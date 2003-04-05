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Как и где искать поставщиков?



Ссылка на сообщение Сергей
05/04/2003

А ты не пробовал через базы данных найти поставщиков?

Я знаю,что они охотно дают инфу о себе и своем деловом предложении.Поищи в каталоге

"Интернет ресурсы" или "Бизнесс-адресс Москва,Спб".



Ссылка на сообщение Сергей
06/04/2003

Сергей, а где эти каталоги можно найти?

Поискал по поиску в и-нете - ничего путного не нашел...



Ссылка на сообщение Ihtiandr
07/04/2003

На www.uralfirm.ru например можно посмотреть продукцию предприятий Свердловской области. С ценами и прочим. В Питере наверное есть что-то аналогичное



Ссылка на сообщение aндрей
16/12/2003

Могу предложить DVD и видеокассеты в Питере



Ссылка на сообщение Romakiller
06/12/2005

Напишите, что вы ищете, какой обьем и где вы находитесь.

Могу наладить поставки полимеров и нефтепродуктов, а также товары народного потребления в особенности 85 группа(конфискат).



Ссылка на сообщение +
06/12/2005

ты на дату глянь...они уже нашли давно или канули в лету...



Ссылка на сообщение Сергей
06/12/2005

to +:

Ну почему же :) Я еще тут и в лету не канул :). Правда, Интернет-магазин так и не открыл еще, сейчас занимаюсь немножко другим бизнесом. Но зато уже 2 года в этой теме и узнал ооочень многое с моего первого топика здесь (эта была моя первая тема на Обороте, в первый день). Эх, ностальгия...

А вообще, тема, на самом деле, еще актуальна. Так как, если все будет хорошо идти (мой нынешний бизнес), то И-М обязательно скоро открою. Тем более за 2 года идей много появилось и опыта, пусть хоть и "виртуального", но, все же... Иногда кажется, что я сам пережил все те проблемы с ИМами, которые обсуждались на этом сайте за последние 2 года :).


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