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Ищем управляющего партнера в star up



Ссылка на сообщение Алексей Андриянов,
Директор opt24.by
26/04/2017

Планируем запустить B2B сайт , по продаже обуви оптом . На рынке всего несколько крупных аналогичных компаний . Обороты огромные . В год переваливает за миллиард рублей. Торгуют всем подряд , не делая никакого уклона на ассортиментную матрицу. В итоге действительно хорошая обувь и бренды , теряются среди разного хлама . По статистике весь оборот делается на основных проверенных брендах их не более 30. Есть идея занять определенную нишу. Не гнаться за кол-во артикулов на сайте , а больше делать уклон на качество . Все сайты по сути просто агрегаторы . Никакой товар в наличие не закупается . То есть риски минимальные . У нас уже есть готовый сайт ( нужно только наполнить баннерами). Есть расчетный счет и ООО. Уставным капиталом около 500 тыс .( более менее крупные компании обращают на это внимание ) Схема по оплатам поставщикам также продумана. Все поставщики нам известны . Есть огромная клиентская база . Работающих по такой схеме клиентов . Мы ищем партнера на равных условиях , с уже работающим бизнесом. Нам нужны ресурсы . Менеджеры на прием звонков , консультации клиентов , работа с поставщиками. По большей части ищем единомышленника , "драйвера " , который готов совместно с нами отдать проекту все силы и энергию . Данный бизнес не ограничен пределами РФ. Грузить обувь можно и по СНГ. ( там не паханное поле ) Сезон продаж по обуви уже заканчивается . Будет время все наладить и настроить бизнес процессы к сентябрю ( старт сезона ). Сами мы также работаем в обувном бизнесе . Все нюансы знаем . Есть даже примеры успешных аналогичных стар апов . Весь рынок они конечно не завоевали , но свою копеечку имеют . Партнера ищем из Москвы . Так как все поставщики там и базируются. Есть еще куча идей , как сделать лучше чем у конкурентов ,этим и зацепить первых крупных клиентов. Ждем ваши предложения на почту dima.megastep@gmail.com






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