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Какую выбрать партнерку по видео и DVD?
07/04/2003
Всегда рад помочь :)
За подколку, насчет "поверхностного знакомства" не обижаюсь. Это вы по-глупости сказали. :) Со всяким может случиться.
Сергеич, ПРОБЛЕМЫ у тебя, а не у меня. Ты подошел к промоушну от "раскрутка сайтов". а я - от продаж.
Если твой магазин находится по словам "редкое кино" и "Андрей Сергеич - самый великий волшебник", а товар НЕ виден, ему только и остается, что зарабатывать на чужих партнерках :)
Всегда рад помочь :)
За подколку, насчет "поверхностного знакомства" не обижаюсь. Это вы по-глупости сказали. :) Со всяким может случиться.
Сергеич, ПРОБЛЕМЫ у тебя, а не у меня. Ты подошел к промоушну от "раскрутка сайтов". а я - от продаж.
Если твой магазин находится по словам "редкое кино" и "Андрей Сергеич - самый великий волшебник", а товар НЕ виден, ему только и остается, что зарабатывать на чужих партнерках :)
07/04/2003
Ха ха... (один/один) :о))
Нет у меня проблем, это все нормальные рабочие вопросы, которые решаются... вопрос времени. А то что фильмы, режиссеры, актеры ищутся - это стопудово (если они схаваны). А вот уж как попасть на лидирующие позиции я знаю и умею.
... Константин, опять мы спорим, как же Вы любите разветвлять и уходить от конкретного вопроса, ох уж эти аналитики. Тема-то о чем? Какую выбрать партнерку... вообщем вопрос считаю закрытым...
Ха ха... (один/один) :о))
Нет у меня проблем, это все нормальные рабочие вопросы, которые решаются... вопрос времени. А то что фильмы, режиссеры, актеры ищутся - это стопудово (если они схаваны). А вот уж как попасть на лидирующие позиции я знаю и умею.
... Константин, опять мы спорим, как же Вы любите разветвлять и уходить от конкретного вопроса, ох уж эти аналитики. Тема-то о чем? Какую выбрать партнерку... вообщем вопрос считаю закрытым...
07/04/2003
:) Ту, которая согласится заключить письменное соглашение и обсуждать в нем спорные пункты. Я таких не знаю :(
Есть некоторые как бы серьезные, но их "условия" - ото тема другого форума. Они рабов набирают добровольных.
Поэтому работаю не по "партнерках", а либо напрямую, как промоутер, либо вообще в автономном плавании", как аутсорсер.
:) Ту, которая согласится заключить письменное соглашение и обсуждать в нем спорные пункты. Я таких не знаю :(
Есть некоторые как бы серьезные, но их "условия" - ото тема другого форума. Они рабов набирают добровольных.
Поэтому работаю не по "партнерках", а либо напрямую, как промоутер, либо вообще в автономном плавании", как аутсорсер.
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