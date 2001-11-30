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Ничего не понимаю!!!
30/11/2001
Вопрос
Что такое WM?
Что такое e-port
Как провести по бухгалтерскому балансу эти платежи?
Где взять счета-фактуры покупателю, если оплата не прошла по банку или платил в одну фирму товар из другой, откуда товар?
И др. вопросы по бухгалтерии.
Вопрос
Что такое WM?
Что такое e-port
Как провести по бухгалтерскому балансу эти платежи?
Где взять счета-фактуры покупателю, если оплата не прошла по банку или платил в одну фирму товар из другой, откуда товар?
И др. вопросы по бухгалтерии.
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