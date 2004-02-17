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КРЕДИТЫ ЛЮБЫЕ



GDP



получил я на мыло письмо:чувак тебе нужен кредит ? нет проблем вот мы вот наш банк пиши заяву отсканируй паспорт и давай реквизиты всё сделаем быстро.Думаю во повезло.Но на всякий случай думаю дай ка позвоню в этот банк.И позвонил...





oleg



Уважаемый GDP! А что было дальше?





Владимир







Меня заинтересовало Ваше предложение, размещенное на сайте



С уважением, Владимир Шмачев.



“Realm Favourable Service, Inc.”. Уважаемые господа!Меня заинтересовало Ваше предложение, размещенное на сайте http://www.oborot.ru/ и я решил обратиться к Вам по вопросу получения кредита при Вашем содействии на сумму более 3-х миллионов долларов США. Цель кредита: приобретение объектов коммерческой недвижимости, земельного участка, производственного оборудования и оборот капитала для развития бизнеса. Мы будем Вам признательны, если Вы пришлете нам подробную информацию о возможности и процедуре получения кредита, а также Ваши координаты для оперативной связи.С уважением, Владимир Шмачев.“Realm Favourable Service, Inc.”.



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