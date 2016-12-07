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PayPal - проблемы?



Ссылка на сообщение krutik
07/12/2016

kaavain:

Потому что в России это запрещено.

Вопрос был не то что запрещено в россии, а то почему это разрешено в "загнивающих странах"!



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
07/12/2016

krutik:

заканчивая не возможностью, даже полноценной конвертацией и выводом.


Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.

krutik:

Я вот понять не могу!
Почему в США


Потому что это США :D
Ответ в вопросе.

krutik:

продавать свои товары с Палкой, без образования ИП или юр лица!?


Мои конкуренты торгуют на Ebay, используя счет физического лица и регулярно выводят бабки на карту Сбера. Оборот правда небольшой у них, $1000-$2000. Но вот уже 7 месяцев они работают по такой схеме и не платят ни гроша российским налоговикам :roll:

И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? :shock: По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь? :)



Ссылка на сообщение krutik
27/12/2016

Anton Shishkin:

И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты? По-моему проще работать с УСН 6% без проблем, чем как физик без налогов, но всё время на что-то оглядываясь?


И что ты объяснишь клиентам, когда тебе скажут, что вон у того Васи, цена на 6% ниже :mrgreen:
Будешь объяснять им про УСН6?

При этом Я не исключаю, что у Васи покупают, теже налоговики на твои уплаченные за Васю налоги :mrgreen:



Ссылка на сообщение alive
1
27/12/2016

Anton Shishkin:

Я вывожу с PayPal на р/с ИП без каких либо проблем. Сейчас скорость вывода достигла 1-2 дней.

Для этого надо завести отдельный бизнес аккаунт?
Anton Shishkin:

И да, вопрос на засыпку, неужели налог 6% на столько велик, чтобы искать какие-то заумные пути его не уплаты?

Не платят из принципа, знаю такого, ничего не объяснишь.



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
27/12/2016

alive:

Для этого надо завести отдельный бизнес аккаунт?


Да.

alive:

знаю такого, у них в голове г***о, ничего не объяснишь.


У меня больше половины из целевой аудитории клиентов как раз из таких)) Вариант легализации считается для них чем-то непостижимым...



Ссылка на сообщение Sveta Leschenko,
Boss Svelby
20/06/2017

вы хотите сказать, что если ИП палка то можно выводить на счет в валюте? (интересует евро) или на карту в валюте?



Ссылка на сообщение Pavel Fm,
chief SnS
Москва, Россия
1
20/06/2017

Нельзя.


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