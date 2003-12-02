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Есть ли у Вас эти проблемы?
02/12/2003
Да несложно все это решить. Не понимаю, в чем проблема. Все прекрасно синхронизируется.
У нас база 1с в офисе, в магазинах компы (pos-терминалы) - от них по инету приходят чеки, ну и с инет-магазином раз в день синхронизируем.
Да несложно все это решить. Не понимаю, в чем проблема. Все прекрасно синхронизируется.
У нас база 1с в офисе, в магазинах компы (pos-терминалы) - от них по инету приходят чеки, ну и с инет-магазином раз в день синхронизируем.
03/12/2003
А вот мне эта проблема интересна с другой стороны.
Технически, ее решить можно разными способами, и это решаемо.
Мне интересно, вот например у когото есть свой оффлайн магазин. Насколько сегодня сдерживается открытие онлайн магазина владельцем оффлайн, по причине головных болей, связанных с синхронизацией работы этих двух бизнесов? Ну вот есть 10 владельцев магазинов. Скольких из них не пугает создание совмещенного бизнеса? И сколько, почитав эти строки, плюнут, развернутся и пойдут торговать традиционным методом?
Вообще, комуто это надо? Ну такое совмещенное решение?
А вот мне эта проблема интересна с другой стороны.
Технически, ее решить можно разными способами, и это решаемо.
Мне интересно, вот например у когото есть свой оффлайн магазин. Насколько сегодня сдерживается открытие онлайн магазина владельцем оффлайн, по причине головных болей, связанных с синхронизацией работы этих двух бизнесов? Ну вот есть 10 владельцев магазинов. Скольких из них не пугает создание совмещенного бизнеса? И сколько, почитав эти строки, плюнут, развернутся и пойдут торговать традиционным методом?
Вообще, комуто это надо? Ну такое совмещенное решение?
04/12/2003
Для средней оффлайн фирмы все эти визги околоинтернетной шайки малоинтересны. Визгу много, а толку - на 3%. если руки доходят - занимаются.Но весь этот так называемый интернет коммерция - мираж.впрочем некоторые опускаются и до таких гнусных методов чтобы подобрать последние крошки.место интернет торговли - у параши.
А интернет деятели, "гуру"-интернетчики и кучка надувающихся от важности лиц по существу являются уличными "сэндвичами" .
Видели наверное ходят бедолаги в коробках, повесив на себя щиты и рекламируют что-то.... разница только в ящиках: у тех картонные а у этих -жикдокристаллические :)
Для средней оффлайн фирмы все эти визги околоинтернетной шайки малоинтересны. Визгу много, а толку - на 3%. если руки доходят - занимаются.Но весь этот так называемый интернет коммерция - мираж.впрочем некоторые опускаются и до таких гнусных методов чтобы подобрать последние крошки.место интернет торговли - у параши.
А интернет деятели, "гуру"-интернетчики и кучка надувающихся от важности лиц по существу являются уличными "сэндвичами" .
Видели наверное ходят бедолаги в коробках, повесив на себя щиты и рекламируют что-то.... разница только в ящиках: у тех картонные а у этих -жикдокристаллические :)
04/12/2003
FFR, нет никаких препятствий, если "объединять" эти 10 магазинов в режиме аутсорсинга. Т.е. он-лановое подразделение - ничьё. А магазины офф лишь предоставляют товары. И желательно по непересекающимся позициям.
"совмещенный бизнес" для них неприемлем в принципе. Каждый из них считает себя гением торговли (вот как оффлайн супер бизнесмен).
Когда его клиенты помашут ему ручкой, вот тогда он зачешется.
FFR, нет никаких препятствий, если "объединять" эти 10 магазинов в режиме аутсорсинга. Т.е. он-лановое подразделение - ничьё. А магазины офф лишь предоставляют товары. И желательно по непересекающимся позициям.
"совмещенный бизнес" для них неприемлем в принципе. Каждый из них считает себя гением торговли (вот как оффлайн супер бизнесмен).
Когда его клиенты помашут ему ручкой, вот тогда он зачешется.
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