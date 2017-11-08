Есть ли будущее у интернет-магазинов? - обсуждение

Спасибо, Тимофей. Вещи очевидные, но по разговорам на конференции, у очень многих вменяемых людей они - на периферии внимания.И важный вопрос - не просто даже отстройка от конкурентов (частный случай - контент-маркетинг), а то, какую "добавленную стоимость" дает магазин покупателям? Почему купят у вас, а не на "Маркете" / Aliexpress и т.д.?