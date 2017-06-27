Кто нибудь пишет обзорки по CRM системам.
Ксритина Вялова,
Ведущий менеджер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ-КОНЦЕПТ»
Ведущий менеджер ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ-КОНЦЕПТ»
27/06/2017
Помогите написать обзорные статьи про CRM системы. Нужен знающий человек, если что текст поправим. Готовы платить.
Помогите написать обзорные статьи про CRM системы. Нужен знающий человек, если что текст поправим. Готовы платить.
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