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Хочу легализовать бизнес



Ссылка на сообщение Petros
24/10/2003

При обнале гарантий никаких, так как за это сейчас садят, подозрение в отмывании и легализации средств, полученных преступным путем :-любимейшая статья!!! Пора работать честно!!!! Себе же лучше. Тем более если с умом модходить, то можно и честно работать и заробатывать



Ссылка на сообщение Noone
24/10/2003

Именно так как Петрос сказал.

Но есть еще момент - а отсылать товар то что - тоже "черным налом" что ль?

Контрабанда батенька контрабанда это



Ссылка на сообщение Николай
30/11/2003

Ну не отмывание это, а, скорее, наоборот - "загрязнение". Отмывание это когда заработанные преступным путем деньги хотят "белыми" сделать, а чернота - это наоборот, белые деньги черными сделать, за это статья другая совсем :)


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