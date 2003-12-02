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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Есть ли у Вас эти проблемы?



Ссылка на сообщение lnx
02/12/2003

Да несложно все это решить. Не понимаю, в чем проблема. Все прекрасно синхронизируется.

У нас база 1с в офисе, в магазинах компы (pos-терминалы) - от них по инету приходят чеки, ну и с инет-магазином раз в день синхронизируем.



Ссылка на сообщение FFR
03/12/2003

А вот мне эта проблема интересна с другой стороны.

Технически, ее решить можно разными способами, и это решаемо.

Мне интересно, вот например у когото есть свой оффлайн магазин. Насколько сегодня сдерживается открытие онлайн магазина владельцем оффлайн, по причине головных болей, связанных с синхронизацией работы этих двух бизнесов? Ну вот есть 10 владельцев магазинов. Скольких из них не пугает создание совмещенного бизнеса? И сколько, почитав эти строки, плюнут, развернутся и пойдут торговать традиционным методом?

Вообще, комуто это надо? Ну такое совмещенное решение?



Ссылка на сообщение оффлайн супер бизнесмен
04/12/2003

Для средней оффлайн фирмы все эти визги околоинтернетной шайки малоинтересны. Визгу много, а толку - на 3%. если руки доходят - занимаются.Но весь этот так называемый интернет коммерция - мираж.впрочем некоторые опускаются и до таких гнусных методов чтобы подобрать последние крошки.место интернет торговли - у параши.

А интернет деятели, "гуру"-интернетчики и кучка надувающихся от важности лиц по существу являются уличными "сэндвичами" .

Видели наверное ходят бедолаги в коробках, повесив на себя щиты и рекламируют что-то.... разница только в ящиках: у тех картонные а у этих -жикдокристаллические :)



Ссылка на сообщение Константин
04/12/2003

FFR, нет никаких препятствий, если "объединять" эти 10 магазинов в режиме аутсорсинга. Т.е. он-лановое подразделение - ничьё. А магазины офф лишь предоставляют товары. И желательно по непересекающимся позициям.

"совмещенный бизнес" для них неприемлем в принципе. Каждый из них считает себя гением торговли (вот как оффлайн супер бизнесмен).

Когда его клиенты помашут ему ручкой, вот тогда он зачешется.


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