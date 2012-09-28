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Где всё-таки хостится RU-центр против Selectel
28/09/2012
Уважаемые специалисты, знатоки и профессионалы помогите пожалуйста в выборе! Выбираю хостинг для нового проекта (интернет-магазин) и никак не могу решить что лучше. В принципе RU-центр почти устраивал, но долго предоставляют бэкап (больше суток), этого хотелось бы избежать. Тем более есть предположение, что проект будет серьёзно развиваться, а в RU- центре всё ограничивается 301 тарифом. Понравились условия в Selectel (говорят, принадлежит сервису «В Контакте» и сам «Контакт» там хостится), здесь уже начальный тариф начинается с оперативной памяти 256 мегабайт, в то время, как в RU-центре даже старший тариф ограничивается всего только 192 мегабайтами. Установить веб-сервер Nginx тоже можно. Техподдержка отвечает быстро, но что-то мне подсказывает, что по настройкам они помогать не будут, а в RU-центре удавалось притянуть техподдержку, чтобы помогали по настройкам CMS (хотя не всегда). Опять же в Selectel не предоставляют почтового сервиса, а нужна почта со своим доменом. Правда программист сказал, что может настроить свой домен на Яндекс-Почте или Gmail, но это опять дополнительный геморрой.
Когда посещаемость на предыдущем проекте (на хостинге в RU- центре) превысила 300 человек сайт начал жёстко притормаживать, после того как установили веб-сервер Nginx всё опять заработало нормально. Под конец посещаемость была более 500 человек, всё работало нормально. На новом магазине планируем превысить эти пределы, но не сразу, может и год уйдёт. Вот и думаю, стоит ли заморачиватьс с Selectel или новый проект тоже размещать в RU-центре? Подскажите, пожалуйста, какие будут мнения.
Уважаемые специалисты, знатоки и профессионалы помогите пожалуйста в выборе! Выбираю хостинг для нового проекта (интернет-магазин) и никак не могу решить что лучше. В принципе RU-центр почти устраивал, но долго предоставляют бэкап (больше суток), этого хотелось бы избежать. Тем более есть предположение, что проект будет серьёзно развиваться, а в RU- центре всё ограничивается 301 тарифом. Понравились условия в Selectel (говорят, принадлежит сервису «В Контакте» и сам «Контакт» там хостится), здесь уже начальный тариф начинается с оперативной памяти 256 мегабайт, в то время, как в RU-центре даже старший тариф ограничивается всего только 192 мегабайтами. Установить веб-сервер Nginx тоже можно. Техподдержка отвечает быстро, но что-то мне подсказывает, что по настройкам они помогать не будут, а в RU-центре удавалось притянуть техподдержку, чтобы помогали по настройкам CMS (хотя не всегда). Опять же в Selectel не предоставляют почтового сервиса, а нужна почта со своим доменом. Правда программист сказал, что может настроить свой домен на Яндекс-Почте или Gmail, но это опять дополнительный геморрой.
Когда посещаемость на предыдущем проекте (на хостинге в RU- центре) превысила 300 человек сайт начал жёстко притормаживать, после того как установили веб-сервер Nginx всё опять заработало нормально. Под конец посещаемость была более 500 человек, всё работало нормально. На новом магазине планируем превысить эти пределы, но не сразу, может и год уйдёт. Вот и думаю, стоит ли заморачиватьс с Selectel или новый проект тоже размещать в RU-центре? Подскажите, пожалуйста, какие будут мнения.
28/09/2012
Если проблемы возникают при таких цифрах, о хостинге вообще не надо задумываться, ни выделенные, ни облако не помогут!
Нам с шареда пришлось переезжать при 5тыс+ И то, нам повезло с соседями. Не было бы их мы до 10т. спокойно сидели.
Купите нормальный шаред за границей, за 200р/месяц и живите спокойно:)
qualified:
Когда посещаемость на предыдущем проекте (на хостинге в RU- центре) превысила 300 человек сайт начал жёстко притормаживать, после того как установили веб-сервер Nginx всё опять заработало нормально.
Когда посещаемость на предыдущем проекте (на хостинге в RU- центре) превысила 300 человек сайт начал жёстко притормаживать, после того как установили веб-сервер Nginx всё опять заработало нормально.
Если проблемы возникают при таких цифрах, о хостинге вообще не надо задумываться, ни выделенные, ни облако не помогут!
Нам с шареда пришлось переезжать при 5тыс+ И то, нам повезло с соседями. Не было бы их мы до 10т. спокойно сидели.
Купите нормальный шаред за границей, за 200р/месяц и живите спокойно:)
Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
29/09/2012
Если есть возможность по финансам, возьмите виртуальный, а лучше физический сервер. Если Ваш администратор научится его настраивать, то в случае серьезного развития Вам будет достаточно взять сервер помощнее.
На виртуальном и физическом сервере Вы будете полным хозяином и сможете использовать любое ПО для высоких нагрузок, а не только то, что предоставляет виртуальный хостинг.
Кроме того, при серьезных нагрузках лучше поставить не меньше 16-32 Гбайт памяти, а лучше еще больше. Т.к. еще нужен резерв по памяти для пиковых нагрузок и слабых атак.
Если есть возможность по финансам, возьмите виртуальный, а лучше физический сервер. Если Ваш администратор научится его настраивать, то в случае серьезного развития Вам будет достаточно взять сервер помощнее.
На виртуальном и физическом сервере Вы будете полным хозяином и сможете использовать любое ПО для высоких нагрузок, а не только то, что предоставляет виртуальный хостинг.
Кроме того, при серьезных нагрузках лучше поставить не меньше 16-32 Гбайт памяти, а лучше еще больше. Т.к. еще нужен резерв по памяти для пиковых нагрузок и слабых атак.
08/04/2013
Действительно, у Селектела бывали проблемы. Про ру-центр не знаю. Но что то я мало доверяю этим "облакам". Мои знакомые и на других площадках сталкивались с проблемами.
Думаю, что пока ещё сырые Российские облака. Попробовала и снова вернулась "собственные сервера + администрирование от systemintegra". Из плюсов - всё работает и проблемы решаются у меня на глазах... а не жду реакции хостера, не понимая, что происходит.
Действительно, у Селектела бывали проблемы. Про ру-центр не знаю. Но что то я мало доверяю этим "облакам". Мои знакомые и на других площадках сталкивались с проблемами.
Думаю, что пока ещё сырые Российские облака. Попробовала и снова вернулась "собственные сервера + администрирование от systemintegra". Из плюсов - всё работает и проблемы решаются у меня на глазах... а не жду реакции хостера, не понимая, что происходит.
02/10/2013
Круто, не знала что есть такая возможность с фотками, довольно удобно. Спасибо.
qualified:
Выгрузили магазин на Hetzner. Плюс настроили CloudCache, в PrestaShop есть такая фича, что можно хранить фотки на специальном серваке и подгружать их от туда. Сайт летает! Спасибо wayfarer за подсказку!
Выгрузили магазин на Hetzner. Плюс настроили CloudCache, в PrestaShop есть такая фича, что можно хранить фотки на специальном серваке и подгружать их от туда. Сайт летает! Спасибо wayfarer за подсказку!
Круто, не знала что есть такая возможность с фотками, довольно удобно. Спасибо.
18/10/2013
У Руцентра, имхо, 2 минуса:
1. Их цены;
2. Их техническая поддержка.
Тов. Александр Фролов вам правильно порекомендовал смотреть в сторону VPS или физического сервера на площадке провайдера.
По тарифам виртауального хостинга могу сказать — читайте самые "нижние" пункты в таблице услуг по тарифу. Не там, где указано количество сайтов и объём памяти под ваши сайты, а там, где указано ограничение по количеству одновременных запросов к БД, ограничение по количеству "живых" сессий.
Увы, — у большинства хостеров на эти критически важные параметры в тарифах виртуального хостинга установлено ограничение явное или скрытое.
У Руцентра, имхо, 2 минуса:
1. Их цены;
2. Их техническая поддержка.
Тов. Александр Фролов вам правильно порекомендовал смотреть в сторону VPS или физического сервера на площадке провайдера.
По тарифам виртауального хостинга могу сказать — читайте самые "нижние" пункты в таблице услуг по тарифу. Не там, где указано количество сайтов и объём памяти под ваши сайты, а там, где указано ограничение по количеству одновременных запросов к БД, ограничение по количеству "живых" сессий.
Увы, — у большинства хостеров на эти критически важные параметры в тарифах виртуального хостинга установлено ограничение явное или скрытое.
Terran Skyadvert,
ceo SkyAdVideo
Moscow, Russia
ceo SkyAdVideo
Moscow, Russia
26/04/2017
Хотите потерять все данные с серверов? Тогда Вы пришли по адресу в Selectel. Договор составлен так грамотно, что они вообще не отвечают за любые косяки. Было арендовано 3 сервера. Размещено несколько рекламных сетей + сайты.
Были получены мои доступы и был создан тикет от моего имени(разница не кислая в ip не смутила людей) они просто взяли и все под корень перенесли.
Итог: в возврате кодов отказано(хотя все лежит на серверах у них) получается любой, кто завладел вашим пассом(даже без почты) может сделать все что угодно(даже в наглую перенеся данные на соседний сервер) и ему ничего не будет.
Отлично продолжайте работать в данном направлении. Я свой горький урок от сотрудничества с данной компанией получил. Как и многие они любят получать только деньги при этом не помогая в решении вопросов.
Хотите потерять все данные с серверов? Тогда Вы пришли по адресу в Selectel. Договор составлен так грамотно, что они вообще не отвечают за любые косяки. Было арендовано 3 сервера. Размещено несколько рекламных сетей + сайты.
Были получены мои доступы и был создан тикет от моего имени(разница не кислая в ip не смутила людей) они просто взяли и все под корень перенесли.
Итог: в возврате кодов отказано(хотя все лежит на серверах у них) получается любой, кто завладел вашим пассом(даже без почты) может сделать все что угодно(даже в наглую перенеся данные на соседний сервер) и ему ничего не будет.
Отлично продолжайте работать в данном направлении. Я свой горький урок от сотрудничества с данной компанией получил. Как и многие они любят получать только деньги при этом не помогая в решении вопросов.
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