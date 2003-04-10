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Доставка по Москве - как организовать?
10/04/2003
Вот от меня курьеры бегут...
Максимум - месяц работы.
а по поводу цен.
студенческая община берет 150р. за ездку. нашел партнера, плачу сейчас 50р за ездку, но курьеры у них "по мере освобождения".
Удачи!
Дмитрий
Вот от меня курьеры бегут...
Максимум - месяц работы.
а по поводу цен.
студенческая община берет 150р. за ездку. нашел партнера, плачу сейчас 50р за ездку, но курьеры у них "по мере освобождения".
Удачи!
Дмитрий
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