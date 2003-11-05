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Как торговать из заграницы с Россией?
05/11/2003
Константин:
да уж, гемор точно хороший. Была одна задумка по торговле -- только теперь всё это требует более детального пересмотра, в связи, так сказать, со вновь открывшимися обстоятельствами.
Кстати, Константин, если не секрет, на всякий случай
-- где Вы распологаетесь географически?
Константин:
да уж, гемор точно хороший. Была одна задумка по торговле -- только теперь всё это требует более детального пересмотра, в связи, так сказать, со вновь открывшимися обстоятельствами.
Кстати, Константин, если не секрет, на всякий случай
-- где Вы распологаетесь географически?
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