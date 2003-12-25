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Кто они?
25/12/2003
"Но самое интересное, ты упустила, а значит жди новых фокусов" - поясни, сенсей!
"Но самое интересное, ты упустила, а значит жди новых фокусов" - поясни, сенсей!
25/12/2003
Могу поделиться опытом практиков.
По незавершенным заказам, этим клиентам отправляется информационное письмо, в котором кроме любезностей, идет дописка: Ваш заказ, ввиду невостребованности, будет аннулирован ну например через 3 дня (или сегодня к вечеру), Если Вы хотите приобрести выбранные Вами товары, просим завершить оформление заказа.
Результат был неожиданным!
более 80 процентов отказников, в ближайшие часы после отправки письма, оплатили свои заказы!
Попробуйте :)
Могу поделиться опытом практиков.
По незавершенным заказам, этим клиентам отправляется информационное письмо, в котором кроме любезностей, идет дописка: Ваш заказ, ввиду невостребованности, будет аннулирован ну например через 3 дня (или сегодня к вечеру), Если Вы хотите приобрести выбранные Вами товары, просим завершить оформление заказа.
Результат был неожиданным!
более 80 процентов отказников, в ближайшие часы после отправки письма, оплатили свои заказы!
Попробуйте :)
26/12/2003
В принципе ФФР, уже ответил, но я бы немного расширил его ответ. Пользуясь случаем приведу часть твоего сообщения: "Может разослать им письма с опросом?"
Вот именно это и надо было сделать. Нет ничего проще, чем просто спросить у покупателей - чего они хотят. Если они не покупают - надо напомнить им об этом, спросить о причинах их "забытия" и уведомить о скором сбросе корзины.
Не можешь сама составить анкету - обращайся к профессионалам. Что в наших силах - сделаем.
В принципе ФФР, уже ответил, но я бы немного расширил его ответ. Пользуясь случаем приведу часть твоего сообщения: "Может разослать им письма с опросом?"
Вот именно это и надо было сделать. Нет ничего проще, чем просто спросить у покупателей - чего они хотят. Если они не покупают - надо напомнить им об этом, спросить о причинах их "забытия" и уведомить о скором сбросе корзины.
Не можешь сама составить анкету - обращайся к профессионалам. Что в наших силах - сделаем.
26/12/2003
2Олег Краюшкин и Константин - задолбали, господа, уже своей саморекламой. Сетевые профессионалы не выставляют на показ такие отстойные сайты как "Бюро независимых экспертиз". Вы можете и дальше брызгая слюной в каждом топике доказывать, что "дезигнеры" - отсой и дизайн не важен, а вот мы вам сделаем хорошо. Встречают, господа, по одежке. Сайт с дизайном студента-первокурсника Васи (Пети, Коли и т.п.) серьезные люди даже просматривать не станут, хоть вы там и написали супер-пупер контент. И, чем крупнее и серьезней бизнес - тем это правило актуальнее.
Будтье так любезны - прекратите навязывать свои услуги. Нужно будет - сами найдем.
Сорри, за оффтопик - наболело.
2Олег Краюшкин и Константин - задолбали, господа, уже своей саморекламой. Сетевые профессионалы не выставляют на показ такие отстойные сайты как "Бюро независимых экспертиз". Вы можете и дальше брызгая слюной в каждом топике доказывать, что "дезигнеры" - отсой и дизайн не важен, а вот мы вам сделаем хорошо. Встречают, господа, по одежке. Сайт с дизайном студента-первокурсника Васи (Пети, Коли и т.п.) серьезные люди даже просматривать не станут, хоть вы там и написали супер-пупер контент. И, чем крупнее и серьезней бизнес - тем это правило актуальнее.
Будтье так любезны - прекратите навязывать свои услуги. Нужно будет - сами найдем.
Сорри, за оффтопик - наболело.
26/12/2003
Александеру.
Честно говоря первый раз разместил саморекламу (за что и был наказан). Постараюсь в дальнейшем избегать этого.
Но...
Я не пишу что "дезигнеры - отсой и дизайн не важен, а вот мы вам сделаем хорошо". Это не мой стиль и не мои выражения (если это слова уважаемого Александера, то пусть он за них и отвечает). Я пишу грамотно и все называю своими именами, не используя сленг.
А по поводу дизайна можно посмотреть например здесь http://www.oborot.ru/forum/read/1442/1. Может что-то прояснится в моей позиции по дизайну.
Далее, в чем признаюсь, так в это в особой "нелюбви" к движкостроителям. Да, грешен, но этого не стыжусь и считаю свои действия правильными. Преувеличенные представления о том, что движок может все - глупость. Движок может лишь столько, сколько в него заложил программист. Но даже самый лучший программист мира не заставит человека купить товар, который ему не нужен.
"Встречают по одежке, провожают по уму" - кажется именно так звучит эта пословица. Поэтому серьезные люди всегда интересуются не одежкой, а тем что внутри. Потому что это гораздо интереснее. А одежку можно одеть любую - хоть волка в баранью шкуру завернуть, да только волком он от этого быть не перестанет.
Слюной мы не брызжем (я по крайней мере), но и свою работу показать не боимся (адрес почты и сайта всегда можно прочесть). Мне стыдиться нечего. По крайней мере сетевые профессионалы именно так и делают.
Чем крупнее и серьезнее бизнес, тем больше внимания уделяют контенту. Потому что дизайн нарисовать можно - нанять отличного художника и вес будет. А вот содержание (т.е. дела и мысли, иначе - контент) даже за 2 года не нарисуешь. Это правило работает в жизни, работает оно и в сети. Посмотрите на какого-нибудь нобелевского лауреата по физике. Старый, лысый, некрасивый (какой уж тут дизайн???) - но при этом величина. В свои молодые годы он за дизайном (внешней оберткой) не гнался - он суть вещей постигал. Именно поэтому теперь получил нобелевскую премию. Ия не думаю, что его можно назвать несерьезным и некрупным ученым. Таким эту премию не дают.
Продолжим. Я уж не знаю Якоб Нильсен сам свой сайт делал или помогал ему какой-нибудь студент третьекурсник, но посещаемость и популярность его ресурса весьма высока уже не первый год. Чем это объяснить кроме качественного контента? Я другого объяснения не вижу.
И учиться никогда не грех. Хотя если считать, что закончил институт значит умный на всю жизнь - то это уже ничем не исправить. Я вот например не устаю учиться и никогда не брезгую этим. Поэтому даже у Константина, при зачастую резком несогласии с ним, можно многому научиться. Чему я несказанно рад. Есть и другие, пусть и менее профессионально подготовленные в чем-то, но и у них тоже можно чему-то научиться. Важно видеть это и быть готовым к этому.
Подчеркну - я не хочу сказать, что "дизайн - не важен". Важен, но смотря где и в чем.
Кстати, проблема поднятая в этом обсуждении ее автором не является специфической для интернета и не зависит от чистого дизайна или движка. Она может коснуться и любого оффлайнового бизнеса, а значит ее решение лежит в иной плоскости.
Александеру.
Честно говоря первый раз разместил саморекламу (за что и был наказан). Постараюсь в дальнейшем избегать этого.
Но...
Я не пишу что "дезигнеры - отсой и дизайн не важен, а вот мы вам сделаем хорошо". Это не мой стиль и не мои выражения (если это слова уважаемого Александера, то пусть он за них и отвечает). Я пишу грамотно и все называю своими именами, не используя сленг.
А по поводу дизайна можно посмотреть например здесь http://www.oborot.ru/forum/read/1442/1. Может что-то прояснится в моей позиции по дизайну.
Далее, в чем признаюсь, так в это в особой "нелюбви" к движкостроителям. Да, грешен, но этого не стыжусь и считаю свои действия правильными. Преувеличенные представления о том, что движок может все - глупость. Движок может лишь столько, сколько в него заложил программист. Но даже самый лучший программист мира не заставит человека купить товар, который ему не нужен.
"Встречают по одежке, провожают по уму" - кажется именно так звучит эта пословица. Поэтому серьезные люди всегда интересуются не одежкой, а тем что внутри. Потому что это гораздо интереснее. А одежку можно одеть любую - хоть волка в баранью шкуру завернуть, да только волком он от этого быть не перестанет.
Слюной мы не брызжем (я по крайней мере), но и свою работу показать не боимся (адрес почты и сайта всегда можно прочесть). Мне стыдиться нечего. По крайней мере сетевые профессионалы именно так и делают.
Чем крупнее и серьезнее бизнес, тем больше внимания уделяют контенту. Потому что дизайн нарисовать можно - нанять отличного художника и вес будет. А вот содержание (т.е. дела и мысли, иначе - контент) даже за 2 года не нарисуешь. Это правило работает в жизни, работает оно и в сети. Посмотрите на какого-нибудь нобелевского лауреата по физике. Старый, лысый, некрасивый (какой уж тут дизайн???) - но при этом величина. В свои молодые годы он за дизайном (внешней оберткой) не гнался - он суть вещей постигал. Именно поэтому теперь получил нобелевскую премию. Ия не думаю, что его можно назвать несерьезным и некрупным ученым. Таким эту премию не дают.
Продолжим. Я уж не знаю Якоб Нильсен сам свой сайт делал или помогал ему какой-нибудь студент третьекурсник, но посещаемость и популярность его ресурса весьма высока уже не первый год. Чем это объяснить кроме качественного контента? Я другого объяснения не вижу.
И учиться никогда не грех. Хотя если считать, что закончил институт значит умный на всю жизнь - то это уже ничем не исправить. Я вот например не устаю учиться и никогда не брезгую этим. Поэтому даже у Константина, при зачастую резком несогласии с ним, можно многому научиться. Чему я несказанно рад. Есть и другие, пусть и менее профессионально подготовленные в чем-то, но и у них тоже можно чему-то научиться. Важно видеть это и быть готовым к этому.
Подчеркну - я не хочу сказать, что "дизайн - не важен". Важен, но смотря где и в чем.
Кстати, проблема поднятая в этом обсуждении ее автором не является специфической для интернета и не зависит от чистого дизайна или движка. Она может коснуться и любого оффлайнового бизнеса, а значит ее решение лежит в иной плоскости.
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