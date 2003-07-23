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23/07/2003
Бегун в нашем случае оказался полезным. Уже третий, по счету, посетитель (из апорта, кстати) дал заказ.
Главное, как и везде - формулировка рекламного объявления.
Бегун в нашем случае оказался полезным. Уже третий, по счету, посетитель (из апорта, кстати) дал заказ.
Главное, как и везде - формулировка рекламного объявления.
24/07/2003
>>> Насколько я понимаю, если ссылка с директа будет отправлять человека на предельно узкую выборку из прайсов компании размещенных на уралфирме то человек это нормально воспримет? Лучше показывать весь ассортимент в этой категории
Если запрос узкий, то не поленитесь сделать отдельную страницу и напишите там заголовок типа "Болты M50 - много и дешево!". Сразу дайте информацию именно об этих болтах, а в конце (или в теле)ссылку "Список других имеющихся в наличии болтов".
Суть в том, что наиболее эффективна для продаж реклама по принципу direct marketing. Эти принципы существуют уже более 100 лет, отлично изучены и адаптированы буржуями к интернету. Страница, на которую юзер попадает по объявлению, должна однозначно продолжать мысль, начатую в объявлении и не содержать ничего лишнего, что могло бы его отвлечь.
Что касается качества трафа Бегуна из каталогов, то я об этом уже писал:
http://www.virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23
>>> Насколько я понимаю, если ссылка с директа будет отправлять человека на предельно узкую выборку из прайсов компании размещенных на уралфирме то человек это нормально воспримет? Лучше показывать весь ассортимент в этой категории
Если запрос узкий, то не поленитесь сделать отдельную страницу и напишите там заголовок типа "Болты M50 - много и дешево!". Сразу дайте информацию именно об этих болтах, а в конце (или в теле)ссылку "Список других имеющихся в наличии болтов".
Суть в том, что наиболее эффективна для продаж реклама по принципу direct marketing. Эти принципы существуют уже более 100 лет, отлично изучены и адаптированы буржуями к интернету. Страница, на которую юзер попадает по объявлению, должна однозначно продолжать мысль, начатую в объявлении и не содержать ничего лишнего, что могло бы его отвлечь.
Что касается качества трафа Бегуна из каталогов, то я об этом уже писал:
http://www.virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23
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