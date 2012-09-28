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Где всё-таки хостится RU-центр против Selectel



Ссылка на сообщение qualified
28/09/2012

Уважаемые специалисты, знатоки и профессионалы помогите пожалуйста в выборе! Выбираю хостинг для нового проекта (интернет-магазин) и никак не могу решить что лучше. В принципе RU-центр почти устраивал, но долго предоставляют бэкап (больше суток), этого хотелось бы избежать. Тем более есть предположение, что проект будет серьёзно развиваться, а в RU- центре всё ограничивается 301 тарифом. Понравились условия в Selectel (говорят, принадлежит сервису «В Контакте» и сам «Контакт» там хостится), здесь уже начальный тариф начинается с оперативной памяти 256 мегабайт, в то время, как в RU-центре даже старший тариф ограничивается всего только 192 мегабайтами. Установить веб-сервер Nginx тоже можно. Техподдержка отвечает быстро, но что-то мне подсказывает, что по настройкам они помогать не будут, а в RU-центре удавалось притянуть техподдержку, чтобы помогали по настройкам CMS (хотя не всегда). Опять же в Selectel не предоставляют почтового сервиса, а нужна почта со своим доменом. Правда программист сказал, что может настроить свой домен на Яндекс-Почте или Gmail, но это опять дополнительный геморрой.

Когда посещаемость на предыдущем проекте (на хостинге в RU- центре) превысила 300 человек сайт начал жёстко притормаживать, после того как установили веб-сервер Nginx всё опять заработало нормально. Под конец посещаемость была более 500 человек, всё работало нормально. На новом магазине планируем превысить эти пределы, но не сразу, может и год уйдёт. Вот и думаю, стоит ли заморачиватьс с Selectel или новый проект тоже размещать в RU-центре? Подскажите, пожалуйста, какие будут мнения.



Ссылка на сообщение DimDim
28/09/2012

Про Selectel на Хабре пишут, что лежит достаточно часто. И вообще, всё, что ниже аренды сервера будет периодически лежать по независящим от вас причинам. А когда оно ляжет в декабре все локти искусаете (было такое).



Ссылка на сообщение qualified
28/09/2012

DimDim:

И вообще, всё, что ниже аренды сервера будет периодически лежать по независящим от вас причинам.

Спасибо за мнение, но у нас сайт ни разу не лежал на RU-центре за 3 года. Хотя мы там не сервер арендуем, а только пользуемся 201 тарифом.



Ссылка на сообщение wayfarer
28/09/2012

посещаемость 300 человек может затормозить только кривой сайт. Любой хостинг даже за 10 коп. это выдержит.

Вообще не понимаю проблемы. Возьмите у хецнера (etc) сервант за 30 евро с приличным камнем и парой гигов оперы и творите на нем все что душе угодно



Ссылка на сообщение kuzmin
28/09/2012

qualified:

Когда посещаемость на предыдущем проекте (на хостинге в RU- центре) превысила 300 человек сайт начал жёстко притормаживать, после того как установили веб-сервер Nginx всё опять заработало нормально.

Если проблемы возникают при таких цифрах, о хостинге вообще не надо задумываться, ни выделенные, ни облако не помогут!

Нам с шареда пришлось переезжать при 5тыс+ И то, нам повезло с соседями. Не было бы их мы до 10т. спокойно сидели.

Купите нормальный шаред за границей, за 200р/месяц и живите спокойно:)



Ссылка на сообщение qualified
28/09/2012

kuzmin, уже понемногу вырисовывается картина.



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
29/09/2012

Если есть возможность по финансам, возьмите виртуальный, а лучше физический сервер. Если Ваш администратор научится его настраивать, то в случае серьезного развития Вам будет достаточно взять сервер помощнее.

На виртуальном и физическом сервере Вы будете полным хозяином и сможете использовать любое ПО для высоких нагрузок, а не только то, что предоставляет виртуальный хостинг.

Кроме того, при серьезных нагрузках лучше поставить не меньше 16-32 Гбайт памяти, а лучше еще больше. Т.к. еще нужен резерв по памяти для пиковых нагрузок и слабых атак.



Ссылка на сообщение qualified
02/03/2013

wayfarer:

Возьмите у хецнера (etc) сервант за 30 евро

Выгрузили магазин на Hetzner. Плюс настроили CloudCache, в PrestaShop есть такая фича, что можно хранить фотки на специальном серваке и подгружать их от туда. Сайт летает! Спасибо wayfarer за подсказку!



Ссылка на сообщение Евгения Астафьева
08/04/2013

Действительно, у Селектела бывали проблемы. Про ру-центр не знаю. Но что то я мало доверяю этим "облакам". Мои знакомые и на других площадках сталкивались с проблемами.
Думаю, что пока ещё сырые Российские облака. Попробовала и снова вернулась "собственные сервера + администрирование от systemintegra". Из плюсов - всё работает и проблемы решаются у меня на глазах... а не жду реакции хостера, не понимая, что происходит.



Ссылка на сообщение Annet.K
02/10/2013

qualified:

Выгрузили магазин на Hetzner. Плюс настроили CloudCache, в PrestaShop есть такая фича, что можно хранить фотки на специальном серваке и подгружать их от туда. Сайт летает! Спасибо wayfarer за подсказку!

Круто, не знала что есть такая возможность с фотками, довольно удобно. Спасибо.



Ссылка на сообщение readyornot
18/10/2013

У ру центра сейчас новый тариф «1С-Битрикс» появился, посмотрите, может вам подойдет. Есть и тестовый период две недели.



Ссылка на сообщение Дмитрий Осипов
18/10/2013

У Руцентра, имхо, 2 минуса:
1. Их цены;
2. Их техническая поддержка.

Тов. Александр Фролов вам правильно порекомендовал смотреть в сторону VPS или физического сервера на площадке провайдера.
По тарифам виртауального хостинга могу сказать — читайте самые "нижние" пункты в таблице услуг по тарифу. Не там, где указано количество сайтов и объём памяти под ваши сайты, а там, где указано ограничение по количеству одновременных запросов к БД, ограничение по количеству "живых" сессий.
Увы, — у большинства хостеров на эти критически важные параметры в тарифах виртуального хостинга установлено ограничение явное или скрытое.



Ссылка на сообщение Terran Skyadvert,
ceo SkyAdVideo
Moscow, Russia
26/04/2017

Хотите потерять все данные с серверов? Тогда Вы пришли по адресу в Selectel. Договор составлен так грамотно, что они вообще не отвечают за любые косяки. Было арендовано 3 сервера. Размещено несколько рекламных сетей + сайты.
Были получены мои доступы и был создан тикет от моего имени(разница не кислая в ip не смутила людей) они просто взяли и все под корень перенесли.
Итог: в возврате кодов отказано(хотя все лежит на серверах у них) получается любой, кто завладел вашим пассом(даже без почты) может сделать все что угодно(даже в наглую перенеся данные на соседний сервер) и ему ничего не будет.
Отлично продолжайте работать в данном направлении. Я свой горький урок от сотрудничества с данной компанией получил. Как и многие они любят получать только деньги при этом не помогая в решении вопросов.


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