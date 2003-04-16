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Перспективы сайта фирмы в небольшом городе



Ссылка на сообщение FFR
16/04/2003

В любом случае необходимо использовать движок. Естественнопроще и быстрее взять готовый. ПостНюк пожалуй самый навороченный. Ну и далее, на его основе раскручивать сайт.

Как правило движки, тот же ПостНюк имеют кучу вариантов дизайна, который довольно легко заменяется, так что можешь ему придать соответствующую случаю "морду лица", он же прекрасно русифицируется.

Рожать что-то свое (движок) дело неблагодарное. Времени потратишь много, но дотянуть до уровня - тяжело.

В любом случае, под твою задачу одним Постнюком или иным портальным движком обойтись будет сложно, но начат с этого можно, а потом наращивать сайт.



Ссылка на сообщение Николай Васильев
17/11/2003

Добрый день, поднимаю тему.



Скажите, а если клиентура предпринимателя - область, насколько перспективно обзаводиться ему сайтом?



Ссылка на сообщение Константин
17/11/2003

Вы не на "область" смотрите, а на ТО, что ваш предприниматель предлагает. Востребовано ли ЭТО в "области"?

Есть ли у потенциальных клиентов интернет?

:) Может он хорошие плуги делает. И они востребованы сильно. НО... у крестьян интернета нету :(. К ним по-другому надо. Например, "по каталогу".

"Область" - это административно-географическое понятие. Смотрите НА ЛЮДЕЙ. Они, имхо, клиенты :).

Есть в области его клиенты с доступом - да ради Бога, хоть на область, хоть на соседний переулок.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
18/11/2003

Согласен с Константином. Плясать надо "от печки", т.е. не от области и не от движка, а от количества клиентов и объема заказов



Ссылка на сообщение Александр
18/11/2003

Николай, перспективы можно оценить как в известной истории:

Приезжает предприниматель-пессимист продавать обувь в Африку. И через некоторое время сообщает в головной офис – никаких перспектив – все люди ходят босиком.

Затем приезжает предприниматель-оптимист и через некоторое время пишет в свой офис: Огромные перспективы, рынок не занят – все люди ходят босиком.

Вот так и вашем случае, все зависит от того как посмотреть на ситуацию.


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