/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Интернет-витрина для B2B



Ссылка на сообщение Константин
11/11/2003

:) Степан, врать не надо - как вы могли его отбраковать, если я его не посылал, а всего лишь задал пару вопросов. Причем открытым текстом. С учетом нашей пред. переписки - трудно было меня не раскусить :).

Я ведь не корысти ради, (такие зарплаты меня давно не интересуют), мне хотелось посмотреть систему изнутри, как испытатель, взглянуть на юзера глазами продавца в режиме он-лайн диалога. Посмотреть, где там грабли лежат.



Ссылка на сообщение Степан
11/11/2003

2 Константин. Я не вру. Я просто , извините, неправильно использовал слово. Конечно ж не резюме. но вашу заявку на должность:). А относительно "взглянуть и наступить на грабли"- я кажется Вам уже давным-давно предлагал показатьь все изнутри, а Вы же сами и отказались. С ув. Ст.



Ссылка на сообщение Фунтик
11/11/2003

Степан, в писали

"2 Констатнтин А что, у нас когда-то было личное?"

судя по многим темам на этом форуме Константин весьма постоянен в своих заумных монологах и у него со всеми "было что-то личное".

Шутка.

Так что меньше внимания, Ваши реплики ему не нужны, мне кажется он чаще сам с собой общается...



Ссылка на сообщение Спонсор
11/11/2003

Константин, позвольте поинтересоваться, какие зарплаты Вас нынче интересуют и о какой кфалификации идет речь?

Мне нравятся граждане Вашего склада...



Ссылка на сообщение Константин
11/11/2003

2 Спонсор.

:( Какого склада? Нету у меня никакого склада и никаких граждан на этом складе тоже нет. Мы "с колес" работаем.



Какие зряплаты!? Я работаю из любви к искуйству (как старая простите утка).

Можете залить бензина хоть на рубль, хоть на 10.000$ - качество бензина одно и тоже. Разница в количестве (соответсвенно сколько зальете - так далеко и уедете).


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены