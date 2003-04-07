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Какую выбрать партнерку по видео и DVD?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
07/04/2003

Всегда рад помочь :)

За подколку, насчет "поверхностного знакомства" не обижаюсь. Это вы по-глупости сказали. :) Со всяким может случиться.



Сергеич, ПРОБЛЕМЫ у тебя, а не у меня. Ты подошел к промоушну от "раскрутка сайтов". а я - от продаж.

Если твой магазин находится по словам "редкое кино" и "Андрей Сергеич - самый великий волшебник", а товар НЕ виден, ему только и остается, что зарабатывать на чужих партнерках :)



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
07/04/2003

Ха ха... (один/один) :о))

Нет у меня проблем, это все нормальные рабочие вопросы, которые решаются... вопрос времени. А то что фильмы, режиссеры, актеры ищутся - это стопудово (если они схаваны). А вот уж как попасть на лидирующие позиции я знаю и умею.

... Константин, опять мы спорим, как же Вы любите разветвлять и уходить от конкретного вопроса, ох уж эти аналитики. Тема-то о чем? Какую выбрать партнерку... вообщем вопрос считаю закрытым...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
07/04/2003

:) Ту, которая согласится заключить письменное соглашение и обсуждать в нем спорные пункты. Я таких не знаю :(

Есть некоторые как бы серьезные, но их "условия" - ото тема другого форума. Они рабов набирают добровольных.



Поэтому работаю не по "партнерках", а либо напрямую, как промоутер, либо вообще в автономном плавании", как аутсорсер.


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