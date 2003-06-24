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Где живут инвесторы?
24/06/2003
Компания занимается поставкой легковых, грузовых автомобилей и спец.техники из Японии различной модификации , как новых так и б\у , а так же авто запчастей на различные виды японской техники .
Данным видом деятельности занимаемся 3 года .
Готовы взять деньги 30-50т.у.е. под 1-3% в мес.
На срок от 6мес до 1года.
Рассмотрим любые предложения на выгодных для Вас условиях.
С Уважением Игорь Матвиенко
Тел: 8-902-943-1664 E-mail : Cosmo@inbox.ru
Компания занимается поставкой легковых, грузовых автомобилей и спец.техники из Японии различной модификации , как новых так и б\у , а так же авто запчастей на различные виды японской техники .
Данным видом деятельности занимаемся 3 года .
Готовы взять деньги 30-50т.у.е. под 1-3% в мес.
На срок от 6мес до 1года.
Рассмотрим любые предложения на выгодных для Вас условиях.
С Уважением Игорь Матвиенко
Тел: 8-902-943-1664 E-mail : Cosmo@inbox.ru
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