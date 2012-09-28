Где всё-таки хостится RU-центр против Selectel

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Выгрузили магазин на Hetzner. Плюс настроили CloudCache, в PrestaShop есть такая фича, что можно хранить фотки на специальном серваке и подгружать их от туда. Сайт летает! Спасибо wayfarer за подсказку!

Круто, не знала что есть такая возможность с фотками, довольно удобно. Спасибо.