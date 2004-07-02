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индексация поисковыми роботами
02/07/2004
Конечно, хорошее имя Надежда, вот это имя и наберите в яндексе:)
Сайт бесплатно зарегистрирован в каталоге.
Да в этом случае будет ИЦ выше, но и без этого у второго сайта ИЦ уверенно увеличивается. Ну зарегистрируетесь вы платно в каталоге, вам нужно будет время прописать свой сайт, и роботу нужно время, чтобы их найти, а это даже не месяц.
Конечно, хорошее имя Надежда, вот это имя и наберите в яндексе:)
Сайт бесплатно зарегистрирован в каталоге.
Да в этом случае будет ИЦ выше, но и без этого у второго сайта ИЦ уверенно увеличивается. Ну зарегистрируетесь вы платно в каталоге, вам нужно будет время прописать свой сайт, и роботу нужно время, чтобы их найти, а это даже не месяц.
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