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Как это проект сформировал себе клиентскую базу?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
06/12/2003

"Как проект прайс.ру и ему подобные получают себе клиентов, учитывая специфику направления бизнеса.?"



По порядку:

Price.ru - вот довольно подробная статья, где описано, как price.ru получал первых клиентов: http://mm.com.ua/portrait/portpriceru.html. Сейчас price.ru - бренд, и, думается, о привлечении новых заказчиков им приходится волноваться меньше.



О "других проектах". Основным критерием, по которому фирмы будут решать, размещаться ли у Вас (пока проект только зарождается), будет "есть ли продажи?" Есть продажи или нет - можно убедиться только с помощью пробного периода.



Для начала, можете предложить разместить свои прайс-листы нескольким известным компаниям (интернет-магазинам, просто известным продавцам). Причем, хоть какую-то посещаемость к моменту открытия Вам обеспечить всё равно придётся - фирмы не пойдут на сайт с "нулевым" счётчиком.



Полагаю, сейчас бюджет у Вас ограничен, поэтому придётся пользоваться низкозатратными методами: партнёрскими программами, баннерным траффиком. Кстати говоря, эффективным, хотя и трудоёмким способом продвижения является контент-разделов (статьи, новости, форум) - с одной стороны, хорошо для индексирования поисковиками, с другой - поддерживать всё это хозяйство - дело трудоёмкое.



Когда проект по целевой посещаемости всё-таки выйдет на какие-то позиции, останется только привлечь рекламодателей. Каким образом? Прямой обзвон / переписка, походы по компьютерным рынкам, рекламные статьи, PR-статьи.



На первое время, конечно, придётся сделать бесплатный месяц, либо предложить магазинам оплачивать только клики (последний способ, увы, хорош только для обладателей онлайн-витрин).



Да, и не забудьте про доходы от рекламы! Если Вы, со своими 1500 посетителями в сутки, и не сможете обеспечить все 300 магазинов гарантированными клиентами, то уж пара-тройка разместивших баннеры - свои вложения практически наверняка окупит.



Про форматы прайс-листов - важный фактор для начинающего проекта. Необходимо предусмотреть как можно больше вариантов импорта предложений, т.к. под Вас подстраиваться никто не будет. Правда, с интернет-магазинами сейчас стало легче - многие научились выводить свой каталог в формате "Яндекс.Маркет", так что собственный сборщик страниц писать, может, и не придётся.



Резюмируя: всё упирается в раскрутку - если сумеете (хватит навыков / способностей / денег) привлечь достаточно целевых посетителей на свой ресурс - все остальные вопросы решаемы.



Единственно, Тимур, не очень понял фразу о "специфике бизнеса". Это о прайсах компьютеров и комплектующих или о "сборниках прайс-листов" в Интернете?



Ссылка на сообщение RaMan
06/12/2003

Уж в намеке-то ответ прозвучал, перечитайте хотя бы пост Василия. Кроме этого, было высказано достаточно мнений - и по теме.



Проблема в том, что посоветовать что-то более глобальное (конкретный алгоритм действий?) в формате форума нереально. И если скромных усилий уважаемых коллег вам недостаточно - думаю, резонней обратиться к соответствующим специалистам не за советом, а с заказом на соответствующее исследование или консультацию.

Успехов:)



Ссылка на сообщение Tnet
07/12/2003

Здравствуйте, Павел.



По порядку:Price.ru - вот довольно подробная статья, где описано, как price.ru получал первых клиентов: http://mm.com.ua/portrait/portpriceru.html. Сейчас price.ru - бренд, и, думается, о привлечении новых заказчиков им приходится волноваться меньше.

- Большое спасибо за статью.

Невероятно! Это то, что я искал !!!



О "других проектах". Основным критерием, по которому фирмы будут решать, размещаться ли у Вас (пока проект только зарождается), будет "есть ли продажи?" Есть продажи или нет - можно убедиться только с помощью пробного периода.

- Напишите немного подробнее о пробном периоде.



Для начала, можете предложить разместить свои прайс-листы нескольким известным компаниям (интернет-магазинам, просто известным продавцам). Причем, хоть какую-то посещаемость к моменту открытия Вам обеспечить всё равно придётся - фирмы не пойдут на сайт с "нулевым" счётчиком.

- Это, я уже постараюсь…



Когда проект по целевой посещаемости всё-таки выйдет на какие-то позиции, останется только привлечь рекламодателей. Каким образом? Прямой обзвон / переписка, походы по компьютерным рынкам, рекламные статьи, PR-статьи.

- Походы по компьютерным рынкам это как?



На первое время, конечно, придётся сделать бесплатный месяц, либо предложить магазинам оплачивать только клики (последний способ, увы, хорош только для обладателей онлайн-витрин).

- Думаю бесплатно, придётся более месяца…



Резюмируя: всё упирается в раскрутку - если сумеете (хватит навыков / способностей / денег) привлечь достаточно целевых посетителей на свой ресурс - все остальные вопросы решаемы.

- Как по вашему мнению, на что делать упор на офф-лайн или он-лайн?



Единственно, Тимур, не очень понял фразу о "специфике бизнеса". Это о прайсах компьютеров и комплектующих или о "сборниках прайс-листов" в Интернете?

- Я планирую что это будет мультибаза, но я отдаю себе отчёт в том что в основном клиентами будут hi-tech фирмы.



Еще раз спасибо за ценную информацию и за уделённое мне время.



Тимур.



Ссылка на сообщение Tnet
07/12/2003

To: RaMan



думаю, резонней обратиться к соответствующим специалистам не за советом, а с заказом на соответствующее исследование или консультацию.



- К специалистам? А где их взять, этих специалистов-профессионалов? Дайте адресок. Не хотелось бы платить в бездну..



Тимур.



Ссылка на сообщение RaMan
07/12/2003

Кому заказать маркетинговое исследование? Ну посмотрите в оборотовском каталоге, или здесь (как пример) - http://www.sostav.ru/screen/7/6. Кстати, если все же есть желание покопаться самостоятельно - можете посмотреть тот же форум на sostav.ru.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
08/12/2003

О "других проектах". Основным критерием, по которому фирмы будут решать, размещаться ли у Вас (пока проект только зарождается), будет "есть ли продажи?" Есть продажи или нет - можно убедиться только с помощью пробного периода.

- Напишите немного подробнее о пробном периоде.



Куда уж подробнее? :) Предлагаете новым магазинам бесплатный месяц - они смотрят, есть толк / нет толка и, в зависимости от этого, думают, проплачивать / не проплачивать размещение информации.



- Походы по компьютерным рынкам это как?

Приходите на компьютерный "рынок" (в Москве они довольно цивилизованные - павильоны в большом крытом помещении) - там и каким-то образом убеждаете владельцев торгующих фирм разместить свои предложения у вас. Просто, на таких "рынках" большая концентрация Ваших потенциальных клиентов - грех не воспользоваться. Хотя, возможно, у Вас в городе ситуация и иная.



По онлайну / офлайну. Мне кажется, не стоит ограничиваться интернет-магазинами. Фирм, которые используют Интернет как побочный канал продаж - очень много.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
08/12/2003

Тимур Вам надо было перед тем, как топик открывать, почитать истории успеха великих компаний, хотя бы 5-6 для начала.

Второе, как сформировать клиентскую базу. А вот вам и задача и пример для решения.

Набираете АПОРТ.ру, или что там у вас любимое и пишете запрос: маркетингвое исследование. Смотрите список, сравниваете и выбираете. А потом думаете, а как этот проект сформировал себе клиентскую базу? Может хоть так дойдет.


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