже если есть возможность (реальная ) расчёта с кредиткой то и эта форма в одном месте. Вся схема магазина очень проста:
1. Товар
2. Корзина
3. Деньги
Видел у кого-то из участников этой дискуссии уже реализованную эту схему.
Всё ясно и видно. Ни каких там «дальше». Сразу возникает вопрос, а что дальше? Сколько этих дальше будет?
С дисконтной системой всё понятно и мои советы этому не мешает.
Как вижу, все старается дать советы из технической стороны, я больше анализирую психологическую сторону магазина и поведение покупателя в интернете. Надо запомнить одно правило, то что само понятно кажется для 20-его, может быть не достижимо для 50-его. А у кого больше денег?
Давно не был в этой дискуссии.
Некоторые всё же неправильно поняли мои замечания.
Без сомнения, для того чтобы доставить товар продавец должен знать куда. Продавец также должен быть уверен, что за товар будет оплачено. Не в том спор. Суть моих мыслей в том, что надо создать более дружелюбную и покупателю понятную обстановку. Для покупателя из СНГ наверное это не столь и важно он привык, и наверное ему это нравиться (но скоро это пройдёт) и интересно заполнять анкеты отвечать на дурацкие вопросы типа «Сколько вы зарабатываете? Как вы нас нашли? и т.д.». Плюс к тому многие админы в формах эти поля помечает как обязательными.
Я призываю к тому, что всё в окончательной стадии оформления заказа должно быть в одной страничке. И адрес отправки, и способ оплаты, и даже если есть возможность (реальная ) расчёта с кредиткой то и эта форма в одном месте. Вся схема магазина очень проста:
1. Товар
2. Корзина
3. Деньги
Видел у кого-то из участников этой дискуссии уже реализованную эту схему.
Всё ясно и видно. Ни каких там «дальше». Сразу возникает вопрос, а что дальше? Сколько этих дальше будет?
С дисконтной системой всё понятно и мои советы этому не мешает.
Как вижу, все старается дать советы из технической стороны, я больше анализирую психологическую сторону магазина и поведение покупателя в интернете. Надо запомнить одно правило, то что само понятно кажется для 20-его, может быть не достижимо для 50-его. А у кого больше денег?
11/07/2003
Уважаемый Amber,
Почитай пожалуйста этот топик, и наверное тяга к облегчению жизни пользователя и сокращению обязательных данных принятых от покупателя, пройдет.
http://www.oborot.ru/forum/read/1006/1
Риск конечно дело интересное, но в конце концов, себе дороже.
Уважаемый Amber,
Почитай пожалуйста этот топик, и наверное тяга к облегчению жизни пользователя и сокращению обязательных данных принятых от покупателя, пройдет.
http://www.oborot.ru/forum/read/1006/1
Риск конечно дело интересное, но в конце концов, себе дороже.
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