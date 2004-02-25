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Очень весело



Ссылка на сообщение Andre
25/02/2004

Может, не в тему, но есть одно правило- не нравится- не ешь. Все остальное- от Лукавого...



Ссылка на сообщение Joker
25/02/2004

Думаю всем кто серьезно воспринял этот проект (http://www.apolog.ru/cyber.html), следует заглянуть сюда http://mamadu.ru/photo.htm и воспользоваться сверхсовременными аналогичными технологиями



Ссылка на сообщение Петр
26/02/2004

У меня с чувством юмора все в порядке.



И если бы этот "сервис" при запросе на самого себя выводил не "елегию", а например надпись типа "А вот про свой сайт мы никому ничего не скажем!" (Именно в выводе, а не сбоку) - я бы оценил шутку.



Я встречал реализации, такого рода сервисов, например здесь - http://www.delorie.com/web/ses.cgi - Сделано без претензий, однако работает на своего создателя в полный рост.



Очень часто я просто балдею от качественно сделаных маркетинговых фишек. Совсем недавно я забрел на сайт одного яхтенного дизайнера. Поскольку сам хожу под парусом, мне это жуть как интересно. На этом сайте, как у них водится, идет е-торговля проектами лодок. Наблюдаю в меню кнопочку - free plans - типа чертежи на халяву. Захожу туда, мне предлагают скачать файлик объемом 250 kb - проект "название лодки-free" . Стало еще любопытнее - качаю. После загрузки, в названии проекта незаметно появляется слово Model. Отрубаюсь и открываю скаченный файл - там цветастые выкройки и инструкция, как при помощи ножниц и конторского клея или скотча за пару минут стать счастливым обладателем однофутовой бумажной яхты. Прикольно! Распечатываю, беру в руки ножницы. Получилась красивая лодочка, прекрасные обводы, видно что реальный прототип - вполне мореходная посудина. На бортах логотип дизайнера, на корме урла. Такую красивую штучку выбросить жалко. Если бы сын у меня эту лодочку не отобрал, я бы здесь урлу привел. Вот это действительно бронебойная маркетинговая фишка.


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