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Никому работник не нужен?



Ссылка на сообщение Вадим
10/09/2003

2Инкогнито

Уважаемый конспиратор,

так Вы ищете работу или где?

я оставлял свою аську, но ответа не последовало

Повторяюсь, мой ICQ №198319716

у меня есть интересно Вам предложение

Жду ответа



Ссылка на сообщение Вадим
10/09/2003

2Кирилл



Кирилл1

Я вижу Вы хорошо разбираетесь в функциях директора, вт.ч. интернет-магазина

Не знаю, какая у Вас позиция сейчас, но не хотели бы Вы попробовать себя в качестве такого директора в крупной компании?

Я думаю, У нас Вы могли бы реализовать себя на 100%



Ссылка на сообщение Инкогнито
10/09/2003

2Вадим.

Самое интересное, что я не только пытался отозваться на Ваше предложение, но и занес вась в аську, пишу, стучусь, писал на мыло... А в ответ тишина... Может Вы просто меня нечаянно в игнор поставили? И резюме я Вам кидал на ваш ящик...



Ссылка на сообщение Взлом
10/09/2003

Мнда, Степан... Вы правы-то правы, просто очень забавно смотреть на человека, который практически сам с собой от нескольких имен в форуме общается, да еще и защищает себя со своей конфиденциальностью... (



Ссылка на сообщение Степан
10/09/2003

Многоуважаемый Взлом.

Я не понимаю только одного- Вас что-то напрягает во всем происходящем и/или не устраивает, смущает? Если у Вас есть конкретные претензии- ну так выскажите их. Если вас что-то не устраивает в этом человеке или Вам кажется, что Вы можете помочь ему- ну и поговорите с ним лично. Хотя бы с помощью электронной почты (уж ее-то он не скрывает) тем более, что если Вы действительно знаете кто он, Вам наверняка доступны и другие способы общения с ним. :(



Или Вы делаете все это из чувства юношеского максимализма, пытаясь доказать кому-то, что Вы круты и проницательны? Если второе мое предположение вернО- то суду все ясно, суд вопросов больше не имеет :) ...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
11/09/2003

Степану офф.

А почему у вас в новости за август написано, что оптовые цены действуют только в мае?



Ссылка на сообщение Степан
11/09/2003

:)) Спасибо!



Ссылка на сообщение Константин
11/09/2003

2Степан :)

А маечки я ношу 52-го размера (в плечах больно широк...) :)



Ссылка на сообщение Степан
11/09/2003

:((( остались тока "S"-очки... Возьмете для жены\дочки\любимой женщины или лучше пивом?:)



Ссылка на сообщение Diman
11/09/2003

Отличный выбор корзины!

Единственно, смущает всплывающее окно с менеджером, не совсем понятно к чему оно, сначала подумал, что это сбой системы внутренней почты и Людмила, это я :-)

Тестирование фокус группами проводили?



Ссылка на сообщение Степан
11/09/2003

Если совсем откровенно- нет, не проводили... Руководство не дало ни часа лишнего времени на организацию этого... А всплывающее окно это только временная мера (покрайней мере, я настаиваю, что бы была временная), пока продавцы не освоятся с внутренним управлением... А потом они вылет банера будут инициировать в ручную, наблюдая за поведением клиента на сайте....:)



Ссылка на сообщение Константин
11/09/2003

"...остались тока "S"-очки... "

Ну вот... Я так и знал, что проект расчитан на детвору, а не на солидных покупателей. Для ЭТИХ ваш нестриженный Влад патриархом интернета и мебелеторговли покажется.

Стапан, а ты часом, не Куприянов?



Ссылка на сообщение Степан
11/09/2003

2 Константин. Нет. Не Куприянов. По всему остальному- без комментариев.



Ссылка на сообщение Константин
03/10/2003

Ну что, Степан, За время моего отсутствия, как я понимаю, наличие "он-лайового" менеджера подняло продажи на недосягаемую высоту ? :)



Кстати, замена того охломона на симпатичную Людмилу какой-то несолидный. Ну девушка на работе, должна быть как то настроена. В гарнитуре и все такое. А тут ... сканули какую то фотку с вечеринки, на фоне какого то ковра или кровати. :) Ну несерьезно. Сами знаете для какого сайта такая фотка сгодится :).



Или Вы уже забросили это дело?

Вы правильно начали, да пошли немного не в ту сторону.

Если не погасли - мыльните, объединим усилия.

Я зная ЧТО надо, Вы знаете КАК это сделать. Проект будет чумовой.



Ссылка на сообщение Константин Каширин
03/10/2003

Прикольный пост... Хорошо, что на Обороте так легко работу найти. Плохо, что Nik думает, что директор не нужен и он (директор) ваще капусту не рубит по определению, а только мешается.

А вообще Паша Коротов молодец, делает хороший ресурс. Честь ему и хвала (просьба модера не удалять сию рекламу, т.к. она заслуженна).

Если бы Паша еще на заседания АРИМа чаще ходил - цены бы ему не было :-)


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