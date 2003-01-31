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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Комплектующие. Апгрейд. Новые компьютеры. Оцените плиз интернет магазин, подскажите по раскрутке?



Ссылка на сообщение Leon
31/01/2003

Уж извините меня, граждане, но всё это похоже на то, как ёжка летать учили...

Если человек сам не в состоании в инете найти стать по дизайну и раскрутке и вополотить хотябы в первом приближении для начала, то какой толк ему советовать? Жалко время зрая тратить.

А насчет метатэгов понятно, что они только в совокупности с грамматным контентом дают приличный результат. А если их навестить на то, что сейчас на сайте балтается, то результат варядли вообще будет заслуживать внимания.



Насчет покупки движка, думаю его нужно прямо со специалистом заказывать, т.к. видно, что хозяин ресурса им врядли нормально распорядится.



А вообще, как в каждом деле, каждый, извините, ламер, считате, что может интернет-магазин сделать. Бред.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
31/01/2003

Leon вы очень жестоки с пользователями, вы ведь сами таким когда то были, помучается, помучается да и разберется , может быть. А неразберется купит нормальный магазин и будет жить припеваючи:-)



Ссылка на сообщение Leon
31/01/2003

shoponline, может это покажется странным, но я таким никогда не был. Разбирался в таких простых вещах сам, а вот действительно тонкости можно и у других поспрашивать. В конце концов интернет-технологии это не что-то приметивное, тут действительно голову надо иметь, а не приставать к людям с элементарщиной. Стыдно должно быть товарищу.

Может и жестоко, зато честно. Это мое мнение.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
01/02/2003

Leon, Возможно вы и правы, я тоже сам разбирался, но форум вроде и предназначен для того чтобы учиться.



Ссылка на сообщение Лелик
01/02/2003

насчет метатегов.... толку от них нет вот уже как года три-четыре....



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
01/02/2003

Лелик вы не правы.


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