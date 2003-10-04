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Никому работник не нужен?
04/10/2003
"Если бы Паша еще на заседания АРИМа чаще ходил..."
А вы ему строгача впайте, с занесением. Что б не пропускал слеты совета отряда, не отлынивал от общественной нагрузки. Или на буксир его возьмите.
"Если бы Паша еще на заседания АРИМа чаще ходил..."
А вы ему строгача впайте, с занесением. Что б не пропускал слеты совета отряда, не отлынивал от общественной нагрузки. Или на буксир его возьмите.
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