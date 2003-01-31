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Комплектующие. Апгрейд. Новые компьютеры. Оцените плиз интернет магазин, подскажите по раскрутке?
31/01/2003
Уж извините меня, граждане, но всё это похоже на то, как ёжка летать учили...
Если человек сам не в состоании в инете найти стать по дизайну и раскрутке и вополотить хотябы в первом приближении для начала, то какой толк ему советовать? Жалко время зрая тратить.
А насчет метатэгов понятно, что они только в совокупности с грамматным контентом дают приличный результат. А если их навестить на то, что сейчас на сайте балтается, то результат варядли вообще будет заслуживать внимания.
Насчет покупки движка, думаю его нужно прямо со специалистом заказывать, т.к. видно, что хозяин ресурса им врядли нормально распорядится.
А вообще, как в каждом деле, каждый, извините, ламер, считате, что может интернет-магазин сделать. Бред.
Уж извините меня, граждане, но всё это похоже на то, как ёжка летать учили...
Если человек сам не в состоании в инете найти стать по дизайну и раскрутке и вополотить хотябы в первом приближении для начала, то какой толк ему советовать? Жалко время зрая тратить.
А насчет метатэгов понятно, что они только в совокупности с грамматным контентом дают приличный результат. А если их навестить на то, что сейчас на сайте балтается, то результат варядли вообще будет заслуживать внимания.
Насчет покупки движка, думаю его нужно прямо со специалистом заказывать, т.к. видно, что хозяин ресурса им врядли нормально распорядится.
А вообще, как в каждом деле, каждый, извините, ламер, считате, что может интернет-магазин сделать. Бред.
31/01/2003
shoponline, может это покажется странным, но я таким никогда не был. Разбирался в таких простых вещах сам, а вот действительно тонкости можно и у других поспрашивать. В конце концов интернет-технологии это не что-то приметивное, тут действительно голову надо иметь, а не приставать к людям с элементарщиной. Стыдно должно быть товарищу.
Может и жестоко, зато честно. Это мое мнение.
shoponline, может это покажется странным, но я таким никогда не был. Разбирался в таких простых вещах сам, а вот действительно тонкости можно и у других поспрашивать. В конце концов интернет-технологии это не что-то приметивное, тут действительно голову надо иметь, а не приставать к людям с элементарщиной. Стыдно должно быть товарищу.
Может и жестоко, зато честно. Это мое мнение.
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