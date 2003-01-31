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Избитая тема - курьерская доставка



Ссылка на сообщение Партизан
31/01/2003

Речь не о пиратских дисках, а лицензионных... то бишь все по закону :)



Ссылка на сообщение negros
31/01/2003

Реальный совет: наладить систему воспроизводства дисков в регионе заказа. Если немного пораскинуть мозгами, можно остаться в лицензионном поле.



Ссылка на сообщение Партизан
31/01/2003

Если бы все было так просто....



Ссылка на сообщение Анжей
03/02/2003

То negros: Я тут как то по ссылкам попал на диджейский форум, так одна из траблов там в том, что не могут достать новых дисков.

To "Партизан" - Надо выйти на сайты городов в которые Вы будете поставлять товар, находите на них форумы чаты, Доски объявлений и пишете пользователям, этих самых городов. С предложением встречать посылки на постоянной основе. Расчет возможен через веб моней, или через денежный перевод. Я нашел таким образом людей для своей идеи.



Ссылка на сообщение Партизан
03/02/2003

Сенькс 2 Анжей (насколько я знаю польский, вы - мой тезка)... :)



Ссылка на сообщение Marinaamf
03/02/2003

Я знаю что компания "АМФ - Международная сеть доставки цветов" осуществляет доставку совершенно бесплатно в любой город мира, т.к. у нас развитая сеть партнеров.

www.sendflowers.ru



Ссылка на сообщение Анжей
04/02/2003

То Партизан.

Не за что :). Лишь бы помогло. :)



Ссылка на сообщение антиполицай
04/02/2003

2Marinaamf



Мне кажется что вы рекламируете что то ужасное.Типа МММ. очень уж навязчивы.Один чел жаловался что его кинули у вас кажется (он партнером что ли был)



Ссылка на сообщение Вячеслав
05/02/2003

Возможно мой вопрос немного сбоку, но может кто заинтересуется. Уменя достаточно крепкая курьерская служба в Новосибирске. Но!

Мы доставляем газеты, листовки,буклеты и др. рекламный материал по фирмам.

(Назовем это "Директ-мейл")

Я вижу, что из Москвы потоком идет рекламная информация через почту, в конвертах. Некоторые ДМ фирмы так пакуют и рассылают до 500000 экз. в месяц. Если использовать схему: партнер в Москве-заказ-почтовый вагон (или изготов-ление здесь) -доставка в регионе в конверте или без через подобные курьерские , то обходится, как минимум, в 2 раза дешевле. И заказчики должны быть. Но нет партнера, который бы к такому Москву приучил и набирал заказы. Кто еще не нашел свой бизнес, может посчитать и прикинуть.



Ссылка на сообщение Анжей
12/02/2003

2 Вячеслав.

тяжеловато будет Вам. Я передал информацию о Вас моему товарищу. Он связан с Директ мэйлом. Вот его слова.

"Мы пытались, сделать подобную партнерскую программу. В итоге реклама была напечатана не так , не на нужной бумаге, разослана и доставлена кое как. Вобщем отрицательное мнение" Вам нужно будет доказывать, что Вы способны делать свое дело как надо.

Успеха Вам.



Ссылка на сообщение Павел
12/02/2003

ув. Вячеслав!

А Вы занимаетесь только директ-мейлом?

Или возьметесь за доставку товаров по Вашему региону?

С оплатой курьеру, потом вы нам по б/н?



Ссылка на сообщение Вячеслав
19/02/2003

Прошу извинить, не посмотрел, что пришли отклики, задержался с ответом. Но есть почта, можно писать напрямую.

Итак. Уважаемый АНЖЕЙ. Любое дело можно испортить, если не сказать грубее. Мне уже за 50, я привык к горбатому труду и только сожалею, когда вижу хорошую "запоротую" идею.Моей информационной службе 7 лет, курьерской 5.Есть технология, есть качество доставки. Никто не настаивает сразу на печати на месте. Другой вопрос, что один город Москву не спасает, но есть во многих городах подобные службы. И можно везде отработать нормальную технологию. С налету ничего не получается.

Уважаемый ПАВЕЛ. К сожалению, доставку других материалов мы не производим. Если браться за все, получится как раз, как описал Анжей. Моя курьерская- это один бизнес, доставка грузов или разовых посылок-это совсем другие бизнесы, у них другие технологии, которыми мы не владеем и нет пока смысла вставать в затылок тем, кто это хорошо делает.


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