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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Каковы шансы на выживание мебельного инетмагазина?



Ссылка на сообщение Анжей
23/01/2003

Не факт,надо учитывать аудиторию которая ходит на рынок.Как правило это люди не связанные с интернетом, а выбор в инете достаточно обширен. Так что один из выводов, будет трудно, но есть за что бороться :)



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
24/01/2003

Кстати, вспомнилось. Цена на «деревянную» продукцию в Питере и в Москве отличается чуть ли не в 2 раза. Доходит до дури, 20$ полки выгоднее привести из Питера, под заказ сделать промо-полку стоит 300 и 600 долларов (Питер, Москва - соответственно). Может кто из Питерцев займется ?!!!



Ссылка на сообщение Писарев Василий
27/01/2003

Вообще говоря чисто интернет-магазин вряд-ли будет выгоден. Из моего опыта скажу, что в основном идут мелкие заказы, на которых особой прибыли не получишь, все съедают издержки: аренда складов, транспорт, экспедиторы, если Вы не профессионал в мебели лучше не соваться.



Ссылка на сообщение Коляда Сергей
27/01/2003

А чего вы все так уперлись в офисную мебель? ИМХО гораздо более свободной является ниша для ДОМА!!! Типичный пример, у меня на днях спросили URL магазина, в котором можно прикупить пару-тройку стульев. Не вспомнили и не нашел. И дело не в том, что Минск, а в том, что таких магазинов мало ВЕЗДЕ...



Ссылка на сообщение Ярик
28/01/2003

Очень круто если это регионально, а ещё лучше в большом городе и авторская.Для крутых.

На мыло=обсудим.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/01/2003

Что-то автор вопроса молчит.

Игорь, вы то сами что по этому поводу думаете? Будите пробовать магазин открывать, или после нашей дискусии желание пропало?



Ссылка на сообщение Dima
29/01/2003

Для того, чтобы развивать региональную тему торговли через интернет нужны нормальные качественные службы доставки. А то железная дорога дерет бешеные деньги (клиент не потянет).

А так торговлей через интернет я доволен. Просто постоянно необходимо вкладывать в это деньги и немалые. В начале "творческого пути" очень небходимо иметь хорошую поддержку оффлайна.



Ссылка на сообщение Нестор
30/01/2003

По поводу щупания мебели. Никто этого не делает, хотя покупка, конечно, серьезная. Я сам при покупке мебели ориентировался больше на красочную рекламу в местных журналах, а ходить по огромным залам мебельного магазина как по музею мне даже как-то неловко было. Все-равно шкаф в авоську не положишь и с собой не унесешь - надо доставку оформлять. Так почему бы ее не оформить сразу через интернет, а не тащиться в магазин для этого непонятно зачем?

Здесь по-моему, важную роль играет качественное, я бы даже сказал, профессиональное оформление каталога. В том смысле, что фотографии изделий должны быть сделаны отменно - четко, красиво и в разных ракурсах. Чтобы у клиента больше никаких вопросов на возникало, а тем более - желания поехать куда-то и пощупать для верности.

Не знаю как в Москве, а у нас в городе, удобнее всего было бы работать в этом случае по такой схеме: крупному мебельному салону предложить бесплатно сделать для них сайт, на котором вы будете принимать заявки на доставку мебели из их ассортимента, за что получать свой %. После чего оперативно осуществляете фотосъемку всех поступающих к ним изделий. Для них - бесплатная реклама и расширение рынка сбыта.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
30/01/2003

Да если делать фотографии с разных ракурсов, то возможно действительно щупать не придется, посмотрел со всех сторон, заказал и вперед, а реализация многокартиночности к одному товару во многих магазинах уже есть, так что и выдумывать ничего не надо.



Ссылка на сообщение Игорь
03/02/2003

Спасибо всем за внимание и поддержку. Нашел несколько интересных идей, но более важно чего не нашел. Не нашел успешных примеров интернет-торговли мебелью. Ни в форуме, ни через поисковики. Имеющиеся сайты скорее осуществляют функцию рекламы и продвижения. Мебельная тема интересная и возможно перспективная, но я не пионер по характеру, который другим дорогу прокладывает, а скорее комсомолец и побуждения у меня корыстные (признаюсь). Мой принцип бери то, что успешно делают другие и делай это качественно. Сверхприбылей не будет, зато и риск меньше. Потому - открою ка я в offline точку по торговле сотовыми телефонами, а сверху в online нахлобучу интернет магазин соответствующего профиля. Потом начну добавлять позиции по бытовым электронным товарам. Еще раз спасибо за помощь в проработке варианта.


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