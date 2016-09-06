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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Общий интернет магазин



Ссылка на сообщение qualified
06/09/2016

Разговаривал недавно с представителем nbprice, когда-то был хороший маркетплэйс, теперь на грани разорения. Сказали, что это из-за того, что все стали искать товар только на Маркете. Поэтому входить на рынок маркетплэйсов можно только очень крупному игроку, либо с какой-то оригинальной идеей.



Ссылка на сообщение Martin Eden
15/09/2016

kaavain:

Так что - продать пару квартир в центре Москвы и на эти деньги начинать, что толку обсуждать.


Стандартные ролевые игры! Такие люди не делают, а обсуждают. :roll:



Ссылка на сообщение anstrem
16/09/2016

plohoyav:

вдруг война, перестанем торговать с китаем



Если так, то надо тарить впрок хлеб, спички и соль, а не херней в интернетах заниматься :)
Ей богу смешно читать, какой то очередной школьник из-за парты придумал мегабизнес как ничего не делать и много получать
Блин раньше дети мечтали о волшебной палочке или скатерти самобранке и это было понятно, ну до какого то определенного возраста.
А когда человек начинает в тех же терминах "бизнес-идеи" излагать, то это уже клиника.



Ссылка на сообщение Сергей Гарбуз,
Руководитель .
24/04/2017

По опыту работы с "маленькими" - им проще не платить в принципе. Поэтому любой сервис, требующий денег - это не для них.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
25/04/2017

Не стоит этого делать ) Сложно и скучно.


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