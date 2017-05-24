Какую программу выбрать для учета товара?

Доброго времени!Друзья, подскажите пожалуйста какую (желательно бесплатную) программу выбрать для учета товара на складе и учета продаж?Требования к программе:Поступление товара - возможность указывать название, артикул, количество, закупочную цену, цену оптового сбыта, цену розничного сбыта.Выдача товара - Списание товара с остатка на складе, при выдаче чтобы была возможность по какой цене выдан товар (оптовая или розничная).Печать документов - печать всех необходимых документов, приходных/расходных и прочих.Прайс лист - возможность выгрузки прайс листов в Excel формате. При выгрузке должна быть возможность, какую цену выгружать (оптовую или розничную).Наверное это основной функционал который меня интересует в программе.Если кто-то знает решение или сам пользуется подобной программой, поделитесь пожалуйста информацией.Заранее спасибо.С Уважением к Вам и Вашему делу, Сергей.