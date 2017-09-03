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Как разделить бизнес?
Ева Демина,
Инженер Технической поддержки сервисный центр
, Россия
Инженер Технической поддержки сервисный центр
, Россия
03/09/2017
Встал вопрос о разделении бизнеса.
Общий долг сервиса: 475 000 т.р
Оценка сервиса: 200 000 - 250 000 т.р (оборудование, ремонт, мебель)
Ежемесячная чистая прибыль сервиса: 80 000 т.р (по 40 000 т.р на каждого)
Собираюсь оставить сервис себе, все делим 50/50, сколько я должен отдать партнеру? И как выгоднее разделить бизнес?
Встал вопрос о разделении бизнеса.
Общий долг сервиса: 475 000 т.р
Оценка сервиса: 200 000 - 250 000 т.р (оборудование, ремонт, мебель)
Ежемесячная чистая прибыль сервиса: 80 000 т.р (по 40 000 т.р на каждого)
Собираюсь оставить сервис себе, все делим 50/50, сколько я должен отдать партнеру? И как выгоднее разделить бизнес?
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