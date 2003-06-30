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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Помогите объективно оценить магазин



Ссылка на сообщение Freech
30/06/2003

ToКонстантин Тимошенко, да и чем вам не угодили зоны .ua или ukr.net



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
30/06/2003

Миш, :) как я могу друнгим помешать? Я что, их баню? кричу, что их не слышно? :)



Палатки? Новый опыт? Что ж тут нового? Скольки людям нужна палатка ВООБЩЕ. Тем более в России через Украину?

У него потенциально 7 с половиной покупателей вообще. Этого товара в любом спортмаге полно. К тому же покупается он 1-2 раза в жизнию Как турист отвечаю. :)

"Как промоутер" посмотрел конечно эту фотогалерею + кнопку "положить в корзину".



Ну ладно, ухожу из этого топика, ктоб другим не мешать :)



Ссылка на сообщение OlegA
30/06/2003

Константин, поверьте, я задал вопрос не для того, чтобы "накрутить" исскуственно хиты. Мне важнее постоянная работа магазина. Что касается палаток, то я ими занялся потому, что сам занимаюсь спелеотуризмом уже 22 года. У нас палатки фирмы Alpinus по ценам, которые на 20-30% ниже, чем в самой Польше, где Alpinus считается самой лучшей фирмой по стуристическому снаряжению. Бренд известный. Насчет покупателей, у меня их уже пять, но к сожалению через интернет только два, причем оплату жду на следующей неделе. Меня беспокоит, не товар, он отличного качества и по хорошей для него цене, беспокоит то, что люди (в Донецке) с которыми общаюсь узнав о нем,посмотрев сайт, хотят купить. А вот чисто через интернет гораздо меньше. Именно из-за этого и возник вопрос - возможно дело не толлько в раскрутке и менталитете, но и в самом сайте. Поэтому ещё раз хочу поблагодарить всех, кто оставляет конкретные замечания по организации работы сайта.



Ссылка на сообщение Nik
30/06/2003

Олег:

Когда проснётся желание напишу пол-странички, что мне не нравится. Пока скажу лишь, что сайт выглядит страшно.



Ссылка на сообщение Amber
30/06/2003

Посмотрел я ваш магазин и нашёл одно очень неприятное место для покупателя. Которое надо (моё мнение) исправлять. Попробуйте представить обычный магазин. Мы входим в его, осматриваем товары, кладём их в корзину товар, подходим к кассе, уже собрались открыть кошелёк, а кассирша говорит «нет, дорогой не нужны мне твои деньги, давай паспорт и заполняй анкету, и если всё будет правильно, то я сделаю тебе милость и возьму твои поганые денежки». Вот такое впечатление создалось. И кто вообще придумал такую систему, что перед тем как заплатить, надо заполнять анкеты. Нахрен эта инфо нужна продавцу?? А покупатель не теряет зря время и просто уходит не отоварившесь. Ведь в интернете тысячи магазинов.



Ссылка на сообщение Правильный
30/06/2003

to OlegA

ну я бы как покупатель из России ушел бы сразу же увидев цены в гривнах.

ну и чтобы понять что у тебя цены на 20% меньше мне надо знать или идти куда смотреть курс гривны.

А в общем списке вообще стоят просто цифры , без указания валюты.



Ссылка на сообщение Маринцев Валерий
01/07/2003

to Константин Тимошенко:

Полностью с Вами согласен во всех высказываниях. Исследование заказывают на платной основе, тогда это будет исследование, а "подскажите как лучше", окажется просто мнение других, что может быть и не как лучше.



Тем кому платят - отвечают за работу, а не лясы точат.



Ссылка на сообщение Олег
01/07/2003

Тезка. Знаешь есть некоторые странности в твоем магазине. Поэтому посмотрю позже и детализирую. Но менять придется явно не мало.



Ссылка на сообщение Партизан
01/07/2003

При покупке свыше 1000 гр. доставка по Украине - бесплатно :D



Ссылка на сообщение OlegA
01/07/2003

Ув. Nik жду Ваши замечания по почте.

Amber - заполнение анкеты - разовое действие, оно нужно во первых самому клиенту для того, чтобы он мог в следующий раз её не заполнять, а просто зайти указав имя и пароль и смотреть полностью все свои заказы приобретенные ранее, а во вторых нам, чтобы знать куда отправить товар, как связаться и проконтролировать, при необходимости, прохождение заказа и самое главное для организации учета товаров с целью начисления скидок.

Правильному. Спасибо за замечание. Мы и сами думали делать лучше в у.е. т.е. $ или гривнах. Это мы уже исправили. Сейчас цены все в у.е. пересчет по курсу продажи указанному на сайте в раздеде курсы валют на день оплаты.Если немного сдвинется курс -договоримся, учитывая скидки это не проблема.

Партизану. Доставка по Украине при такой покупке у нас действительно бесплатная. Кроме того у такого покупателя появляется постоянная скидка в 5%, которая может возрасто до 10% при закупке товаров на общую (НАКОПЛЕННУЮ)сумму около 500 у.е. и не знаю что Вас так рассмешило. С Россией мы были бы рады сделать такие же условия, но чтобы все было реально предпочитаем сейчас это оговаривать в каждом случае. Сейчас у нас возможно появится партнер в Москве, через которого будут идти оплаты и доставка по Москве и России и тогда эти условия улучшатся, впрочем, как и ассортимент. Его мы в течение полутора месяцев рассчитываем увеличить раза в три.



Ссылка на сообщение FFR
01/07/2003

Привет Олег,

сайт сделан неплохо, с дизайном поработали, однако, форум попробуй вынести наружу, с тем же дизайном, так как внутри osCommerce он немного снижает безопасность, по причине пользования одной и той же базой данных.

Неплохо добавлен бокс категорий.

По дизайну: надобы поправить бекграунд вверху. Это класс headernavigation.

Возможно, если поменять местами боксы Навигация и категории, будет лучше, так как получается, что у тебя вверху второстепенное меню, а главное ниже. Это же шоп :)

По схеме регистрации, не слушай советчиков и любителей покупок по упрощенной схеме или без регистрации. Пусть эти варианты ставят у себя.

Неплохо сделан бокс курсов валют.

Автоматическое обновление, можно сделать с использованием CronJob, если эта опция поддерживается на твоем сервере.

Относительно регистрации еще раз. Все продумано и выглядит неплохо, хотя наверное зря убрал регистрацию при закидывании продукта в корзину для незарегистрированного пользователя. И после помещения в корзину товара, шоп выкидывает опять на ту же страницу с тем же товаром...

В целом, очень даже неплохо !



Ссылка на сообщение FFR
01/07/2003

Да, извини забыл: Погода в донецке - слишком пестрая. Придуши по цвету этого попугая. Отвлекает покупателя от товара. :)



Ссылка на сообщение FFR
01/07/2003

И последнее :)

Какую afilated programm планируешь использовать?

Поделись:)



Ссылка на сообщение OlegA
01/07/2003

FFR

Большое спасибо за советы

Завтра посоветуемся и возможно исправим. Что касается afilated programm - что это такое?



Ссылка на сообщение FFR
01/07/2003

Это программа присоединения, или партнерская программа ты аносируешь ее у себя на первой странице.

Да, кстати, пусть твои разработчики забегают к нам на форум: http://osc-ru.my777.biz/ Мне понравились некоторые решения на вашем сайте, кроме того, там ребята тоже смогут оценить ваш проект, так как хорошо знают этот движок.


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