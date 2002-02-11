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Нужно магазин открывать в Интернет.



Иван



К сожалению о NN постепенно забывают.





Виктория









Начала писать Inet магазин с помощью JavaScript, насколько я понимаю, такая вещь как подсчёт стоимости товара работает быстрее, поэтому остановилась на JavaScript.





Нельзя ли заглянуть в ваш код(извените за наглость, я начинающий веб-мастер) или





Вы только продаёте свой магазин? Привет!Начала писать Inet магазин с помощью JavaScript, насколько я понимаю, такая вещь как подсчёт стоимости товара работает быстрее, поэтому остановилась на JavaScript.Нельзя ли заглянуть в ваш код(извените за наглость, я начинающий веб-мастер) илиВы только продаёте свой магазин?





Oleg



Набрел недавно на беларусов, списался, собираются выходить на Росиию. Продают и сдают в аренду движки магазинов на ASP. Cайтик beltorg.net, работают магазинчики 1-oglamour-lingerie.com беларусско-тайваньский офшор с американо-английским лицом, готовят law.beltorg.net, media.beltorg.net. Делают среднее между собственными магазинами и торговой площадкой.





Павел Коротов















Виктория: насчет подсчета стоимости товаров (кстати, что за подсчет имеется в виду?) это Вам наврал кто-то, извините. Да и к чему начинающему браться за написание магазина? Учиться на изобретении велосипеда?











Олег: не могли бы Вы отписать мне на e-mail, есть один вопрос. Господа, помилосердствуйте со своими предложениями - человек ведь год назад спрашивал :).Виктория: насчет подсчета стоимости товаров (кстати, что за подсчет имеется в виду?) это Вам наврал кто-то, извините. Да и к чему начинающему браться за написание магазина? Учиться на изобретении велосипеда?Олег: не могли бы Вы отписать мне на e-mail, есть один вопрос.





shoponline



Ну тода тему закрывать нужно.





Владимир



Да у них и под IE ничего не работает. А использовать как хранилище данных 1С:Предприятие (даже SQL-вариант) - геморрой еще тот!!! Вы бы еще txt-файл использовали. Более тормозного источника данных и придумать-то трудно. Совет: попробуйте с любым "чистым" SQL-сервером без надстроек типа 1С. Сам продукт 1С:Предприятие 7.7 хорош (сами используем для учета), но из-за совместимости с dbf разработчики пожертвовали большей частью достоинств SQL-сервера. Так что подумайте еще раз над источником данных.





shoponline









НО ТЕМА ПОДНАДОЕЛА.Рекламку чтоль свою вставить, может уважаемый модератор ее и прикроет :-))))))))) Плохо еще то 1С на IIS ореинтированна, я фанат Unix.НО ТЕМА ПОДНАДОЕЛА.Рекламку чтоль свою вставить, может уважаемый модератор ее и прикроет :-)))))))))



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