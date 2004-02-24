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инвестиционная привлекательность Рунета



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
24/02/2004

=Петр

Вы не поверите, но все идеи я беру из собственной головы. И их довольно много, что зачастую просто не хватает времени все реализовать сразу (приходится все делать постепенно :)).

Далее. Мне недавно Константин прислал 2 ссылки на сайты с разными интересными идеями. Вот они:

http://www.homebusiness.ru/ideas/

http//mb.pokupant.ru/phpbb

Я на одном уже был (домашний бизнес), но по другому поводу. Поэтому немного знаком с ним. Хотя идеи не рассматривал, но нашел несколько полезных статей. А Вам советую тоже заглянуть на эти сайты, может что-то и для себя найдете полезное.

На указанные Вами ресурсы честно говоря не заглядывал, поэтому что-либо сказать не могу. А так если Вы чувствуете, что вполне можете что-то сделать в "фоновом режиме", то наверное это стоит сделать.

По поводу халявных ТЗ и пр. - похоже что многие либо сами не успевают делать проекты, поэтому отдают их на сторону, либо не верят что их можно сделать, поэтому ждут, когда кто-то придет и сделает за них - а вдруг получится.

Кстати новость в тему опубликована на Обороте - рунет становится привлекательным для инвесторов. Я уже писал об этом, что через 2-3 года нас ждет новый интернет-бум. Я не отказываюсь от своих слов и приведенная новость только подтверждает мои предположения.

=Покупатель

С нехваткой оборотных средств борются стандартными давно существующими методами:

1. займ у друга или кредит в банке (проще говоря - привлечение сторонних денег)

2. экономия на расходах

3. увеличение продаж

Других путей нет. Выбирайте



Ссылка на сообщение kwit
24/02/2004

Константин, скорее уши вянут, и глаза устают читать демагогов. Хотите совет, бесплатный? Будьте ближе к людям и они к вам потянутся. Рассуждения "бывалого" (в 1990 с борькой ельциным...) идут либо миллиардеру либо неудачнику.



Ссылка на сообщение kwit
24/02/2004

2Константин, надеюсь вы воспримете это как беззлобный совет. Ничего личного :)



Ссылка на сообщение Покупатель
24/02/2004

С нехваткой оборотных средств борются стандартными давно существующими методами:

1. займ у друга или кредит в банке (проще говоря - привлечение сторонних денег)

2. экономия на расходах

3. увеличение продаж

Других путей нет. Выбирайте

_____________________________



Большое спасибо за советы конечно...

Займ у друга не спасет - нет у меня друзей готовых одолжить несколько десятков тыс. у.е

Про увеличение продаж - смешно конечно. Кк же я их увеличу если мне не хватает оборотных средств?

Остается кредит в банке.

Хотя я тут прикинул - основное зависалово - оптовики,которые просят продавать им в рассрочку. С одной стороны они и прибыль приносят, а с другой стороны - деньги висят.

Я тут слово умное узнал - факторинг, скорее всего так работать и буду.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
25/02/2004

=Покупатель

Если у Вас есть желание продолжить дискуссию, то лучше открыть отдельный топик (этот немного другой направленности) и там обсудить остальные варианты. А то может статься, что Вы избрали не совсем верный путь.


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