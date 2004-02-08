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Куда потратить деньги.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
08/02/2004

=Светик

С неменьшей симпатией, но все ж...

Я свои идеи не только на себе проверяю.

Вот тебе пример, чтобы ты поняла ЧТО на ЧТО влияет.

В нашем городе есть очень крупная библиотека. Она называется Дальневосточная государственная научная библиотека. Или сокращенно ДВГНБ. Это аббревиатура. Но в просторечии никто так не говорит. Когда мы меж собой общаемся и хотим сказать про эту библиотеку мы говорим: сходи в "научку" или (реже) в краевую библиотеку. Но никто не говорит - сходи в ДВГНБ.

Отсюда вывод, что для некого объекта (библиотека) всегда будет найдено звучное имя, чтобы его явно обозначить и тем отделить от других. Если сразу проект назвать незвучным и неудачным именем; жить этому проекту недолго.

Далее. Быстрая раскрутка сродни оползню. Набрал скорость, создал гудение... сошел и дыма нет. И никто не помнит.

Я тоже сначала верил в "магию" быстрой раскрутки. Потом понял - какая это глупость. Те, кто в это верит и платит за это - глупцы. Популярность и прибыльность не есть одно и тоже. И синонимами эти слова тоже не являются. А значит между ними есть разница не только в произношении, но и в жизни.

Основа выживания любой компании - это ее прибыль. А будет она при этом популярной или нет - неважно. Это аксиома бизнеса.



Ссылка на сообщение Константин
08/02/2004

Если сразу проект назвать незвучным и неудачным именем; жить этому проекту недолго.

---------------

:) Ты хочешь сказать, что вашу библиотеку закрывают? (из-за неудачного имени? :)))



А сколько примеров гибели "Титаников" - и не сосчитаешь...

Олег, название конторы - почти ничего не значит. Если ее предложение востребовано - народ сам ее переобозначит (как вашу библиотеку). Если нет - звучным названием ты ее на спасешь.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
08/02/2004

Романтики! Как вы яхту назовете, так она и поплывет.

Название можно и нужно использовать в корыстных целях. Но можно и переименоваться в "народное прозвище"-)))

А вот если ты реальный характер вдохнешь в свой сайт, то отдача будет совсем иной. Попробуй.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
09/02/2004

=Константин

Я думаю, что название это конечно деталь, мелочь. Но... "жизнь цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значенья".

Как верно сказано. Как верно и то, "что все хорошо в меру". Надо же думать и бросаться в крайности не стоит: яхта "Беда" или лайнер "Титаник". Может все же найти что-то посередине?

Имя объекта (человека, яхты, автомобиля и т.д.) на самом деле много значит. И недооценивать этого нельзя.

Но, то что в сайт (как и в любое другое дело) надо вкладывать душу - конечно согласен.



Ссылка на сообщение Roman F
09/02/2004

Я полностью согласен с Олегом. Название сайта имеет значение и немаленькое. Название должно быть легко запоминающимся. Иначе неопытный пользователь незнающий о "букмарках" не вспомнит название через 5 минут. Или еще вариант, пользователи знают про букмарки, но не умеют их организовывать и кидают все в одну кучу (такие встречаются довольно часто).



Я вот, честно говоря, дочитав тред, уже не помню название сайта.



Лучше всего что б в памяти складывалась визуальная картинка ассоциирующаяся с названием сайта. Вообще ключевые слова в доменах уже вышли из моды. Магазин продающий диски не обязательно называть cds4younow.ru если домен cds.ru уже занят. Его лучше назвать lopata.ru и сделать хорошо заметный логотип с лопатой, тогда юзер вспомнит лопату, и вспомнит название сайта. И тире в доменах это тоже плохо. Кроме этого через какое то время будет бренд! И пользователи рассказывая друг другу не будут говорить "я купил диск на сидиз фор ю нау ру" а скажут "купил на лопате" или "купил с лопаты". Что на ваш взгляд проще?



Единственный плюс от тире это разделение ключевых слов. И работает это, насколько я знаю, только в Google. (пример: www.buy-cheap-cds.com). Такие домены используются как правило как "двери" для другого сайта.



Име менять. Однозначно!



Ссылка на сообщение Константин
09/02/2004

Надо же думать и бросаться в крайности не стоит:

----------

Вот именно... Нормальное, благозвучное, отражающее суть, "не противное" (так скажем) - и этого будет достаточно более чем.

Вот "Ковчег" (построенный любителем-дилетантом) выполнил свою задачу на все 100%. А "Титаник" построенный и управляемый профессионалами закончил весьма плачевно.

:) Вспомнил анекдот в тему...



"Титаник", столкновение неминуемо, но знает об этом только капитан. Спускается к пассажирам. Там все пляшут, веселятся..

- Господа, у меня 2 новости, плохая и хорошая, с какой начинать?

- С хорошей! с хорошей!

- Мы получим 11 Оскаров...



Ссылка на сообщение Тумилович
09/02/2004

Олег Краюшкин

как поменять домен так чтобы не начинать с нуля? Этот домен уже стал узнаваемым и появились постоянные покупатели если я сменю имя я их потеряю!!! Выскажи своё мнение по этому поводу.



Ссылка на сообщение Дмитрий
09/02/2004

>>как поменять домен так чтобы не начинать с нуля? Этот домен уже стал узнаваемым и появились постоянные покупатели если я сменю имя я их потеряю!!!



зачем терять? ставится редирект на новый домен. Единственное, если на старый домен уже кто-то ссылается, чтобы не терять в тице, вице и ссылочном ранжировании, абы какой редирект ставить нельзя. Подробнее на searchengines.ru можно почитать.



Ссылка на сообщение Edward
09/02/2004

а все равно потеряет, какой редирект не ставь. И по времени тоже - месяца два-три.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
09/02/2004

=Тумилович

В принципе Дмитрий уже ответил. Редирект поставить и часть задач решена.

А вот и другой способ, в дополнение к первому. Если я очень правильно понял, то у Вашего магазина есть круг покупателей. Стало быть при покупке они регистрировались и какие-то данные о себе явно оставили. Скорее всего в их числе есть и электронная почта. Так напишите им письма, где сообщите новое имя домена и магазина (и что там еще пожелаете им сказать, например еще раз поблагодарить за покупку и оказанное доверие. А также пригласить в свой "новый" магазин).

Самое главное - терпение. И все будет хорошо!



Ссылка на сообщение Тумилович
10/02/2004

Спасибо ВСЕМ



Ссылка на сообщение Тумилович
10/02/2004

Когда стану богатым поделюсь :-)



Ссылка на сообщение Константин
10/02/2004

:) долгами? :-))))))



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
11/02/2004

Наверное, все-таки деньгами :)



Ссылка на сообщение B2
11/02/2004

Одним вершки, другим корешки:)


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