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КРЕДИТЫ ЛЮБЫЕ
17/02/2004
получил я на мыло письмо:чувак тебе нужен кредит ? нет проблем вот мы вот наш банк пиши заяву отсканируй паспорт и давай реквизиты всё сделаем быстро.Думаю во повезло.Но на всякий случай думаю дай ка позвоню в этот банк.И позвонил...
получил я на мыло письмо:чувак тебе нужен кредит ? нет проблем вот мы вот наш банк пиши заяву отсканируй паспорт и давай реквизиты всё сделаем быстро.Думаю во повезло.Но на всякий случай думаю дай ка позвоню в этот банк.И позвонил...
13/03/2004
Уважаемые господа!
Меня заинтересовало Ваше предложение, размещенное на сайте http://www.oborot.ru/ и я решил обратиться к Вам по вопросу получения кредита при Вашем содействии на сумму более 3-х миллионов долларов США. Цель кредита: приобретение объектов коммерческой недвижимости, земельного участка, производственного оборудования и оборот капитала для развития бизнеса. Мы будем Вам признательны, если Вы пришлете нам подробную информацию о возможности и процедуре получения кредита, а также Ваши координаты для оперативной связи.
С уважением, Владимир Шмачев.
“Realm Favourable Service, Inc.”.
Уважаемые господа!
Меня заинтересовало Ваше предложение, размещенное на сайте http://www.oborot.ru/ и я решил обратиться к Вам по вопросу получения кредита при Вашем содействии на сумму более 3-х миллионов долларов США. Цель кредита: приобретение объектов коммерческой недвижимости, земельного участка, производственного оборудования и оборот капитала для развития бизнеса. Мы будем Вам признательны, если Вы пришлете нам подробную информацию о возможности и процедуре получения кредита, а также Ваши координаты для оперативной связи.
С уважением, Владимир Шмачев.
“Realm Favourable Service, Inc.”.
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