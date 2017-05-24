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Какую программу выбрать для учета товара?
Сергей Озимков,
Руководитель Темака
Петрозаводск, Россия
Руководитель Темака
Петрозаводск, Россия
|2
24/05/2017
Доброго времени!
Друзья, подскажите пожалуйста какую (желательно бесплатную) программу выбрать для учета товара на складе и учета продаж?
Требования к программе:
Поступление товара - возможность указывать название, артикул, количество, закупочную цену, цену оптового сбыта, цену розничного сбыта.
Выдача товара - Списание товара с остатка на складе, при выдаче чтобы была возможность по какой цене выдан товар (оптовая или розничная).
Печать документов - печать всех необходимых документов, приходных/расходных и прочих.
Прайс лист - возможность выгрузки прайс листов в Excel формате. При выгрузке должна быть возможность, какую цену выгружать (оптовую или розничную).
Наверное это основной функционал который меня интересует в программе.
Если кто-то знает решение или сам пользуется подобной программой, поделитесь пожалуйста информацией.
Заранее спасибо.
С Уважением к Вам и Вашему делу, Сергей.
Доброго времени!
Друзья, подскажите пожалуйста какую (желательно бесплатную) программу выбрать для учета товара на складе и учета продаж?
Требования к программе:
Поступление товара - возможность указывать название, артикул, количество, закупочную цену, цену оптового сбыта, цену розничного сбыта.
Выдача товара - Списание товара с остатка на складе, при выдаче чтобы была возможность по какой цене выдан товар (оптовая или розничная).
Печать документов - печать всех необходимых документов, приходных/расходных и прочих.
Прайс лист - возможность выгрузки прайс листов в Excel формате. При выгрузке должна быть возможность, какую цену выгружать (оптовую или розничную).
Наверное это основной функционал который меня интересует в программе.
Если кто-то знает решение или сам пользуется подобной программой, поделитесь пожалуйста информацией.
Заранее спасибо.
С Уважением к Вам и Вашему делу, Сергей.
Сергей Фролов,
ИП ИП
Москва, Россия
ИП ИП
Москва, Россия
25/05/2017
Бесплатного не найдете, а бюджетное попробуйте товар-деньги-товар.
Бесплатного не найдете, а бюджетное попробуйте товар-деньги-товар.
Сергей Озимков,
Руководитель Темака
Петрозаводск, Россия
Руководитель Темака
Петрозаводск, Россия
|2
25/05/2017
Добрый день Сергей!
Спасибо большое за совет. Сейчас же посмотрю данную программу.
Вы случайно не знакомы с программой ОПСУРТ?
Сергей Фролов:
Бесплатного не найдете, а бюджетное попробуйте товар-деньги-товар.
Бесплатного не найдете, а бюджетное попробуйте товар-деньги-товар.
Добрый день Сергей!
Спасибо большое за совет. Сейчас же посмотрю данную программу.
Вы случайно не знакомы с программой ОПСУРТ?
Артём Рогожин,
предприниматель Интернет-магазин "Берегуша"
Ростов-на-Дону, Россия
предприниматель Интернет-магазин "Берегуша"
Ростов-на-Дону, Россия
28/05/2017
Управление торговлей 1С Базовая. Самая недорогая в линейке, но функционал там достаточный (на 1 компьютер).
Управление торговлей 1С Базовая. Самая недорогая в линейке, но функционал там достаточный (на 1 компьютер).
Алексей Каменский,
Разработчик ITProPortal.RU
Москва, Россия
Разработчик ITProPortal.RU
Москва, Россия
30/05/2017
Программа для склада WinSprut Pro
Артём Рогожин:
Управление торговлей 1С Базовая. Самая недорогая в линейке, но функционал там достаточный (на 1 компьютер).
Управление торговлей 1С Базовая. Самая недорогая в линейке, но функционал там достаточный (на 1 компьютер).
Программа для склада WinSprut Pro
Наталья Евженко,
Глава КФХ КФХ "ГринКО"
Глава КФХ КФХ "ГринКО"
31/05/2017
Инфо-предприятие (версия бухгалтерия и торговля-склад). Есть полноценная бесплатная версия без ограничений по времени. Более полного и удобного функционала за бесплатно я не встречала). Понравилась и логика и отношение к клиентам , подробные видеоинструкции и т.п. Толково, в общем. В дальнейшем, после года использования бесплатной версии, есть возможность со скидкой приобрести платную, что по итогу выходит дешевле 1ски. И после приобретения можно будет синхронизацию делать c их же бухгалтерией, получается удобный тандем на все случаи)
Инфо-предприятие (версия бухгалтерия и торговля-склад). Есть полноценная бесплатная версия без ограничений по времени. Более полного и удобного функционала за бесплатно я не встречала). Понравилась и логика и отношение к клиентам , подробные видеоинструкции и т.п. Толково, в общем. В дальнейшем, после года использования бесплатной версии, есть возможность со скидкой приобрести платную, что по итогу выходит дешевле 1ски. И после приобретения можно будет синхронизацию делать c их же бухгалтерией, получается удобный тандем на все случаи)
Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
ceo qwerty
Москва, Россия
31/05/2017
Управление Торговлей БАЗОВАЯ купил год назад, так и не пользуюсь, могу продать.
Управление Торговлей БАЗОВАЯ купил год назад, так и не пользуюсь, могу продать.
Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
05/06/2017
Обсуждения продажи, пожалуйста, перенесите в личные сообщения
Обсуждения продажи, пожалуйста, перенесите в личные сообщения
Евгений Медведев,
ceo ИП
ceo ИП
15:19
Из бесплатных есть Marello.
Сергей Озимков:
Доброго времени!
Друзья, подскажите пожалуйста какую (желательно бесплатную) программу выбрать для учета товара на складе и учета продаж?
Требования к программе:
Поступление товара - возможность указывать название, артикул, количество, закупочную цену, цену оптового сбыта, цену розничного сбыта.
Выдача товара - Списание товара с остатка на складе, при выдаче чтобы была возможность по какой цене выдан товар (оптовая или розничная).
Печать документов - печать всех необходимых документов, приходных/расходных и прочих.
Прайс лист - возможность выгрузки прайс листов в Excel формате. При выгрузке должна быть возможность, какую цену выгружать (оптовую или розничную).
Наверное это основной функционал который меня интересует в программе.
Если кто-то знает решение или сам пользуется подобной программой, поделитесь пожалуйста информацией.
Заранее спасибо.
С Уважением к Вам и Вашему делу, Сергей.
Доброго времени!
Друзья, подскажите пожалуйста какую (желательно бесплатную) программу выбрать для учета товара на складе и учета продаж?
Требования к программе:
Поступление товара - возможность указывать название, артикул, количество, закупочную цену, цену оптового сбыта, цену розничного сбыта.
Выдача товара - Списание товара с остатка на складе, при выдаче чтобы была возможность по какой цене выдан товар (оптовая или розничная).
Печать документов - печать всех необходимых документов, приходных/расходных и прочих.
Прайс лист - возможность выгрузки прайс листов в Excel формате. При выгрузке должна быть возможность, какую цену выгружать (оптовую или розничную).
Наверное это основной функционал который меня интересует в программе.
Если кто-то знает решение или сам пользуется подобной программой, поделитесь пожалуйста информацией.
Заранее спасибо.
С Уважением к Вам и Вашему делу, Сергей.
Из бесплатных есть Marello.
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