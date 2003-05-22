Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Оплата кредитными картами - биллинг
22/05/2003
Зачем посещаемость? Ну здрастии, посещаемость лишней не бывает, а магазин НЕ в тему, просто есть и платная сторона на сайте, к эротике вообще не относится..
Зачем посещаемость? Ну здрастии, посещаемость лишней не бывает, а магазин НЕ в тему, просто есть и платная сторона на сайте, к эротике вообще не относится..
23/05/2003
Уважаемый Тимофей Шиколенков, Вы просили рассказать подробнее как можно решить проблему с приемом платежей...
Проблема была и мы ее решили, но вот буквально сегодня получили от нашего Московского клиента письмо, что российские банки начинают делать очередные проблемы... (естественно по просьбам трудящихся держателей кредитных карт).
Надеюсь, что удастся решить.
Уважаемый Тимофей Шиколенков, Вы просили рассказать подробнее как можно решить проблему с приемом платежей...
Проблема была и мы ее решили, но вот буквально сегодня получили от нашего Московского клиента письмо, что российские банки начинают делать очередные проблемы... (естественно по просьбам трудящихся держателей кредитных карт).
Надеюсь, что удастся решить.
23/05/2003
Дима, я имел ввиду ТАКУЮ посещаемость (любителями эротики). Вероятность того, что они станут покупателями - почти нулевая, "рейтинг" поднимают в отстойных каталогах? - смешно, зарабатывать б/показы?..
Разведите их по разным сайтам и проблемы нет.
Я тоже работаю через ассист, мне ваши проблемы известны. Правда на меня наезжали не за эротику, а все надежность проверяли. Ну год назад вроде угомонились.
Дима, я имел ввиду ТАКУЮ посещаемость (любителями эротики). Вероятность того, что они станут покупателями - почти нулевая, "рейтинг" поднимают в отстойных каталогах? - смешно, зарабатывать б/показы?..
Разведите их по разным сайтам и проблемы нет.
Я тоже работаю через ассист, мне ваши проблемы известны. Правда на меня наезжали не за эротику, а все надежность проверяли. Ну год назад вроде угомонились.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено