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Никому работник не нужен?
10/09/2003
2Инкогнито
Уважаемый конспиратор,
так Вы ищете работу или где?
я оставлял свою аську, но ответа не последовало
Повторяюсь, мой ICQ №198319716
у меня есть интересно Вам предложение
Жду ответа
2Инкогнито
Уважаемый конспиратор,
так Вы ищете работу или где?
я оставлял свою аську, но ответа не последовало
Повторяюсь, мой ICQ №198319716
у меня есть интересно Вам предложение
Жду ответа
10/09/2003
Многоуважаемый Взлом.
Я не понимаю только одного- Вас что-то напрягает во всем происходящем и/или не устраивает, смущает? Если у Вас есть конкретные претензии- ну так выскажите их. Если вас что-то не устраивает в этом человеке или Вам кажется, что Вы можете помочь ему- ну и поговорите с ним лично. Хотя бы с помощью электронной почты (уж ее-то он не скрывает) тем более, что если Вы действительно знаете кто он, Вам наверняка доступны и другие способы общения с ним. :(
Или Вы делаете все это из чувства юношеского максимализма, пытаясь доказать кому-то, что Вы круты и проницательны? Если второе мое предположение вернО- то суду все ясно, суд вопросов больше не имеет :) ...
Многоуважаемый Взлом.
Я не понимаю только одного- Вас что-то напрягает во всем происходящем и/или не устраивает, смущает? Если у Вас есть конкретные претензии- ну так выскажите их. Если вас что-то не устраивает в этом человеке или Вам кажется, что Вы можете помочь ему- ну и поговорите с ним лично. Хотя бы с помощью электронной почты (уж ее-то он не скрывает) тем более, что если Вы действительно знаете кто он, Вам наверняка доступны и другие способы общения с ним. :(
Или Вы делаете все это из чувства юношеского максимализма, пытаясь доказать кому-то, что Вы круты и проницательны? Если второе мое предположение вернО- то суду все ясно, суд вопросов больше не имеет :) ...
11/09/2003
Если совсем откровенно- нет, не проводили... Руководство не дало ни часа лишнего времени на организацию этого... А всплывающее окно это только временная мера (покрайней мере, я настаиваю, что бы была временная), пока продавцы не освоятся с внутренним управлением... А потом они вылет банера будут инициировать в ручную, наблюдая за поведением клиента на сайте....:)
Если совсем откровенно- нет, не проводили... Руководство не дало ни часа лишнего времени на организацию этого... А всплывающее окно это только временная мера (покрайней мере, я настаиваю, что бы была временная), пока продавцы не освоятся с внутренним управлением... А потом они вылет банера будут инициировать в ручную, наблюдая за поведением клиента на сайте....:)
03/10/2003
Ну что, Степан, За время моего отсутствия, как я понимаю, наличие "он-лайового" менеджера подняло продажи на недосягаемую высоту ? :)
Кстати, замена того охломона на симпатичную Людмилу какой-то несолидный. Ну девушка на работе, должна быть как то настроена. В гарнитуре и все такое. А тут ... сканули какую то фотку с вечеринки, на фоне какого то ковра или кровати. :) Ну несерьезно. Сами знаете для какого сайта такая фотка сгодится :).
Или Вы уже забросили это дело?
Вы правильно начали, да пошли немного не в ту сторону.
Если не погасли - мыльните, объединим усилия.
Я зная ЧТО надо, Вы знаете КАК это сделать. Проект будет чумовой.
Ну что, Степан, За время моего отсутствия, как я понимаю, наличие "он-лайового" менеджера подняло продажи на недосягаемую высоту ? :)
Кстати, замена того охломона на симпатичную Людмилу какой-то несолидный. Ну девушка на работе, должна быть как то настроена. В гарнитуре и все такое. А тут ... сканули какую то фотку с вечеринки, на фоне какого то ковра или кровати. :) Ну несерьезно. Сами знаете для какого сайта такая фотка сгодится :).
Или Вы уже забросили это дело?
Вы правильно начали, да пошли немного не в ту сторону.
Если не погасли - мыльните, объединим усилия.
Я зная ЧТО надо, Вы знаете КАК это сделать. Проект будет чумовой.
03/10/2003
Прикольный пост... Хорошо, что на Обороте так легко работу найти. Плохо, что Nik думает, что директор не нужен и он (директор) ваще капусту не рубит по определению, а только мешается.
А вообще Паша Коротов молодец, делает хороший ресурс. Честь ему и хвала (просьба модера не удалять сию рекламу, т.к. она заслуженна).
Если бы Паша еще на заседания АРИМа чаще ходил - цены бы ему не было :-)
Прикольный пост... Хорошо, что на Обороте так легко работу найти. Плохо, что Nik думает, что директор не нужен и он (директор) ваще капусту не рубит по определению, а только мешается.
А вообще Паша Коротов молодец, делает хороший ресурс. Честь ему и хвала (просьба модера не удалять сию рекламу, т.к. она заслуженна).
Если бы Паша еще на заседания АРИМа чаще ходил - цены бы ему не было :-)
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