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Как грамотно продавать рекламу?



Ссылка на сообщение Sat
28/04/2004

Наша компания работает с порталом www.mail.ru по бартеру http://www.balloonsfactory.ru/reklama.asp(мы им

предоставляем свои услуги, они нам рекламу на своих площадках)!

На данный момент сумма на которую можно дать рекламу составляет

15000$!

И вот теперь появилось желание продать этот пакет, естественно за

меньшие деньги, например за 30% от суммы(но этот вопрос еще можно

обсудить:)))

Доступны все рекламное пространство, кроме большого баннера на главной

странице!



Если вас это заинтересовало звоните можем обсудить условия!



зы: ядумаю тут есть что обсудить:))

ICQ 169043403

С уважением Алексей, "Фабрика шаров" !

т.798-8893

моб.8903-7507297

mailto:info@balloonsfactory.ru


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