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инвестиционная привлекательность Рунета
24/02/2004
=Петр
Вы не поверите, но все идеи я беру из собственной головы. И их довольно много, что зачастую просто не хватает времени все реализовать сразу (приходится все делать постепенно :)).
Далее. Мне недавно Константин прислал 2 ссылки на сайты с разными интересными идеями. Вот они:
http://www.homebusiness.ru/ideas/
http//mb.pokupant.ru/phpbb
Я на одном уже был (домашний бизнес), но по другому поводу. Поэтому немного знаком с ним. Хотя идеи не рассматривал, но нашел несколько полезных статей. А Вам советую тоже заглянуть на эти сайты, может что-то и для себя найдете полезное.
На указанные Вами ресурсы честно говоря не заглядывал, поэтому что-либо сказать не могу. А так если Вы чувствуете, что вполне можете что-то сделать в "фоновом режиме", то наверное это стоит сделать.
По поводу халявных ТЗ и пр. - похоже что многие либо сами не успевают делать проекты, поэтому отдают их на сторону, либо не верят что их можно сделать, поэтому ждут, когда кто-то придет и сделает за них - а вдруг получится.
Кстати новость в тему опубликована на Обороте - рунет становится привлекательным для инвесторов. Я уже писал об этом, что через 2-3 года нас ждет новый интернет-бум. Я не отказываюсь от своих слов и приведенная новость только подтверждает мои предположения.
=Покупатель
С нехваткой оборотных средств борются стандартными давно существующими методами:
1. займ у друга или кредит в банке (проще говоря - привлечение сторонних денег)
2. экономия на расходах
3. увеличение продаж
Других путей нет. Выбирайте
=Петр
Вы не поверите, но все идеи я беру из собственной головы. И их довольно много, что зачастую просто не хватает времени все реализовать сразу (приходится все делать постепенно :)).
Далее. Мне недавно Константин прислал 2 ссылки на сайты с разными интересными идеями. Вот они:
http://www.homebusiness.ru/ideas/
http//mb.pokupant.ru/phpbb
Я на одном уже был (домашний бизнес), но по другому поводу. Поэтому немного знаком с ним. Хотя идеи не рассматривал, но нашел несколько полезных статей. А Вам советую тоже заглянуть на эти сайты, может что-то и для себя найдете полезное.
На указанные Вами ресурсы честно говоря не заглядывал, поэтому что-либо сказать не могу. А так если Вы чувствуете, что вполне можете что-то сделать в "фоновом режиме", то наверное это стоит сделать.
По поводу халявных ТЗ и пр. - похоже что многие либо сами не успевают делать проекты, поэтому отдают их на сторону, либо не верят что их можно сделать, поэтому ждут, когда кто-то придет и сделает за них - а вдруг получится.
Кстати новость в тему опубликована на Обороте - рунет становится привлекательным для инвесторов. Я уже писал об этом, что через 2-3 года нас ждет новый интернет-бум. Я не отказываюсь от своих слов и приведенная новость только подтверждает мои предположения.
=Покупатель
С нехваткой оборотных средств борются стандартными давно существующими методами:
1. займ у друга или кредит в банке (проще говоря - привлечение сторонних денег)
2. экономия на расходах
3. увеличение продаж
Других путей нет. Выбирайте
24/02/2004
С нехваткой оборотных средств борются стандартными давно существующими методами:
1. займ у друга или кредит в банке (проще говоря - привлечение сторонних денег)
2. экономия на расходах
3. увеличение продаж
Других путей нет. Выбирайте
_____________________________
Большое спасибо за советы конечно...
Займ у друга не спасет - нет у меня друзей готовых одолжить несколько десятков тыс. у.е
Про увеличение продаж - смешно конечно. Кк же я их увеличу если мне не хватает оборотных средств?
Остается кредит в банке.
Хотя я тут прикинул - основное зависалово - оптовики,которые просят продавать им в рассрочку. С одной стороны они и прибыль приносят, а с другой стороны - деньги висят.
Я тут слово умное узнал - факторинг, скорее всего так работать и буду.
С нехваткой оборотных средств борются стандартными давно существующими методами:
1. займ у друга или кредит в банке (проще говоря - привлечение сторонних денег)
2. экономия на расходах
3. увеличение продаж
Других путей нет. Выбирайте
_____________________________
Большое спасибо за советы конечно...
Займ у друга не спасет - нет у меня друзей готовых одолжить несколько десятков тыс. у.е
Про увеличение продаж - смешно конечно. Кк же я их увеличу если мне не хватает оборотных средств?
Остается кредит в банке.
Хотя я тут прикинул - основное зависалово - оптовики,которые просят продавать им в рассрочку. С одной стороны они и прибыль приносят, а с другой стороны - деньги висят.
Я тут слово умное узнал - факторинг, скорее всего так работать и буду.
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