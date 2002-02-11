Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Нужно магазин открывать в Интернет.
11/02/2002
К сожалению о NN постепенно забывают.
К сожалению о NN постепенно забывают.
26/09/2002
Набрел недавно на беларусов, списался, собираются выходить на Росиию. Продают и сдают в аренду движки магазинов на ASP. Cайтик beltorg.net, работают магазинчики 1-oglamour-lingerie.com беларусско-тайваньский офшор с американо-английским лицом, готовят law.beltorg.net, media.beltorg.net. Делают среднее между собственными магазинами и торговой площадкой.
Набрел недавно на беларусов, списался, собираются выходить на Росиию. Продают и сдают в аренду движки магазинов на ASP. Cайтик beltorg.net, работают магазинчики 1-oglamour-lingerie.com беларусско-тайваньский офшор с американо-английским лицом, готовят law.beltorg.net, media.beltorg.net. Делают среднее между собственными магазинами и торговой площадкой.
26/09/2002
Господа, помилосердствуйте со своими предложениями - человек ведь год назад спрашивал :).
Виктория: насчет подсчета стоимости товаров (кстати, что за подсчет имеется в виду?) это Вам наврал кто-то, извините. Да и к чему начинающему браться за написание магазина? Учиться на изобретении велосипеда?
Олег: не могли бы Вы отписать мне на e-mail, есть один вопрос.
Господа, помилосердствуйте со своими предложениями - человек ведь год назад спрашивал :).
Виктория: насчет подсчета стоимости товаров (кстати, что за подсчет имеется в виду?) это Вам наврал кто-то, извините. Да и к чему начинающему браться за написание магазина? Учиться на изобретении велосипеда?
Олег: не могли бы Вы отписать мне на e-mail, есть один вопрос.
27/09/2002
Да у них и под IE ничего не работает. А использовать как хранилище данных 1С:Предприятие (даже SQL-вариант) - геморрой еще тот!!! Вы бы еще txt-файл использовали. Более тормозного источника данных и придумать-то трудно. Совет: попробуйте с любым "чистым" SQL-сервером без надстроек типа 1С. Сам продукт 1С:Предприятие 7.7 хорош (сами используем для учета), но из-за совместимости с dbf разработчики пожертвовали большей частью достоинств SQL-сервера. Так что подумайте еще раз над источником данных.
Да у них и под IE ничего не работает. А использовать как хранилище данных 1С:Предприятие (даже SQL-вариант) - геморрой еще тот!!! Вы бы еще txt-файл использовали. Более тормозного источника данных и придумать-то трудно. Совет: попробуйте с любым "чистым" SQL-сервером без надстроек типа 1С. Сам продукт 1С:Предприятие 7.7 хорош (сами используем для учета), но из-за совместимости с dbf разработчики пожертвовали большей частью достоинств SQL-сервера. Так что подумайте еще раз над источником данных.
Тема закрыта. Вы не можете отвечать в нее и редактировать сообщения