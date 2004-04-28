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Как грамотно продавать рекламу?
28/04/2004
Наша компания работает с порталом www.mail.ru по бартеру http://www.balloonsfactory.ru/reklama.asp(мы им
предоставляем свои услуги, они нам рекламу на своих площадках)!
На данный момент сумма на которую можно дать рекламу составляет
15000$!
И вот теперь появилось желание продать этот пакет, естественно за
меньшие деньги, например за 30% от суммы(но этот вопрос еще можно
обсудить:)))
Доступны все рекламное пространство, кроме большого баннера на главной
странице!
Если вас это заинтересовало звоните можем обсудить условия!
зы: ядумаю тут есть что обсудить:))
ICQ 169043403
С уважением Алексей, "Фабрика шаров" !
т.798-8893
моб.8903-7507297
mailto:info@balloonsfactory.ru
Наша компания работает с порталом www.mail.ru по бартеру http://www.balloonsfactory.ru/reklama.asp(мы им
предоставляем свои услуги, они нам рекламу на своих площадках)!
На данный момент сумма на которую можно дать рекламу составляет
15000$!
И вот теперь появилось желание продать этот пакет, естественно за
меньшие деньги, например за 30% от суммы(но этот вопрос еще можно
обсудить:)))
Доступны все рекламное пространство, кроме большого баннера на главной
странице!
Если вас это заинтересовало звоните можем обсудить условия!
зы: ядумаю тут есть что обсудить:))
ICQ 169043403
С уважением Алексей, "Фабрика шаров" !
т.798-8893
моб.8903-7507297
mailto:info@balloonsfactory.ru
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