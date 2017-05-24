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Какую программу выбрать для учета товара?



Ссылка на сообщение Сергей Озимков,
Руководитель Темака
Петрозаводск, Россия
2
24/05/2017

Доброго времени!

Друзья, подскажите пожалуйста какую (желательно бесплатную) программу выбрать для учета товара на складе и учета продаж?

Требования к программе:
Поступление товара - возможность указывать название, артикул, количество, закупочную цену, цену оптового сбыта, цену розничного сбыта.
Выдача товара - Списание товара с остатка на складе, при выдаче чтобы была возможность по какой цене выдан товар (оптовая или розничная).
Печать документов - печать всех необходимых документов, приходных/расходных и прочих.
Прайс лист - возможность выгрузки прайс листов в Excel формате. При выгрузке должна быть возможность, какую цену выгружать (оптовую или розничную).

Наверное это основной функционал который меня интересует в программе.

Если кто-то знает решение или сам пользуется подобной программой, поделитесь пожалуйста информацией.

Заранее спасибо.

С Уважением к Вам и Вашему делу, Сергей.



Ссылка на сообщение Сергей Фролов,
ИП ИП
Москва, Россия
25/05/2017

Бесплатного не найдете, а бюджетное попробуйте товар-деньги-товар.



Ссылка на сообщение Сергей Озимков,
Руководитель Темака
Петрозаводск, Россия
2
25/05/2017

Сергей Фролов:

Бесплатного не найдете, а бюджетное попробуйте товар-деньги-товар.


Добрый день Сергей!

Спасибо большое за совет. Сейчас же посмотрю данную программу.

Вы случайно не знакомы с программой ОПСУРТ?



Ссылка на сообщение Артём Рогожин,
предприниматель Интернет-магазин "Берегуша"
Ростов-на-Дону, Россия
28/05/2017

Управление торговлей 1С Базовая. Самая недорогая в линейке, но функционал там достаточный (на 1 компьютер).



Ссылка на сообщение Алексей Каменский,
Разработчик ITProPortal.RU
Москва, Россия
30/05/2017

Артём Рогожин:

Управление торговлей 1С Базовая. Самая недорогая в линейке, но функционал там достаточный (на 1 компьютер).

Программа для склада WinSprut Pro



Ссылка на сообщение Наталья Евженко,
Глава КФХ КФХ "ГринКО"
31/05/2017

Инфо-предприятие (версия бухгалтерия и торговля-склад). Есть полноценная бесплатная версия без ограничений по времени. Более полного и удобного функционала за бесплатно я не встречала). Понравилась и логика и отношение к клиентам , подробные видеоинструкции и т.п. Толково, в общем. В дальнейшем, после года использования бесплатной версии, есть возможность со скидкой приобрести платную, что по итогу выходит дешевле 1ски. И после приобретения можно будет синхронизацию делать c их же бухгалтерией, получается удобный тандем на все случаи)



Ссылка на сообщение Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
31/05/2017

Управление Торговлей БАЗОВАЯ купил год назад, так и не пользуюсь, могу продать.



Ссылка на сообщение Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
05/06/2017

Обсуждения продажи, пожалуйста, перенесите в личные сообщения



15:19

Сергей Озимков:

Доброго времени!

Друзья, подскажите пожалуйста какую (желательно бесплатную) программу выбрать для учета товара на складе и учета продаж?

Требования к программе:
Поступление товара - возможность указывать название, артикул, количество, закупочную цену, цену оптового сбыта, цену розничного сбыта.
Выдача товара - Списание товара с остатка на складе, при выдаче чтобы была возможность по какой цене выдан товар (оптовая или розничная).
Печать документов - печать всех необходимых документов, приходных/расходных и прочих.
Прайс лист - возможность выгрузки прайс листов в Excel формате. При выгрузке должна быть возможность, какую цену выгружать (оптовую или розничную).

Наверное это основной функционал который меня интересует в программе.

Если кто-то знает решение или сам пользуется подобной программой, поделитесь пожалуйста информацией.

Заранее спасибо.

С Уважением к Вам и Вашему делу, Сергей.


Из бесплатных есть Marello.


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