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Каковы шансы на выживание мебельного инетмагазина?
23/01/2003
Не факт,надо учитывать аудиторию которая ходит на рынок.Как правило это люди не связанные с интернетом, а выбор в инете достаточно обширен. Так что один из выводов, будет трудно, но есть за что бороться :)
Не факт,надо учитывать аудиторию которая ходит на рынок.Как правило это люди не связанные с интернетом, а выбор в инете достаточно обширен. Так что один из выводов, будет трудно, но есть за что бороться :)
27/01/2003
А чего вы все так уперлись в офисную мебель? ИМХО гораздо более свободной является ниша для ДОМА!!! Типичный пример, у меня на днях спросили URL магазина, в котором можно прикупить пару-тройку стульев. Не вспомнили и не нашел. И дело не в том, что Минск, а в том, что таких магазинов мало ВЕЗДЕ...
А чего вы все так уперлись в офисную мебель? ИМХО гораздо более свободной является ниша для ДОМА!!! Типичный пример, у меня на днях спросили URL магазина, в котором можно прикупить пару-тройку стульев. Не вспомнили и не нашел. И дело не в том, что Минск, а в том, что таких магазинов мало ВЕЗДЕ...
29/01/2003
Для того, чтобы развивать региональную тему торговли через интернет нужны нормальные качественные службы доставки. А то железная дорога дерет бешеные деньги (клиент не потянет).
А так торговлей через интернет я доволен. Просто постоянно необходимо вкладывать в это деньги и немалые. В начале "творческого пути" очень небходимо иметь хорошую поддержку оффлайна.
Для того, чтобы развивать региональную тему торговли через интернет нужны нормальные качественные службы доставки. А то железная дорога дерет бешеные деньги (клиент не потянет).
А так торговлей через интернет я доволен. Просто постоянно необходимо вкладывать в это деньги и немалые. В начале "творческого пути" очень небходимо иметь хорошую поддержку оффлайна.
30/01/2003
По поводу щупания мебели. Никто этого не делает, хотя покупка, конечно, серьезная. Я сам при покупке мебели ориентировался больше на красочную рекламу в местных журналах, а ходить по огромным залам мебельного магазина как по музею мне даже как-то неловко было. Все-равно шкаф в авоську не положишь и с собой не унесешь - надо доставку оформлять. Так почему бы ее не оформить сразу через интернет, а не тащиться в магазин для этого непонятно зачем?
Здесь по-моему, важную роль играет качественное, я бы даже сказал, профессиональное оформление каталога. В том смысле, что фотографии изделий должны быть сделаны отменно - четко, красиво и в разных ракурсах. Чтобы у клиента больше никаких вопросов на возникало, а тем более - желания поехать куда-то и пощупать для верности.
Не знаю как в Москве, а у нас в городе, удобнее всего было бы работать в этом случае по такой схеме: крупному мебельному салону предложить бесплатно сделать для них сайт, на котором вы будете принимать заявки на доставку мебели из их ассортимента, за что получать свой %. После чего оперативно осуществляете фотосъемку всех поступающих к ним изделий. Для них - бесплатная реклама и расширение рынка сбыта.
По поводу щупания мебели. Никто этого не делает, хотя покупка, конечно, серьезная. Я сам при покупке мебели ориентировался больше на красочную рекламу в местных журналах, а ходить по огромным залам мебельного магазина как по музею мне даже как-то неловко было. Все-равно шкаф в авоську не положишь и с собой не унесешь - надо доставку оформлять. Так почему бы ее не оформить сразу через интернет, а не тащиться в магазин для этого непонятно зачем?
Здесь по-моему, важную роль играет качественное, я бы даже сказал, профессиональное оформление каталога. В том смысле, что фотографии изделий должны быть сделаны отменно - четко, красиво и в разных ракурсах. Чтобы у клиента больше никаких вопросов на возникало, а тем более - желания поехать куда-то и пощупать для верности.
Не знаю как в Москве, а у нас в городе, удобнее всего было бы работать в этом случае по такой схеме: крупному мебельному салону предложить бесплатно сделать для них сайт, на котором вы будете принимать заявки на доставку мебели из их ассортимента, за что получать свой %. После чего оперативно осуществляете фотосъемку всех поступающих к ним изделий. Для них - бесплатная реклама и расширение рынка сбыта.
03/02/2003
Спасибо всем за внимание и поддержку. Нашел несколько интересных идей, но более важно чего не нашел. Не нашел успешных примеров интернет-торговли мебелью. Ни в форуме, ни через поисковики. Имеющиеся сайты скорее осуществляют функцию рекламы и продвижения. Мебельная тема интересная и возможно перспективная, но я не пионер по характеру, который другим дорогу прокладывает, а скорее комсомолец и побуждения у меня корыстные (признаюсь). Мой принцип бери то, что успешно делают другие и делай это качественно. Сверхприбылей не будет, зато и риск меньше. Потому - открою ка я в offline точку по торговле сотовыми телефонами, а сверху в online нахлобучу интернет магазин соответствующего профиля. Потом начну добавлять позиции по бытовым электронным товарам. Еще раз спасибо за помощь в проработке варианта.
Спасибо всем за внимание и поддержку. Нашел несколько интересных идей, но более важно чего не нашел. Не нашел успешных примеров интернет-торговли мебелью. Ни в форуме, ни через поисковики. Имеющиеся сайты скорее осуществляют функцию рекламы и продвижения. Мебельная тема интересная и возможно перспективная, но я не пионер по характеру, который другим дорогу прокладывает, а скорее комсомолец и побуждения у меня корыстные (признаюсь). Мой принцип бери то, что успешно делают другие и делай это качественно. Сверхприбылей не будет, зато и риск меньше. Потому - открою ка я в offline точку по торговле сотовыми телефонами, а сверху в online нахлобучу интернет магазин соответствующего профиля. Потом начну добавлять позиции по бытовым электронным товарам. Еще раз спасибо за помощь в проработке варианта.
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