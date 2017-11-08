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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Есть ли будущее у интернет-магазинов? - обсуждение



Ссылка на сообщение Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
08/11/2017

Обсуждение материала "Есть ли будущее у интернет-магазинов? Бренды подбираются к потребителю на расстояние одного клика, а поисковые гиганты развивают собственные маркетплейсы. Найдется ли в этой схеме место для интернет-магазинов - или они обречены вымереть, как динозавры? >>>".



Ссылка на сообщение Павел Коротов,
Генеральный директор Oborot.ru
Москва, Россия
08/11/2017

Спасибо, Тимофей. Вещи очевидные, но по разговорам на конференции, у очень многих вменяемых людей они - на периферии внимания.

И важный вопрос - не просто даже отстройка от конкурентов (частный случай - контент-маркетинг), а то, какую "добавленную стоимость" дает магазин покупателям? Почему купят у вас, а не на "Маркете" / Aliexpress и т.д.?



Ссылка на сообщение Иван Анисимов,
Руководитель отдела маркетинга Oborot.ru
Arkhangelsk, Russia
08/11/2017

Любовь. На Маркете, это как штампованные изделия на гигантском заводе: хорошо, дешево но без души. Приходя к нам, мы стараемся обеспечивать клиента сервисом, которому было бы комфортно, в котором прослеживалась бы капля заботы и любви. И это не только о самом товаре. Это и про сайт, и про постики в социальных сетях, и про рассылку и про карточки товаров и многое другое. Маркет важно, но не заменит никогда этого.



Ссылка на сообщение Арсений Косенко,
Генеральный директор LIFE PAY
08/11/2017

Павел Коротов:

Спасибо, Тимофей. Вещи очевидные, но по разговорам на конференции, у очень многих вменяемых людей они - на периферии внимания.

И важный вопрос - не просто даже отстройка от конкурентов (частный случай - контент-маркетинг), а то, какую "добавленную стоимость" дает магазин покупателям? Почему купят у вас, а не на "Маркете" / Aliexpress и т.д.?


Будут покупать в нишевом ИМ только если компания лучше знает, лучше коммуницирует и лучше обслуживает клиента.
контент, CRM (повторные продажи), сарафан

PS Статья хороша



Ссылка на сообщение Сергей Колото,
Директор по развитию Fudzi-motors
Moscow, Russia
09/11/2017

Я пережил слишком много пророчеств и концов света.
Все испортит черный лебедь.


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