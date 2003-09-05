Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|Следующая
Никому работник не нужен?
05/09/2003
2 Сергей. С удовольствием. Только для Вас. В приватной беседе.
Если бы я мог искать работу открыто, то не скрывался бы под ником Инкогнито:)
2 Сергей. С удовольствием. Только для Вас. В приватной беседе.
Если бы я мог искать работу открыто, то не скрывался бы под ником Инкогнито:)
06/09/2003
Уважаемый Nik!
По ссылкам можно определить следующее:
1) Качества директора, как project-manager`а (ведь именно он управляет созданием интернет-магазина)
2) Качества директора, как логистика (попробуйте что-нибудь заказать)
3) Качества директора, как идеолога (а порой и собственно маркетолога) рекламы и продвижения ресурса
4) Качества директора, как управленца (посмотрите на обновляемость новостей, на статьи, на качество подачи материалов, позвоните в офис, побеседйуте на темы организации работы с менеджерами)
Продолжить список?
Уважаемый Nik!
По ссылкам можно определить следующее:
1) Качества директора, как project-manager`а (ведь именно он управляет созданием интернет-магазина)
2) Качества директора, как логистика (попробуйте что-нибудь заказать)
3) Качества директора, как идеолога (а порой и собственно маркетолога) рекламы и продвижения ресурса
4) Качества директора, как управленца (посмотрите на обновляемость новостей, на статьи, на качество подачи материалов, позвоните в офис, побеседйуте на темы организации работы с менеджерами)
Продолжить список?
06/09/2003
Кирилл:
1) Созданием дизайна магазина занимается дизайнер, а не директор.
2) Логистикой занимается логистик.
3) Рекламой и маркетингом занимаются, соответственно, рекламист и маркетолог. Кроме того, как можно оценить рекламу по сайту?
4) Тут, в принципе, всё верно, однако не совсем понятно каким образом директор влияет на новости, статьи и особенно их качество. Кроме того, по телефону никто в здравом уме не будет вам рассказывать как там у них всё организованно.
Продолжайте, не стесняйтесь.
Кирилл:
1) Созданием дизайна магазина занимается дизайнер, а не директор.
2) Логистикой занимается логистик.
3) Рекламой и маркетингом занимаются, соответственно, рекламист и маркетолог. Кроме того, как можно оценить рекламу по сайту?
4) Тут, в принципе, всё верно, однако не совсем понятно каким образом директор влияет на новости, статьи и особенно их качество. Кроме того, по телефону никто в здравом уме не будет вам рассказывать как там у них всё организованно.
Продолжайте, не стесняйтесь.
06/09/2003
1) Утверждает дизайн, проджект план и т.д. кто? Директор!
2) Утверждает логистические схемы кто? Директор!
3) Подписывает рекламные бюджеты и требует (и пинает, соответственно маркетолога) отчеты кто? Директор! Как оценить рекламу по сайту? А Вы занимаетесь продвижением сайтов? Управляете ли магазином? Если "да", то весьма странный вопрос "как можно оценить рекламу по сайту?".
4) Кто является авторитетом для сотрудников? Кто контролирует (на высшем уровне, естественно) всю работу сайта? Директор.
А зачем продолжать? И так, ИМХО, достаточно критериев для оценки.
На мой взгляд, найти руководителя онлайн проекта гораздо проще, чем оффлайнового (в том плане, что онлайн прозраченее, нежели чем оффлайн, что дает широкое поле деятельности для оценки)
1) Утверждает дизайн, проджект план и т.д. кто? Директор!
2) Утверждает логистические схемы кто? Директор!
3) Подписывает рекламные бюджеты и требует (и пинает, соответственно маркетолога) отчеты кто? Директор! Как оценить рекламу по сайту? А Вы занимаетесь продвижением сайтов? Управляете ли магазином? Если "да", то весьма странный вопрос "как можно оценить рекламу по сайту?".
4) Кто является авторитетом для сотрудников? Кто контролирует (на высшем уровне, естественно) всю работу сайта? Директор.
А зачем продолжать? И так, ИМХО, достаточно критериев для оценки.
На мой взгляд, найти руководителя онлайн проекта гораздо проще, чем оффлайнового (в том плане, что онлайн прозраченее, нежели чем оффлайн, что дает широкое поле деятельности для оценки)
07/09/2003
Кирилл:
1) Утверждать-то утверждает, да только вряд ли он действительно понимает, что такое хорошо, а что нет.
2) Когда они не работают, с кого спрос? С директора? Нет с логистика, потому что он облажался.
3) Вы заходите на сайт и по нему можете определить сколько раз директор пнул маркетолога? Ну-ну. А похлопать ушами и подписать рекламный бюджет может кто угодно, что никак не показывает его профпригодности. Не занимаюсь, но вы уж ответьте. Ситуация следующая: есть адрес сайта и как вы собираетесь определить какими способами этот сайт рекламируется? Звонок в офис не считается.
4) Вопрос по статьям и новостям (пример - Болеро, где новости, по моему раз в пол-года обновляются. Если директор не обладает литературными способностями, он - плохой директор?
Последнее утверждение весьма спорное, ибо найти можно кого угодно, но тут возникает другой вопрос: "будет ли от этого толк?".
Кирилл:
1) Утверждать-то утверждает, да только вряд ли он действительно понимает, что такое хорошо, а что нет.
2) Когда они не работают, с кого спрос? С директора? Нет с логистика, потому что он облажался.
3) Вы заходите на сайт и по нему можете определить сколько раз директор пнул маркетолога? Ну-ну. А похлопать ушами и подписать рекламный бюджет может кто угодно, что никак не показывает его профпригодности. Не занимаюсь, но вы уж ответьте. Ситуация следующая: есть адрес сайта и как вы собираетесь определить какими способами этот сайт рекламируется? Звонок в офис не считается.
4) Вопрос по статьям и новостям (пример - Болеро, где новости, по моему раз в пол-года обновляются. Если директор не обладает литературными способностями, он - плохой директор?
Последнее утверждение весьма спорное, ибо найти можно кого угодно, но тут возникает другой вопрос: "будет ли от этого толк?".
07/09/2003
Как мне кажется основная задача директора - управление кадрами. Он как кукловод должен держать нити управления персоналом в своих руках и понимать, почему вдруг в каком-то месте что-то не работает или работает не правильно.
Сам сайт по большому счету ни при чем. Очень существенной разницы между директором Off-Line и On-Line магазинов нет, как ни крути отличие только в витрине. Не совсем конечно, но по большому счету это так.
И скорее надо на личном собеседовании пытаться понять, что человек из себя представляет. Перед этим собеседованием набросать вопросы, на которые нужно получить ответ. А именно - пытаться понять, что именно этот человек на предыдущих местах делал, а то вполне может оказаться, что кандидат самый обычный зиц-председатель.
Как мне кажется основная задача директора - управление кадрами. Он как кукловод должен держать нити управления персоналом в своих руках и понимать, почему вдруг в каком-то месте что-то не работает или работает не правильно.
Сам сайт по большому счету ни при чем. Очень существенной разницы между директором Off-Line и On-Line магазинов нет, как ни крути отличие только в витрине. Не совсем конечно, но по большому счету это так.
И скорее надо на личном собеседовании пытаться понять, что человек из себя представляет. Перед этим собеседованием набросать вопросы, на которые нужно получить ответ. А именно - пытаться понять, что именно этот человек на предыдущих местах делал, а то вполне может оказаться, что кандидат самый обычный зиц-председатель.
07/09/2003
1)Если человек заявляет себя директором интернет-магазина, то уж в юзабилити он должен разбираться
2) Правильно, пинают логистика. Вот от того-то, как эффективно директор будет пинать логистика, и будет зависеть эффективность работы (не будем брать случаи, когда логистик или директор тупые)
3) Определить как рекламируется сайт по линку достаточно просто. Что мы можем узнать:
1) Насколько эффективно проведена поисковая оптимизация (если директор интернет-магазина с ней не знаком, это плохо). Проводить ее должен не директор, а рекламщик, но директор должен быть в курсе того, что должно в результате быть
2) Общая эффективность рекламы (посмотреть на счетчики)
3) Воспользоваться SE для получения ссылающихся страниц (это-то и даст общую картину, где рекламируется сайт)
4) С баннерами посложнее, но при должной сноровке можно получить вполне точные данные
4) Да, он плохой директор, т.к. не контролирует работу своих подчиненных, не следит за сайтом и т.д. Что же он тогда делает? Купоны стрижет? Это уже не директор, а хозяин бизнеса...
To Серьезный.
Согласен. Но по оффлайну сложно понять эффективность, а вот в онлайне все налицо
1)Если человек заявляет себя директором интернет-магазина, то уж в юзабилити он должен разбираться
2) Правильно, пинают логистика. Вот от того-то, как эффективно директор будет пинать логистика, и будет зависеть эффективность работы (не будем брать случаи, когда логистик или директор тупые)
3) Определить как рекламируется сайт по линку достаточно просто. Что мы можем узнать:
1) Насколько эффективно проведена поисковая оптимизация (если директор интернет-магазина с ней не знаком, это плохо). Проводить ее должен не директор, а рекламщик, но директор должен быть в курсе того, что должно в результате быть
2) Общая эффективность рекламы (посмотреть на счетчики)
3) Воспользоваться SE для получения ссылающихся страниц (это-то и даст общую картину, где рекламируется сайт)
4) С баннерами посложнее, но при должной сноровке можно получить вполне точные данные
4) Да, он плохой директор, т.к. не контролирует работу своих подчиненных, не следит за сайтом и т.д. Что же он тогда делает? Купоны стрижет? Это уже не директор, а хозяин бизнеса...
To Серьезный.
Согласен. Но по оффлайну сложно понять эффективность, а вот в онлайне все налицо
08/09/2003
Мне кажется, что основная беда многих инет-проектов именно в том, что они пытаются взять этакого монстра - и директор, и программер, и рекламщик и все остальное.
Поэтому получаете человека, который все умеет понемногу и ничего не умеет хорошо.
В результате выходит дороже. Хорошо еще если сразу это определите, не так много денег это чудо сьест, но бывает что это тянется годами, особенно если человек умеет делать вид, что много работает.
Я не за совсем уж узкую специализацию, но и не за пи..на - собеседника.
Мне кажется, что основная беда многих инет-проектов именно в том, что они пытаются взять этакого монстра - и директор, и программер, и рекламщик и все остальное.
Поэтому получаете человека, который все умеет понемногу и ничего не умеет хорошо.
В результате выходит дороже. Хорошо еще если сразу это определите, не так много денег это чудо сьест, но бывает что это тянется годами, особенно если человек умеет делать вид, что много работает.
Я не за совсем уж узкую специализацию, но и не за пи..на - собеседника.
09/09/2003
Идеальный - это я! ;-)
На самом деле идеал - неконфликтный, но достаточно жесткий человек, умеющий ставить цели и доводить идею до исполнителя, умеющий гасить по максимуму закулисные и ни кому не нужные интриги между сотрудниками. А так же человек, который в совтоянии не только поставить цель, но контролировать ее исполнение и т.д. писать можно долго и много, но в главном - директор это управленец. И уж совсем не надо ему разбираться в програмировании, его задача обьяснить програмерам что именно он хочет видеть и как это на его взгляд должно работать. Обязательно должен знать Российское законодательство. А если в организации нет юриста, то тем более должен знать. Если разговор о рознице, то ГК, Закон о защите прав потребителя и подзаконные акты. Уметь гасить конфликты, причем достаточно корректно. Так как директор как правило имеет доступ к конфидициальной информации - не быть болтливым и сохранять эту информацию даже после увольнения из этого магазина. Ну и естественно если разговор идет о не очень больших магазинах - быть честным.
Идеальный - это я! ;-)
На самом деле идеал - неконфликтный, но достаточно жесткий человек, умеющий ставить цели и доводить идею до исполнителя, умеющий гасить по максимуму закулисные и ни кому не нужные интриги между сотрудниками. А так же человек, который в совтоянии не только поставить цель, но контролировать ее исполнение и т.д. писать можно долго и много, но в главном - директор это управленец. И уж совсем не надо ему разбираться в програмировании, его задача обьяснить програмерам что именно он хочет видеть и как это на его взгляд должно работать. Обязательно должен знать Российское законодательство. А если в организации нет юриста, то тем более должен знать. Если разговор о рознице, то ГК, Закон о защите прав потребителя и подзаконные акты. Уметь гасить конфликты, причем достаточно корректно. Так как директор как правило имеет доступ к конфидициальной информации - не быть болтливым и сохранять эту информацию даже после увольнения из этого магазина. Ну и естественно если разговор идет о не очень больших магазинах - быть честным.
09/09/2003
2Взлом:) Интересно- а что, есть необходимость кого-то палить?:) Мне кажется, что если взрослый и разумный человек скрывает о себе информацию, то делает он это не из баловства или потому, что хочет кого-то обмануть, а потому, что хочет разумной конфиденциальности. Обстоятельства-то бывают разные в жизни. Но, может быть, я и не прав...
2Взлом:) Интересно- а что, есть необходимость кого-то палить?:) Мне кажется, что если взрослый и разумный человек скрывает о себе информацию, то делает он это не из баловства или потому, что хочет кого-то обмануть, а потому, что хочет разумной конфиденциальности. Обстоятельства-то бывают разные в жизни. Но, может быть, я и не прав...
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено