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Оплата кредитными картами - биллинг



Ссылка на сообщение Дмитрий
22/05/2003

Зачем посещаемость? Ну здрастии, посещаемость лишней не бывает, а магазин НЕ в тему, просто есть и платная сторона на сайте, к эротике вообще не относится..



Ссылка на сообщение FFR
23/05/2003

Уважаемый Тимофей Шиколенков, Вы просили рассказать подробнее как можно решить проблему с приемом платежей...

Проблема была и мы ее решили, но вот буквально сегодня получили от нашего Московского клиента письмо, что российские банки начинают делать очередные проблемы... (естественно по просьбам трудящихся держателей кредитных карт).

Надеюсь, что удастся решить.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
23/05/2003

Дима, я имел ввиду ТАКУЮ посещаемость (любителями эротики). Вероятность того, что они станут покупателями - почти нулевая, "рейтинг" поднимают в отстойных каталогах? - смешно, зарабатывать б/показы?..

Разведите их по разным сайтам и проблемы нет.

Я тоже работаю через ассист, мне ваши проблемы известны. Правда на меня наезжали не за эротику, а все надежность проверяли. Ну год назад вроде угомонились.



Ссылка на сообщение Дмитрий
23/05/2003

Константин, теперь я Вас понял. Дело в том, что мы собираемся продавать не товары, а услуги на нашем сайте, т.е. эти самые любители эротики смогут оплачивать просмотры фотографий, показы своих фотографий, поиск по базе анкетных данных и др. Мы проверили, спрос есть.



Ссылка на сообщение Инкогнито
23/05/2003

Да откройте вы USA фирму с номинальным директоро и держателями акций (800-1200 уев), прибалт счет (100-150 уев), повесте сайт на баланс офшора, заключите договор на обслуживание сейта (на его администрирование) и пусть вам офшор получает деньги и платит вам за работу.



Ссылка на сообщение Андрей
24/06/2003

Воспользуйтесь системой Platno.ru D В этой системе имеется пополнение их карт кредитными картами, также имеется самостоятельное подключение к системе, и вывод денег из системы.


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