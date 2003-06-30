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Помогите объективно оценить магазин
30/06/2003
ToКонстантин Тимошенко, да и чем вам не угодили зоны .ua или ukr.net
ToКонстантин Тимошенко, да и чем вам не угодили зоны .ua или ukr.net
30/06/2003
Миш, :) как я могу друнгим помешать? Я что, их баню? кричу, что их не слышно? :)
Палатки? Новый опыт? Что ж тут нового? Скольки людям нужна палатка ВООБЩЕ. Тем более в России через Украину?
У него потенциально 7 с половиной покупателей вообще. Этого товара в любом спортмаге полно. К тому же покупается он 1-2 раза в жизнию Как турист отвечаю. :)
"Как промоутер" посмотрел конечно эту фотогалерею + кнопку "положить в корзину".
Ну ладно, ухожу из этого топика, ктоб другим не мешать :)
Миш, :) как я могу друнгим помешать? Я что, их баню? кричу, что их не слышно? :)
Палатки? Новый опыт? Что ж тут нового? Скольки людям нужна палатка ВООБЩЕ. Тем более в России через Украину?
У него потенциально 7 с половиной покупателей вообще. Этого товара в любом спортмаге полно. К тому же покупается он 1-2 раза в жизнию Как турист отвечаю. :)
"Как промоутер" посмотрел конечно эту фотогалерею + кнопку "положить в корзину".
Ну ладно, ухожу из этого топика, ктоб другим не мешать :)
30/06/2003
Константин, поверьте, я задал вопрос не для того, чтобы "накрутить" исскуственно хиты. Мне важнее постоянная работа магазина. Что касается палаток, то я ими занялся потому, что сам занимаюсь спелеотуризмом уже 22 года. У нас палатки фирмы Alpinus по ценам, которые на 20-30% ниже, чем в самой Польше, где Alpinus считается самой лучшей фирмой по стуристическому снаряжению. Бренд известный. Насчет покупателей, у меня их уже пять, но к сожалению через интернет только два, причем оплату жду на следующей неделе. Меня беспокоит, не товар, он отличного качества и по хорошей для него цене, беспокоит то, что люди (в Донецке) с которыми общаюсь узнав о нем,посмотрев сайт, хотят купить. А вот чисто через интернет гораздо меньше. Именно из-за этого и возник вопрос - возможно дело не толлько в раскрутке и менталитете, но и в самом сайте. Поэтому ещё раз хочу поблагодарить всех, кто оставляет конкретные замечания по организации работы сайта.
Константин, поверьте, я задал вопрос не для того, чтобы "накрутить" исскуственно хиты. Мне важнее постоянная работа магазина. Что касается палаток, то я ими занялся потому, что сам занимаюсь спелеотуризмом уже 22 года. У нас палатки фирмы Alpinus по ценам, которые на 20-30% ниже, чем в самой Польше, где Alpinus считается самой лучшей фирмой по стуристическому снаряжению. Бренд известный. Насчет покупателей, у меня их уже пять, но к сожалению через интернет только два, причем оплату жду на следующей неделе. Меня беспокоит, не товар, он отличного качества и по хорошей для него цене, беспокоит то, что люди (в Донецке) с которыми общаюсь узнав о нем,посмотрев сайт, хотят купить. А вот чисто через интернет гораздо меньше. Именно из-за этого и возник вопрос - возможно дело не толлько в раскрутке и менталитете, но и в самом сайте. Поэтому ещё раз хочу поблагодарить всех, кто оставляет конкретные замечания по организации работы сайта.
30/06/2003
Посмотрел я ваш магазин и нашёл одно очень неприятное место для покупателя. Которое надо (моё мнение) исправлять. Попробуйте представить обычный магазин. Мы входим в его, осматриваем товары, кладём их в корзину товар, подходим к кассе, уже собрались открыть кошелёк, а кассирша говорит «нет, дорогой не нужны мне твои деньги, давай паспорт и заполняй анкету, и если всё будет правильно, то я сделаю тебе милость и возьму твои поганые денежки». Вот такое впечатление создалось. И кто вообще придумал такую систему, что перед тем как заплатить, надо заполнять анкеты. Нахрен эта инфо нужна продавцу?? А покупатель не теряет зря время и просто уходит не отоварившесь. Ведь в интернете тысячи магазинов.
Посмотрел я ваш магазин и нашёл одно очень неприятное место для покупателя. Которое надо (моё мнение) исправлять. Попробуйте представить обычный магазин. Мы входим в его, осматриваем товары, кладём их в корзину товар, подходим к кассе, уже собрались открыть кошелёк, а кассирша говорит «нет, дорогой не нужны мне твои деньги, давай паспорт и заполняй анкету, и если всё будет правильно, то я сделаю тебе милость и возьму твои поганые денежки». Вот такое впечатление создалось. И кто вообще придумал такую систему, что перед тем как заплатить, надо заполнять анкеты. Нахрен эта инфо нужна продавцу?? А покупатель не теряет зря время и просто уходит не отоварившесь. Ведь в интернете тысячи магазинов.
01/07/2003
to Константин Тимошенко:
Полностью с Вами согласен во всех высказываниях. Исследование заказывают на платной основе, тогда это будет исследование, а "подскажите как лучше", окажется просто мнение других, что может быть и не как лучше.
Тем кому платят - отвечают за работу, а не лясы точат.
to Константин Тимошенко:
Полностью с Вами согласен во всех высказываниях. Исследование заказывают на платной основе, тогда это будет исследование, а "подскажите как лучше", окажется просто мнение других, что может быть и не как лучше.
Тем кому платят - отвечают за работу, а не лясы точат.
01/07/2003
Ув. Nik жду Ваши замечания по почте.
Amber - заполнение анкеты - разовое действие, оно нужно во первых самому клиенту для того, чтобы он мог в следующий раз её не заполнять, а просто зайти указав имя и пароль и смотреть полностью все свои заказы приобретенные ранее, а во вторых нам, чтобы знать куда отправить товар, как связаться и проконтролировать, при необходимости, прохождение заказа и самое главное для организации учета товаров с целью начисления скидок.
Правильному. Спасибо за замечание. Мы и сами думали делать лучше в у.е. т.е. $ или гривнах. Это мы уже исправили. Сейчас цены все в у.е. пересчет по курсу продажи указанному на сайте в раздеде курсы валют на день оплаты.Если немного сдвинется курс -договоримся, учитывая скидки это не проблема.
Партизану. Доставка по Украине при такой покупке у нас действительно бесплатная. Кроме того у такого покупателя появляется постоянная скидка в 5%, которая может возрасто до 10% при закупке товаров на общую (НАКОПЛЕННУЮ)сумму около 500 у.е. и не знаю что Вас так рассмешило. С Россией мы были бы рады сделать такие же условия, но чтобы все было реально предпочитаем сейчас это оговаривать в каждом случае. Сейчас у нас возможно появится партнер в Москве, через которого будут идти оплаты и доставка по Москве и России и тогда эти условия улучшатся, впрочем, как и ассортимент. Его мы в течение полутора месяцев рассчитываем увеличить раза в три.
Ув. Nik жду Ваши замечания по почте.
Amber - заполнение анкеты - разовое действие, оно нужно во первых самому клиенту для того, чтобы он мог в следующий раз её не заполнять, а просто зайти указав имя и пароль и смотреть полностью все свои заказы приобретенные ранее, а во вторых нам, чтобы знать куда отправить товар, как связаться и проконтролировать, при необходимости, прохождение заказа и самое главное для организации учета товаров с целью начисления скидок.
Правильному. Спасибо за замечание. Мы и сами думали делать лучше в у.е. т.е. $ или гривнах. Это мы уже исправили. Сейчас цены все в у.е. пересчет по курсу продажи указанному на сайте в раздеде курсы валют на день оплаты.Если немного сдвинется курс -договоримся, учитывая скидки это не проблема.
Партизану. Доставка по Украине при такой покупке у нас действительно бесплатная. Кроме того у такого покупателя появляется постоянная скидка в 5%, которая может возрасто до 10% при закупке товаров на общую (НАКОПЛЕННУЮ)сумму около 500 у.е. и не знаю что Вас так рассмешило. С Россией мы были бы рады сделать такие же условия, но чтобы все было реально предпочитаем сейчас это оговаривать в каждом случае. Сейчас у нас возможно появится партнер в Москве, через которого будут идти оплаты и доставка по Москве и России и тогда эти условия улучшатся, впрочем, как и ассортимент. Его мы в течение полутора месяцев рассчитываем увеличить раза в три.
01/07/2003
Привет Олег,
сайт сделан неплохо, с дизайном поработали, однако, форум попробуй вынести наружу, с тем же дизайном, так как внутри osCommerce он немного снижает безопасность, по причине пользования одной и той же базой данных.
Неплохо добавлен бокс категорий.
По дизайну: надобы поправить бекграунд вверху. Это класс headernavigation.
Возможно, если поменять местами боксы Навигация и категории, будет лучше, так как получается, что у тебя вверху второстепенное меню, а главное ниже. Это же шоп :)
По схеме регистрации, не слушай советчиков и любителей покупок по упрощенной схеме или без регистрации. Пусть эти варианты ставят у себя.
Неплохо сделан бокс курсов валют.
Автоматическое обновление, можно сделать с использованием CronJob, если эта опция поддерживается на твоем сервере.
Относительно регистрации еще раз. Все продумано и выглядит неплохо, хотя наверное зря убрал регистрацию при закидывании продукта в корзину для незарегистрированного пользователя. И после помещения в корзину товара, шоп выкидывает опять на ту же страницу с тем же товаром...
В целом, очень даже неплохо !
Привет Олег,
сайт сделан неплохо, с дизайном поработали, однако, форум попробуй вынести наружу, с тем же дизайном, так как внутри osCommerce он немного снижает безопасность, по причине пользования одной и той же базой данных.
Неплохо добавлен бокс категорий.
По дизайну: надобы поправить бекграунд вверху. Это класс headernavigation.
Возможно, если поменять местами боксы Навигация и категории, будет лучше, так как получается, что у тебя вверху второстепенное меню, а главное ниже. Это же шоп :)
По схеме регистрации, не слушай советчиков и любителей покупок по упрощенной схеме или без регистрации. Пусть эти варианты ставят у себя.
Неплохо сделан бокс курсов валют.
Автоматическое обновление, можно сделать с использованием CronJob, если эта опция поддерживается на твоем сервере.
Относительно регистрации еще раз. Все продумано и выглядит неплохо, хотя наверное зря убрал регистрацию при закидывании продукта в корзину для незарегистрированного пользователя. И после помещения в корзину товара, шоп выкидывает опять на ту же страницу с тем же товаром...
В целом, очень даже неплохо !
01/07/2003
Это программа присоединения, или партнерская программа ты аносируешь ее у себя на первой странице.
Да, кстати, пусть твои разработчики забегают к нам на форум: http://osc-ru.my777.biz/ Мне понравились некоторые решения на вашем сайте, кроме того, там ребята тоже смогут оценить ваш проект, так как хорошо знают этот движок.
Это программа присоединения, или партнерская программа ты аносируешь ее у себя на первой странице.
Да, кстати, пусть твои разработчики забегают к нам на форум: http://osc-ru.my777.biz/ Мне понравились некоторые решения на вашем сайте, кроме того, там ребята тоже смогут оценить ваш проект, так как хорошо знают этот движок.
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