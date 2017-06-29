Нужна КС с забором у поставщиков и комплектацией заказов
Николай Тим,
Владелец, Руководитель Интернет-магазины
Владелец, Руководитель Интернет-магазины
29/06/2017
Здравствуйте!
Что необходимо:
Курьерская служба, которая сможет осуществить забор от поставщика (или нескольких в один день) + в этот же день скомплектовать заказ + на следующий день отправить на доставку по мск и очень желательно спб. Имеется ввиду как курьерская доставка, так и доставка до пвз
Сроки
В данный момент выше описанная схема отработана, но в связи с реорганизацией действующей КС, сроки увеличились (в частности доставка до пвз, особенно в спб), потому вынуждены искать альтернативу.
В идеале нужны следующие сроки:
Москва - сегодня товар забрали у поставщика и скомплектовали - завтра доставили курьером или на пвз в мск
СПб - сегодня товар забрали у поставщика в Москве и скомплектовали - завтра-послезавтра доставили курьером или на пвз в спб
Если есть поступление заказов на пвз по субботам - совсем замечательно
Другие моменты:
- Обязательно нужно кассовое обслуживание (прием как наличных, так и карт)
- Желательно иметь возможность хранения какого то количества товара на складе КС на постоянной основе (ответственное хранение). Если сработаемся с кс,
на ее склад будет перемещено часть складского запаса, для сокращения сроков доставки.
- Прием возвратов - хотя бы один пвз, который может принять возврат в спб и мск
- Возможность доставка день в день (когда сделаем свой складской запас на складе кс)
Если кто то работал по выше описанной схеме или знает КС, которая так может работать, будем благодарны за информацию
Здравствуйте!
Что необходимо:
Курьерская служба, которая сможет осуществить забор от поставщика (или нескольких в один день) + в этот же день скомплектовать заказ + на следующий день отправить на доставку по мск и очень желательно спб. Имеется ввиду как курьерская доставка, так и доставка до пвз
Сроки
В данный момент выше описанная схема отработана, но в связи с реорганизацией действующей КС, сроки увеличились (в частности доставка до пвз, особенно в спб), потому вынуждены искать альтернативу.
В идеале нужны следующие сроки:
Москва - сегодня товар забрали у поставщика и скомплектовали - завтра доставили курьером или на пвз в мск
СПб - сегодня товар забрали у поставщика в Москве и скомплектовали - завтра-послезавтра доставили курьером или на пвз в спб
Если есть поступление заказов на пвз по субботам - совсем замечательно
Другие моменты:
- Обязательно нужно кассовое обслуживание (прием как наличных, так и карт)
- Желательно иметь возможность хранения какого то количества товара на складе КС на постоянной основе (ответственное хранение). Если сработаемся с кс,
на ее склад будет перемещено часть складского запаса, для сокращения сроков доставки.
- Прием возвратов - хотя бы один пвз, который может принять возврат в спб и мск
- Возможность доставка день в день (когда сделаем свой складской запас на складе кс)
Если кто то работал по выше описанной схеме или знает КС, которая так может работать, будем благодарны за информацию
Сергей Матвеев,
Владелец бизнеса ип матвеев
Владелец бизнеса ип матвеев
29/06/2017
По моему IML сейчас тестирует данную схему. Сам пользуюсь у них только услугами фулфилмента и доставки, поэтому не узнавал подробностей. А в общем у них в спб на следующий день и москва есть день в день и пвз много. Отправляю косметику с ними.
По моему IML сейчас тестирует данную схему. Сам пользуюсь у них только услугами фулфилмента и доставки, поэтому не узнавал подробностей. А в общем у них в спб на следующий день и москва есть день в день и пвз много. Отправляю косметику с ними.
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