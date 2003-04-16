Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Перспективы сайта фирмы в небольшом городе
16/04/2003
В любом случае необходимо использовать движок. Естественнопроще и быстрее взять готовый. ПостНюк пожалуй самый навороченный. Ну и далее, на его основе раскручивать сайт.
Как правило движки, тот же ПостНюк имеют кучу вариантов дизайна, который довольно легко заменяется, так что можешь ему придать соответствующую случаю "морду лица", он же прекрасно русифицируется.
Рожать что-то свое (движок) дело неблагодарное. Времени потратишь много, но дотянуть до уровня - тяжело.
В любом случае, под твою задачу одним Постнюком или иным портальным движком обойтись будет сложно, но начат с этого можно, а потом наращивать сайт.
В любом случае необходимо использовать движок. Естественнопроще и быстрее взять готовый. ПостНюк пожалуй самый навороченный. Ну и далее, на его основе раскручивать сайт.
Как правило движки, тот же ПостНюк имеют кучу вариантов дизайна, который довольно легко заменяется, так что можешь ему придать соответствующую случаю "морду лица", он же прекрасно русифицируется.
Рожать что-то свое (движок) дело неблагодарное. Времени потратишь много, но дотянуть до уровня - тяжело.
В любом случае, под твою задачу одним Постнюком или иным портальным движком обойтись будет сложно, но начат с этого можно, а потом наращивать сайт.
17/11/2003
Вы не на "область" смотрите, а на ТО, что ваш предприниматель предлагает. Востребовано ли ЭТО в "области"?
Есть ли у потенциальных клиентов интернет?
:) Может он хорошие плуги делает. И они востребованы сильно. НО... у крестьян интернета нету :(. К ним по-другому надо. Например, "по каталогу".
"Область" - это административно-географическое понятие. Смотрите НА ЛЮДЕЙ. Они, имхо, клиенты :).
Есть в области его клиенты с доступом - да ради Бога, хоть на область, хоть на соседний переулок.
Вы не на "область" смотрите, а на ТО, что ваш предприниматель предлагает. Востребовано ли ЭТО в "области"?
Есть ли у потенциальных клиентов интернет?
:) Может он хорошие плуги делает. И они востребованы сильно. НО... у крестьян интернета нету :(. К ним по-другому надо. Например, "по каталогу".
"Область" - это административно-географическое понятие. Смотрите НА ЛЮДЕЙ. Они, имхо, клиенты :).
Есть в области его клиенты с доступом - да ради Бога, хоть на область, хоть на соседний переулок.
18/11/2003
Николай, перспективы можно оценить как в известной истории:
Приезжает предприниматель-пессимист продавать обувь в Африку. И через некоторое время сообщает в головной офис – никаких перспектив – все люди ходят босиком.
Затем приезжает предприниматель-оптимист и через некоторое время пишет в свой офис: Огромные перспективы, рынок не занят – все люди ходят босиком.
Вот так и вашем случае, все зависит от того как посмотреть на ситуацию.
Николай, перспективы можно оценить как в известной истории:
Приезжает предприниматель-пессимист продавать обувь в Африку. И через некоторое время сообщает в головной офис – никаких перспектив – все люди ходят босиком.
Затем приезжает предприниматель-оптимист и через некоторое время пишет в свой офис: Огромные перспективы, рынок не занят – все люди ходят босиком.
Вот так и вашем случае, все зависит от того как посмотреть на ситуацию.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено