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Интернет-витрина для B2B
11/11/2003
:) Степан, врать не надо - как вы могли его отбраковать, если я его не посылал, а всего лишь задал пару вопросов. Причем открытым текстом. С учетом нашей пред. переписки - трудно было меня не раскусить :).
Я ведь не корысти ради, (такие зарплаты меня давно не интересуют), мне хотелось посмотреть систему изнутри, как испытатель, взглянуть на юзера глазами продавца в режиме он-лайн диалога. Посмотреть, где там грабли лежат.
:) Степан, врать не надо - как вы могли его отбраковать, если я его не посылал, а всего лишь задал пару вопросов. Причем открытым текстом. С учетом нашей пред. переписки - трудно было меня не раскусить :).
Я ведь не корысти ради, (такие зарплаты меня давно не интересуют), мне хотелось посмотреть систему изнутри, как испытатель, взглянуть на юзера глазами продавца в режиме он-лайн диалога. Посмотреть, где там грабли лежат.
11/11/2003
Степан, в писали
"2 Констатнтин А что, у нас когда-то было личное?"
судя по многим темам на этом форуме Константин весьма постоянен в своих заумных монологах и у него со всеми "было что-то личное".
Шутка.
Так что меньше внимания, Ваши реплики ему не нужны, мне кажется он чаще сам с собой общается...
Степан, в писали
"2 Констатнтин А что, у нас когда-то было личное?"
судя по многим темам на этом форуме Константин весьма постоянен в своих заумных монологах и у него со всеми "было что-то личное".
Шутка.
Так что меньше внимания, Ваши реплики ему не нужны, мне кажется он чаще сам с собой общается...
11/11/2003
2 Спонсор.
:( Какого склада? Нету у меня никакого склада и никаких граждан на этом складе тоже нет. Мы "с колес" работаем.
Какие зряплаты!? Я работаю из любви к искуйству (как старая простите утка).
Можете залить бензина хоть на рубль, хоть на 10.000$ - качество бензина одно и тоже. Разница в количестве (соответсвенно сколько зальете - так далеко и уедете).
2 Спонсор.
:( Какого склада? Нету у меня никакого склада и никаких граждан на этом складе тоже нет. Мы "с колес" работаем.
Какие зряплаты!? Я работаю из любви к искуйству (как старая простите утка).
Можете залить бензина хоть на рубль, хоть на 10.000$ - качество бензина одно и тоже. Разница в количестве (соответсвенно сколько зальете - так далеко и уедете).
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