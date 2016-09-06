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Общий интернет магазин
06/09/2016
Разговаривал недавно с представителем nbprice, когда-то был хороший маркетплэйс, теперь на грани разорения. Сказали, что это из-за того, что все стали искать товар только на Маркете. Поэтому входить на рынок маркетплэйсов можно только очень крупному игроку, либо с какой-то оригинальной идеей.
Разговаривал недавно с представителем nbprice, когда-то был хороший маркетплэйс, теперь на грани разорения. Сказали, что это из-за того, что все стали искать товар только на Маркете. Поэтому входить на рынок маркетплэйсов можно только очень крупному игроку, либо с какой-то оригинальной идеей.
16/09/2016
Если так, то надо тарить впрок хлеб, спички и соль, а не херней в интернетах заниматься
Ей богу смешно читать, какой то очередной школьник из-за парты придумал мегабизнес как ничего не делать и много получать
Блин раньше дети мечтали о волшебной палочке или скатерти самобранке и это было понятно, ну до какого то определенного возраста.
А когда человек начинает в тех же терминах "бизнес-идеи" излагать, то это уже клиника.
plohoyav:
вдруг война, перестанем торговать с китаем
вдруг война, перестанем торговать с китаем
Если так, то надо тарить впрок хлеб, спички и соль, а не херней в интернетах заниматься
Ей богу смешно читать, какой то очередной школьник из-за парты придумал мегабизнес как ничего не делать и много получать
Блин раньше дети мечтали о волшебной палочке или скатерти самобранке и это было понятно, ну до какого то определенного возраста.
А когда человек начинает в тех же терминах "бизнес-идеи" излагать, то это уже клиника.
Сергей Гарбуз,
Руководитель .
Руководитель .
24/04/2017
По опыту работы с "маленькими" - им проще не платить в принципе. Поэтому любой сервис, требующий денег - это не для них.
По опыту работы с "маленькими" - им проще не платить в принципе. Поэтому любой сервис, требующий денег - это не для них.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
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25/04/2017
Не стоит этого делать ) Сложно и скучно.
Не стоит этого делать ) Сложно и скучно.
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