Нас взяли в плен?
Сергей Иванов,
Владелец ПВЗ
Владелец ПВЗ
08:52
Обращаюсь к владельцам ПВЗ. Собственно subject...
Так называемые наши "партнеры", практически все, не так давно задрали штрафы до неимоверных величин. За каждый чих не вовремя.
В прошлом месяце нам предъявили претензию за возвратный заказ не доехавший по назначению и отправленный нами еще год назад. К счастью мы храним документы...
На прошлой неделе один из них ОБЯЗАЛ уведомлять о всех договорах заключенных с третьими лицами...
Ну так что думаете, мы в рабстве? Кто как реагирует на своих "кураторов"?
Обращаюсь к владельцам ПВЗ. Собственно subject...
Так называемые наши "партнеры", практически все, не так давно задрали штрафы до неимоверных величин. За каждый чих не вовремя.
В прошлом месяце нам предъявили претензию за возвратный заказ не доехавший по назначению и отправленный нами еще год назад. К счастью мы храним документы...
На прошлой неделе один из них ОБЯЗАЛ уведомлять о всех договорах заключенных с третьими лицами...
Ну так что думаете, мы в рабстве? Кто как реагирует на своих "кураторов"?
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