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Нужно магазин открывать в Интернет.



Ссылка на сообщение Иван
11/02/2002

К сожалению о NN постепенно забывают.



Ссылка на сообщение Виктория
26/09/2002

Привет!


Начала писать Inet магазин с помощью JavaScript, насколько я понимаю, такая вещь как подсчёт стоимости товара работает быстрее, поэтому остановилась на JavaScript.


Нельзя ли заглянуть в ваш код(извените за наглость, я начинающий веб-мастер) или


Вы только продаёте свой магазин?



Ссылка на сообщение Oleg
26/09/2002

Набрел недавно на беларусов, списался, собираются выходить на Росиию. Продают и сдают в аренду движки магазинов на ASP. Cайтик beltorg.net, работают магазинчики 1-oglamour-lingerie.com беларусско-тайваньский офшор с американо-английским лицом, готовят law.beltorg.net, media.beltorg.net. Делают среднее между собственными магазинами и торговой площадкой.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
26/09/2002

Господа, помилосердствуйте со своими предложениями - человек ведь год назад спрашивал :).





Виктория: насчет подсчета стоимости товаров (кстати, что за подсчет имеется в виду?) это Вам наврал кто-то, извините. Да и к чему начинающему браться за написание магазина? Учиться на изобретении велосипеда?





Олег: не могли бы Вы отписать мне на e-mail, есть один вопрос.



Ссылка на сообщение shoponline
26/09/2002

Ну тода тему закрывать нужно.



Ссылка на сообщение Владимир
27/09/2002

Да у них и под IE ничего не работает. А использовать как хранилище данных 1С:Предприятие (даже SQL-вариант) - геморрой еще тот!!! Вы бы еще txt-файл использовали. Более тормозного источника данных и придумать-то трудно. Совет: попробуйте с любым "чистым" SQL-сервером без надстроек типа 1С. Сам продукт 1С:Предприятие 7.7 хорош (сами используем для учета), но из-за совместимости с dbf разработчики пожертвовали большей частью достоинств SQL-сервера. Так что подумайте еще раз над источником данных.



Ссылка на сообщение shoponline
27/09/2002

Плохо еще то 1С на IIS ореинтированна, я фанат Unix.


НО ТЕМА ПОДНАДОЕЛА.Рекламку чтоль свою вставить, может уважаемый модератор ее и прикроет :-)))))))))


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