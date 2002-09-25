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Нужен питерский промоутер интернет-магазинов
25/09/2002
Ну насчет того, что все специалисты по раскрутке работают дома - это позвольте не согласиться. Это Вы утрируете, и уж тем более на своем компьютере. Смысл юзать свою железяку когда есть офисная? А насчет того что дома, так это кому как удобнее, мне например в офисе лучше, хотя пяток знакомых есть кто офис терпень ненавидит :-)
ЗЫ: Ну кто же ценник Вам вот так выложит на форуме? ;-)
Ну насчет того, что все специалисты по раскрутке работают дома - это позвольте не согласиться. Это Вы утрируете, и уж тем более на своем компьютере. Смысл юзать свою железяку когда есть офисная? А насчет того что дома, так это кому как удобнее, мне например в офисе лучше, хотя пяток знакомых есть кто офис терпень ненавидит :-)
ЗЫ: Ну кто же ценник Вам вот так выложит на форуме? ;-)
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