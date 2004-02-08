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Куда потратить деньги.
08/02/2004
=Светик
С неменьшей симпатией, но все ж...
Я свои идеи не только на себе проверяю.
Вот тебе пример, чтобы ты поняла ЧТО на ЧТО влияет.
В нашем городе есть очень крупная библиотека. Она называется Дальневосточная государственная научная библиотека. Или сокращенно ДВГНБ. Это аббревиатура. Но в просторечии никто так не говорит. Когда мы меж собой общаемся и хотим сказать про эту библиотеку мы говорим: сходи в "научку" или (реже) в краевую библиотеку. Но никто не говорит - сходи в ДВГНБ.
Отсюда вывод, что для некого объекта (библиотека) всегда будет найдено звучное имя, чтобы его явно обозначить и тем отделить от других. Если сразу проект назвать незвучным и неудачным именем; жить этому проекту недолго.
Далее. Быстрая раскрутка сродни оползню. Набрал скорость, создал гудение... сошел и дыма нет. И никто не помнит.
Я тоже сначала верил в "магию" быстрой раскрутки. Потом понял - какая это глупость. Те, кто в это верит и платит за это - глупцы. Популярность и прибыльность не есть одно и тоже. И синонимами эти слова тоже не являются. А значит между ними есть разница не только в произношении, но и в жизни.
Основа выживания любой компании - это ее прибыль. А будет она при этом популярной или нет - неважно. Это аксиома бизнеса.
=Светик
С неменьшей симпатией, но все ж...
Я свои идеи не только на себе проверяю.
Вот тебе пример, чтобы ты поняла ЧТО на ЧТО влияет.
В нашем городе есть очень крупная библиотека. Она называется Дальневосточная государственная научная библиотека. Или сокращенно ДВГНБ. Это аббревиатура. Но в просторечии никто так не говорит. Когда мы меж собой общаемся и хотим сказать про эту библиотеку мы говорим: сходи в "научку" или (реже) в краевую библиотеку. Но никто не говорит - сходи в ДВГНБ.
Отсюда вывод, что для некого объекта (библиотека) всегда будет найдено звучное имя, чтобы его явно обозначить и тем отделить от других. Если сразу проект назвать незвучным и неудачным именем; жить этому проекту недолго.
Далее. Быстрая раскрутка сродни оползню. Набрал скорость, создал гудение... сошел и дыма нет. И никто не помнит.
Я тоже сначала верил в "магию" быстрой раскрутки. Потом понял - какая это глупость. Те, кто в это верит и платит за это - глупцы. Популярность и прибыльность не есть одно и тоже. И синонимами эти слова тоже не являются. А значит между ними есть разница не только в произношении, но и в жизни.
Основа выживания любой компании - это ее прибыль. А будет она при этом популярной или нет - неважно. Это аксиома бизнеса.
08/02/2004
Если сразу проект назвать незвучным и неудачным именем; жить этому проекту недолго.
---------------
:) Ты хочешь сказать, что вашу библиотеку закрывают? (из-за неудачного имени? :)))
А сколько примеров гибели "Титаников" - и не сосчитаешь...
Олег, название конторы - почти ничего не значит. Если ее предложение востребовано - народ сам ее переобозначит (как вашу библиотеку). Если нет - звучным названием ты ее на спасешь.
Если сразу проект назвать незвучным и неудачным именем; жить этому проекту недолго.
---------------
:) Ты хочешь сказать, что вашу библиотеку закрывают? (из-за неудачного имени? :)))
А сколько примеров гибели "Титаников" - и не сосчитаешь...
Олег, название конторы - почти ничего не значит. Если ее предложение востребовано - народ сам ее переобозначит (как вашу библиотеку). Если нет - звучным названием ты ее на спасешь.
09/02/2004
=Константин
Я думаю, что название это конечно деталь, мелочь. Но... "жизнь цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значенья".
Как верно сказано. Как верно и то, "что все хорошо в меру". Надо же думать и бросаться в крайности не стоит: яхта "Беда" или лайнер "Титаник". Может все же найти что-то посередине?
Имя объекта (человека, яхты, автомобиля и т.д.) на самом деле много значит. И недооценивать этого нельзя.
Но, то что в сайт (как и в любое другое дело) надо вкладывать душу - конечно согласен.
=Константин
Я думаю, что название это конечно деталь, мелочь. Но... "жизнь цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значенья".
Как верно сказано. Как верно и то, "что все хорошо в меру". Надо же думать и бросаться в крайности не стоит: яхта "Беда" или лайнер "Титаник". Может все же найти что-то посередине?
Имя объекта (человека, яхты, автомобиля и т.д.) на самом деле много значит. И недооценивать этого нельзя.
Но, то что в сайт (как и в любое другое дело) надо вкладывать душу - конечно согласен.
09/02/2004
Я полностью согласен с Олегом. Название сайта имеет значение и немаленькое. Название должно быть легко запоминающимся. Иначе неопытный пользователь незнающий о "букмарках" не вспомнит название через 5 минут. Или еще вариант, пользователи знают про букмарки, но не умеют их организовывать и кидают все в одну кучу (такие встречаются довольно часто).
Я вот, честно говоря, дочитав тред, уже не помню название сайта.
Лучше всего что б в памяти складывалась визуальная картинка ассоциирующаяся с названием сайта. Вообще ключевые слова в доменах уже вышли из моды. Магазин продающий диски не обязательно называть cds4younow.ru если домен cds.ru уже занят. Его лучше назвать lopata.ru и сделать хорошо заметный логотип с лопатой, тогда юзер вспомнит лопату, и вспомнит название сайта. И тире в доменах это тоже плохо. Кроме этого через какое то время будет бренд! И пользователи рассказывая друг другу не будут говорить "я купил диск на сидиз фор ю нау ру" а скажут "купил на лопате" или "купил с лопаты". Что на ваш взгляд проще?
Единственный плюс от тире это разделение ключевых слов. И работает это, насколько я знаю, только в Google. (пример: www.buy-cheap-cds.com). Такие домены используются как правило как "двери" для другого сайта.
Име менять. Однозначно!
Я полностью согласен с Олегом. Название сайта имеет значение и немаленькое. Название должно быть легко запоминающимся. Иначе неопытный пользователь незнающий о "букмарках" не вспомнит название через 5 минут. Или еще вариант, пользователи знают про букмарки, но не умеют их организовывать и кидают все в одну кучу (такие встречаются довольно часто).
Я вот, честно говоря, дочитав тред, уже не помню название сайта.
Лучше всего что б в памяти складывалась визуальная картинка ассоциирующаяся с названием сайта. Вообще ключевые слова в доменах уже вышли из моды. Магазин продающий диски не обязательно называть cds4younow.ru если домен cds.ru уже занят. Его лучше назвать lopata.ru и сделать хорошо заметный логотип с лопатой, тогда юзер вспомнит лопату, и вспомнит название сайта. И тире в доменах это тоже плохо. Кроме этого через какое то время будет бренд! И пользователи рассказывая друг другу не будут говорить "я купил диск на сидиз фор ю нау ру" а скажут "купил на лопате" или "купил с лопаты". Что на ваш взгляд проще?
Единственный плюс от тире это разделение ключевых слов. И работает это, насколько я знаю, только в Google. (пример: www.buy-cheap-cds.com). Такие домены используются как правило как "двери" для другого сайта.
Име менять. Однозначно!
09/02/2004
Надо же думать и бросаться в крайности не стоит:
----------
Вот именно... Нормальное, благозвучное, отражающее суть, "не противное" (так скажем) - и этого будет достаточно более чем.
Вот "Ковчег" (построенный любителем-дилетантом) выполнил свою задачу на все 100%. А "Титаник" построенный и управляемый профессионалами закончил весьма плачевно.
:) Вспомнил анекдот в тему...
"Титаник", столкновение неминуемо, но знает об этом только капитан. Спускается к пассажирам. Там все пляшут, веселятся..
- Господа, у меня 2 новости, плохая и хорошая, с какой начинать?
- С хорошей! с хорошей!
- Мы получим 11 Оскаров...
Надо же думать и бросаться в крайности не стоит:
----------
Вот именно... Нормальное, благозвучное, отражающее суть, "не противное" (так скажем) - и этого будет достаточно более чем.
Вот "Ковчег" (построенный любителем-дилетантом) выполнил свою задачу на все 100%. А "Титаник" построенный и управляемый профессионалами закончил весьма плачевно.
:) Вспомнил анекдот в тему...
"Титаник", столкновение неминуемо, но знает об этом только капитан. Спускается к пассажирам. Там все пляшут, веселятся..
- Господа, у меня 2 новости, плохая и хорошая, с какой начинать?
- С хорошей! с хорошей!
- Мы получим 11 Оскаров...
09/02/2004
>>как поменять домен так чтобы не начинать с нуля? Этот домен уже стал узнаваемым и появились постоянные покупатели если я сменю имя я их потеряю!!!
зачем терять? ставится редирект на новый домен. Единственное, если на старый домен уже кто-то ссылается, чтобы не терять в тице, вице и ссылочном ранжировании, абы какой редирект ставить нельзя. Подробнее на searchengines.ru можно почитать.
>>как поменять домен так чтобы не начинать с нуля? Этот домен уже стал узнаваемым и появились постоянные покупатели если я сменю имя я их потеряю!!!
зачем терять? ставится редирект на новый домен. Единственное, если на старый домен уже кто-то ссылается, чтобы не терять в тице, вице и ссылочном ранжировании, абы какой редирект ставить нельзя. Подробнее на searchengines.ru можно почитать.
09/02/2004
=Тумилович
В принципе Дмитрий уже ответил. Редирект поставить и часть задач решена.
А вот и другой способ, в дополнение к первому. Если я очень правильно понял, то у Вашего магазина есть круг покупателей. Стало быть при покупке они регистрировались и какие-то данные о себе явно оставили. Скорее всего в их числе есть и электронная почта. Так напишите им письма, где сообщите новое имя домена и магазина (и что там еще пожелаете им сказать, например еще раз поблагодарить за покупку и оказанное доверие. А также пригласить в свой "новый" магазин).
Самое главное - терпение. И все будет хорошо!
=Тумилович
В принципе Дмитрий уже ответил. Редирект поставить и часть задач решена.
А вот и другой способ, в дополнение к первому. Если я очень правильно понял, то у Вашего магазина есть круг покупателей. Стало быть при покупке они регистрировались и какие-то данные о себе явно оставили. Скорее всего в их числе есть и электронная почта. Так напишите им письма, где сообщите новое имя домена и магазина (и что там еще пожелаете им сказать, например еще раз поблагодарить за покупку и оказанное доверие. А также пригласить в свой "новый" магазин).
Самое главное - терпение. И все будет хорошо!
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