Anton Shishkin:



И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?

И что ты объяснишь клиентам, когда тебе скажут, что вон у того Васи, цена на 6% нижеБудешь объяснять им про УСН6?При этом Я не исключаю, что у Васи покупают, теже налоговики на твои уплаченные за Васю налоги