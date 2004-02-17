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КРЕДИТЫ ЛЮБЫЕ



Ссылка на сообщение GDP
17/02/2004

получил я на мыло письмо:чувак тебе нужен кредит ? нет проблем вот мы вот наш банк пиши заяву отсканируй паспорт и давай реквизиты всё сделаем быстро.Думаю во повезло.Но на всякий случай думаю дай ка позвоню в этот банк.И позвонил...



Ссылка на сообщение oleg
21/02/2004

Уважаемый GDP! А что было дальше?



Ссылка на сообщение Владимир
13/03/2004

Уважаемые господа!

Меня заинтересовало Ваше предложение, размещенное на сайте http://www.oborot.ru/ и я решил обратиться к Вам по вопросу получения кредита при Вашем содействии на сумму более 3-х миллионов долларов США. Цель кредита: приобретение объектов коммерческой недвижимости, земельного участка, производственного оборудования и оборот капитала для развития бизнеса. Мы будем Вам признательны, если Вы пришлете нам подробную информацию о возможности и процедуре получения кредита, а также Ваши координаты для оперативной связи.

С уважением, Владимир Шмачев.

“Realm Favourable Service, Inc.”.


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