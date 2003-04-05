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Как и где искать поставщиков?
05/04/2003
А ты не пробовал через базы данных найти поставщиков?
Я знаю,что они охотно дают инфу о себе и своем деловом предложении.Поищи в каталоге
"Интернет ресурсы" или "Бизнесс-адресс Москва,Спб".
А ты не пробовал через базы данных найти поставщиков?
Я знаю,что они охотно дают инфу о себе и своем деловом предложении.Поищи в каталоге
"Интернет ресурсы" или "Бизнесс-адресс Москва,Спб".
07/04/2003
На www.uralfirm.ru например можно посмотреть продукцию предприятий Свердловской области. С ценами и прочим. В Питере наверное есть что-то аналогичное
На www.uralfirm.ru например можно посмотреть продукцию предприятий Свердловской области. С ценами и прочим. В Питере наверное есть что-то аналогичное
06/12/2005
to +:
Ну почему же :) Я еще тут и в лету не канул :). Правда, Интернет-магазин так и не открыл еще, сейчас занимаюсь немножко другим бизнесом. Но зато уже 2 года в этой теме и узнал ооочень многое с моего первого топика здесь (эта была моя первая тема на Обороте, в первый день). Эх, ностальгия...
А вообще, тема, на самом деле, еще актуальна. Так как, если все будет хорошо идти (мой нынешний бизнес), то И-М обязательно скоро открою. Тем более за 2 года идей много появилось и опыта, пусть хоть и "виртуального", но, все же... Иногда кажется, что я сам пережил все те проблемы с ИМами, которые обсуждались на этом сайте за последние 2 года :).
to +:
Ну почему же :) Я еще тут и в лету не канул :). Правда, Интернет-магазин так и не открыл еще, сейчас занимаюсь немножко другим бизнесом. Но зато уже 2 года в этой теме и узнал ооочень многое с моего первого топика здесь (эта была моя первая тема на Обороте, в первый день). Эх, ностальгия...
А вообще, тема, на самом деле, еще актуальна. Так как, если все будет хорошо идти (мой нынешний бизнес), то И-М обязательно скоро открою. Тем более за 2 года идей много появилось и опыта, пусть хоть и "виртуального", но, все же... Иногда кажется, что я сам пережил все те проблемы с ИМами, которые обсуждались на этом сайте за последние 2 года :).
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