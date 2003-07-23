/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум SEO и продающий маркетинг
Главная Форум Привлечение клиентов SEO и продающий маркетинг
Предыдущая 1 2
Ответить

Доски объявлений



Ссылка на сообщение Виктор
23/07/2003

Бегун в нашем случае оказался полезным. Уже третий, по счету, посетитель (из апорта, кстати) дал заказ.

Главное, как и везде - формулировка рекламного объявления.



Ссылка на сообщение Н. Виртуров
24/07/2003

>>> Насколько я понимаю, если ссылка с директа будет отправлять человека на предельно узкую выборку из прайсов компании размещенных на уралфирме то человек это нормально воспримет? Лучше показывать весь ассортимент в этой категории



Если запрос узкий, то не поленитесь сделать отдельную страницу и напишите там заголовок типа "Болты M50 - много и дешево!". Сразу дайте информацию именно об этих болтах, а в конце (или в теле)ссылку "Список других имеющихся в наличии болтов".



Суть в том, что наиболее эффективна для продаж реклама по принципу direct marketing. Эти принципы существуют уже более 100 лет, отлично изучены и адаптированы буржуями к интернету. Страница, на которую юзер попадает по объявлению, должна однозначно продолжать мысль, начатую в объявлении и не содержать ничего лишнего, что могло бы его отвлечь.



Что касается качества трафа Бегуна из каталогов, то я об этом уже писал:

http://www.virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23



Ссылка на сообщение Денисова Марина
24/08/2006

У вас есть возможность разместить ваше объявление в газетах Издательского дома «Провинция», которое

могут прочитать более 3 миллионов человек

Газеты ИД «Провинция» выходят в 39 городах. Совокупный тираж региональных газет 1 млн. 220 тыс. экз. Тел 8-4932-30-64-74 г. Иваново.



Ссылка на сообщение Денисова Марина
24/08/2006

У вас есть возможность разместить ваше объявление в газетах Издательского дома «Провинция», которое

могут прочитать более 3 миллионов человек

Газеты ИД «Провинция» выходят в 39 городах. Совокупный тираж региональных газет 1 млн. 220 тыс. экз. Тел 8-4932-30-64-74 г. Иваново.


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены