Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Избитая тема - курьерская доставка
31/01/2003
Речь не о пиратских дисках, а лицензионных... то бишь все по закону :)
Речь не о пиратских дисках, а лицензионных... то бишь все по закону :)
03/02/2003
То negros: Я тут как то по ссылкам попал на диджейский форум, так одна из траблов там в том, что не могут достать новых дисков.
To "Партизан" - Надо выйти на сайты городов в которые Вы будете поставлять товар, находите на них форумы чаты, Доски объявлений и пишете пользователям, этих самых городов. С предложением встречать посылки на постоянной основе. Расчет возможен через веб моней, или через денежный перевод. Я нашел таким образом людей для своей идеи.
То negros: Я тут как то по ссылкам попал на диджейский форум, так одна из траблов там в том, что не могут достать новых дисков.
To "Партизан" - Надо выйти на сайты городов в которые Вы будете поставлять товар, находите на них форумы чаты, Доски объявлений и пишете пользователям, этих самых городов. С предложением встречать посылки на постоянной основе. Расчет возможен через веб моней, или через денежный перевод. Я нашел таким образом людей для своей идеи.
03/02/2003
Я знаю что компания "АМФ - Международная сеть доставки цветов" осуществляет доставку совершенно бесплатно в любой город мира, т.к. у нас развитая сеть партнеров.
www.sendflowers.ru
Я знаю что компания "АМФ - Международная сеть доставки цветов" осуществляет доставку совершенно бесплатно в любой город мира, т.к. у нас развитая сеть партнеров.
www.sendflowers.ru
05/02/2003
Возможно мой вопрос немного сбоку, но может кто заинтересуется. Уменя достаточно крепкая курьерская служба в Новосибирске. Но!
Мы доставляем газеты, листовки,буклеты и др. рекламный материал по фирмам.
(Назовем это "Директ-мейл")
Я вижу, что из Москвы потоком идет рекламная информация через почту, в конвертах. Некоторые ДМ фирмы так пакуют и рассылают до 500000 экз. в месяц. Если использовать схему: партнер в Москве-заказ-почтовый вагон (или изготов-ление здесь) -доставка в регионе в конверте или без через подобные курьерские , то обходится, как минимум, в 2 раза дешевле. И заказчики должны быть. Но нет партнера, который бы к такому Москву приучил и набирал заказы. Кто еще не нашел свой бизнес, может посчитать и прикинуть.
Возможно мой вопрос немного сбоку, но может кто заинтересуется. Уменя достаточно крепкая курьерская служба в Новосибирске. Но!
Мы доставляем газеты, листовки,буклеты и др. рекламный материал по фирмам.
(Назовем это "Директ-мейл")
Я вижу, что из Москвы потоком идет рекламная информация через почту, в конвертах. Некоторые ДМ фирмы так пакуют и рассылают до 500000 экз. в месяц. Если использовать схему: партнер в Москве-заказ-почтовый вагон (или изготов-ление здесь) -доставка в регионе в конверте или без через подобные курьерские , то обходится, как минимум, в 2 раза дешевле. И заказчики должны быть. Но нет партнера, который бы к такому Москву приучил и набирал заказы. Кто еще не нашел свой бизнес, может посчитать и прикинуть.
12/02/2003
2 Вячеслав.
тяжеловато будет Вам. Я передал информацию о Вас моему товарищу. Он связан с Директ мэйлом. Вот его слова.
"Мы пытались, сделать подобную партнерскую программу. В итоге реклама была напечатана не так , не на нужной бумаге, разослана и доставлена кое как. Вобщем отрицательное мнение" Вам нужно будет доказывать, что Вы способны делать свое дело как надо.
Успеха Вам.
2 Вячеслав.
тяжеловато будет Вам. Я передал информацию о Вас моему товарищу. Он связан с Директ мэйлом. Вот его слова.
"Мы пытались, сделать подобную партнерскую программу. В итоге реклама была напечатана не так , не на нужной бумаге, разослана и доставлена кое как. Вобщем отрицательное мнение" Вам нужно будет доказывать, что Вы способны делать свое дело как надо.
Успеха Вам.
19/02/2003
Прошу извинить, не посмотрел, что пришли отклики, задержался с ответом. Но есть почта, можно писать напрямую.
Итак. Уважаемый АНЖЕЙ. Любое дело можно испортить, если не сказать грубее. Мне уже за 50, я привык к горбатому труду и только сожалею, когда вижу хорошую "запоротую" идею.Моей информационной службе 7 лет, курьерской 5.Есть технология, есть качество доставки. Никто не настаивает сразу на печати на месте. Другой вопрос, что один город Москву не спасает, но есть во многих городах подобные службы. И можно везде отработать нормальную технологию. С налету ничего не получается.
Уважаемый ПАВЕЛ. К сожалению, доставку других материалов мы не производим. Если браться за все, получится как раз, как описал Анжей. Моя курьерская- это один бизнес, доставка грузов или разовых посылок-это совсем другие бизнесы, у них другие технологии, которыми мы не владеем и нет пока смысла вставать в затылок тем, кто это хорошо делает.
Прошу извинить, не посмотрел, что пришли отклики, задержался с ответом. Но есть почта, можно писать напрямую.
Итак. Уважаемый АНЖЕЙ. Любое дело можно испортить, если не сказать грубее. Мне уже за 50, я привык к горбатому труду и только сожалею, когда вижу хорошую "запоротую" идею.Моей информационной службе 7 лет, курьерской 5.Есть технология, есть качество доставки. Никто не настаивает сразу на печати на месте. Другой вопрос, что один город Москву не спасает, но есть во многих городах подобные службы. И можно везде отработать нормальную технологию. С налету ничего не получается.
Уважаемый ПАВЕЛ. К сожалению, доставку других материалов мы не производим. Если браться за все, получится как раз, как описал Анжей. Моя курьерская- это один бизнес, доставка грузов или разовых посылок-это совсем другие бизнесы, у них другие технологии, которыми мы не владеем и нет пока смысла вставать в затылок тем, кто это хорошо делает.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено