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PayPal - проблемы?
07/12/2016
Вопрос был не то что запрещено в россии, а то почему это разрешено в "загнивающих странах"!
kaavain:
Потому что в России это запрещено.
Потому что в России это запрещено.
Вопрос был не то что запрещено в россии, а то почему это разрешено в "загнивающих странах"!
07/12/2016
Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.
Потому что это США
Ответ в вопросе.
Мои конкуренты торгуют на Ebay, используя счет физического лица и регулярно выводят бабки на карту Сбера. Оборот правда небольшой у них, $1000-$2000. Но вот уже 7 месяцев они работают по такой схеме и не платят ни гроша российским налоговикам
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?
krutik:
заканчивая не возможностью, даже полноценной конвертацией и выводом.
заканчивая не возможностью, даже полноценной конвертацией и выводом.
Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.
krutik:
Я вот понять не могу!
Почему в США
Я вот понять не могу!
Почему в США
Потому что это США
Ответ в вопросе.
krutik:
продавать свои товары с Палкой, без образования ИП или юр лица!?
продавать свои товары с Палкой, без образования ИП или юр лица!?
Мои конкуренты торгуют на Ebay, используя счет физического лица и регулярно выводят бабки на карту Сбера. Оборот правда небольшой у них, $1000-$2000. Но вот уже 7 месяцев они работают по такой схеме и не платят ни гроша российским налоговикам
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?
27/12/2016
И что ты объяснишь клиентам, когда тебе скажут, что вон у того Васи, цена на 6% ниже
Будешь объяснять им про УСН6?
При этом Я не исключаю, что у Васи покупают, теже налоговики на твои уплаченные за Васю налоги
Anton Shishkin:
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?
И что ты объяснишь клиентам, когда тебе скажут, что вон у того Васи, цена на 6% ниже
Будешь объяснять им про УСН6?
При этом Я не исключаю, что у Васи покупают, теже налоговики на твои уплаченные за Васю налоги
27/12/2016
Для этого надо завести отдельный бизнес аккаунт?
Не платят из принципа, знаю такого, ничего не объяснишь.
Anton Shishkin:
Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.
Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.
Для этого надо завести отдельный бизнес аккаунт?
Anton Shishkin:
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты?
И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты?
Не платят из принципа, знаю такого, ничего не объяснишь.
Sveta Leschenko,
Boss Svelby
Boss Svelby
20/06/2017
вы хотите сказать, что если ИП палка то можно выводить на счет в валюте? (интересует евро) или на карту в валюте?
вы хотите сказать, что если ИП палка то можно выводить на счет в валюте? (интересует евро) или на карту в валюте?
Pavel Fm,
chief SnS
Москва, Россия
chief SnS
Москва, Россия
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20/06/2017
Нельзя.
Нельзя.
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