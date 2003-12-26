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Должен ли магазин быть красивым?
26/12/2003
Alexander aka Thor, решпект!
Все на ресурсе должно быть подчинено достижению цели, ради которой ресурс и создавался.
Alexander aka Thor, решпект!
Все на ресурсе должно быть подчинено достижению цели, ради которой ресурс и создавался.
26/12/2003
/// Большинство успешных западных ИМ выдержены в стиле HTML-минимализма
////
Это следствие всего лишь, того, что их создали 3-5 лет назад, когда этот минимализм навязывался слабыми каналами ...
В нащи дни, самая распостранненая концепция инет-магазинов на западе - это http://www.eluxury.com/
Современные заказчики, отдавая несколько штук баксов за магазин, категорически не согласны с тем, что бы их магазины были не красивыми, но удобными :)
ИМХО - на вопрос заданный в топике, должны отвечать только сами владельцы инет магазинов. Уверен, что любой из них скажет, что хочет красивый и стильный магазин
Вспомним конструктора Королева, который увидел, очень прочный и добротный, но некрасивый шов на борту космического корабля - заставил его переделать
/// Большинство успешных западных ИМ выдержены в стиле HTML-минимализма
////
Это следствие всего лишь, того, что их создали 3-5 лет назад, когда этот минимализм навязывался слабыми каналами ...
В нащи дни, самая распостранненая концепция инет-магазинов на западе - это http://www.eluxury.com/
Современные заказчики, отдавая несколько штук баксов за магазин, категорически не согласны с тем, что бы их магазины были не красивыми, но удобными :)
ИМХО - на вопрос заданный в топике, должны отвечать только сами владельцы инет магазинов. Уверен, что любой из них скажет, что хочет красивый и стильный магазин
Вспомним конструктора Королева, который увидел, очень прочный и добротный, но некрасивый шов на борту космического корабля - заставил его переделать
27/12/2003
=Епилот.ру
Большинство западных ИМ выдержаны в стиле минимализма не потому что у них слабые каналы. У них даже слабый канал будет в 2-3 раза быстрее нашего аналогичного. А большинство подключений еще 25-30 лет назад было переведено на промышленные каналы вида Т1, Т2. Их скорости не сравнить даже с нашими выделенками - они на порядок быстрее. Это было связано с ограничениями процессоров, мониторов и графических карт, которые в массе своей действительно не нуждались в большом разрешении и широкой гамме цветов на экране. И создавались такие магазины немного более 5 лет назад. А сейчас просто многие к ним привыкли, поэтому и менять что-либо в их внешнем облике не имеет смысла.
Относительно новых ИМ - можно сказать, что это не дань моде, а совершенно рациональный подход. Им (магазинам) надо в первую очередь выделиться на рынке среди других для того, чтобы удачно конкурировать. А один из реальных выходов в этой ситуации - более красивый и навороченный дизайн (тем более современные графические карты и мониторы это позволяют).
Далее спрашивать про красоту ИМ надо не владельцев этих магазинов, а их покупательскую аудиторию. ИМ существует не для личного удовлетворения его владельца, а для покупателей. Обычно это забывают и подавляющие большинство современных российских ИМ сделаны владельцами для себя. А мне как покупателю нужен магазин для меня.
Теперь про Королева. Дело было не красоте шва, а в его неаккуратности. Он был прочный и добротный, но неаакуратный. Королев знал, к чему приводит такая оплошность - к увеличению трения воздуха. Это может привести к тому что ракета не выйдет в заданную точку. Поэтому он приказал поаккуратнее переделать шов, чтобы уменьшить трение воздуха. Кстати второй фактор такого неаккуратного шва - безопасность. Повышенное трение воздуха на этом шве могло привести к его перегреву и трещинам, что могло в дальнейшем привести к развалу ракеты и даже взрыву ее. Вот вам и неаккуратный шов. Здесь дело не в красоте.
=Эдвард. Под дизайном все и всегда понимали исключительно графическую часть. Как можно под дизайном понимать контент и движок - не могу понять. Может объясните. Желательно с примерами.
=Теперь о красоте еще раз. Магазин может быть некрасивым (кстати это чисто субъективное ощущение). Но если он будет функциональным и удобным, то я буду покупать в этом магазине. Простой пример. Молоток нельзя назвать красивым. Но если мне нужно забивать гвозди в доску я возьму именно некрасивый, но прочный и удобный молоток, а не красивую и элегантную гантелю или утюг.
=Епилот.ру
Большинство западных ИМ выдержаны в стиле минимализма не потому что у них слабые каналы. У них даже слабый канал будет в 2-3 раза быстрее нашего аналогичного. А большинство подключений еще 25-30 лет назад было переведено на промышленные каналы вида Т1, Т2. Их скорости не сравнить даже с нашими выделенками - они на порядок быстрее. Это было связано с ограничениями процессоров, мониторов и графических карт, которые в массе своей действительно не нуждались в большом разрешении и широкой гамме цветов на экране. И создавались такие магазины немного более 5 лет назад. А сейчас просто многие к ним привыкли, поэтому и менять что-либо в их внешнем облике не имеет смысла.
Относительно новых ИМ - можно сказать, что это не дань моде, а совершенно рациональный подход. Им (магазинам) надо в первую очередь выделиться на рынке среди других для того, чтобы удачно конкурировать. А один из реальных выходов в этой ситуации - более красивый и навороченный дизайн (тем более современные графические карты и мониторы это позволяют).
Далее спрашивать про красоту ИМ надо не владельцев этих магазинов, а их покупательскую аудиторию. ИМ существует не для личного удовлетворения его владельца, а для покупателей. Обычно это забывают и подавляющие большинство современных российских ИМ сделаны владельцами для себя. А мне как покупателю нужен магазин для меня.
Теперь про Королева. Дело было не красоте шва, а в его неаккуратности. Он был прочный и добротный, но неаакуратный. Королев знал, к чему приводит такая оплошность - к увеличению трения воздуха. Это может привести к тому что ракета не выйдет в заданную точку. Поэтому он приказал поаккуратнее переделать шов, чтобы уменьшить трение воздуха. Кстати второй фактор такого неаккуратного шва - безопасность. Повышенное трение воздуха на этом шве могло привести к его перегреву и трещинам, что могло в дальнейшем привести к развалу ракеты и даже взрыву ее. Вот вам и неаккуратный шов. Здесь дело не в красоте.
=Эдвард. Под дизайном все и всегда понимали исключительно графическую часть. Как можно под дизайном понимать контент и движок - не могу понять. Может объясните. Желательно с примерами.
=Теперь о красоте еще раз. Магазин может быть некрасивым (кстати это чисто субъективное ощущение). Но если он будет функциональным и удобным, то я буду покупать в этом магазине. Простой пример. Молоток нельзя назвать красивым. Но если мне нужно забивать гвозди в доску я возьму именно некрасивый, но прочный и удобный молоток, а не красивую и элегантную гантелю или утюг.
27/12/2003
Светик, как ты сейчас ПРАВА.
Вот именно, что магазин может быть некрасивым, но обязательно гармоничным. Потому что твой дискомфорт - производная от негармоничности. Любой человек всегда чувствует негармоничность, он может не подозревать об этом, не уметь это выразить словами - в чем именно заключается негармоничность, но всегда ее почувствует.
Поэтому я - за гармоничные сайты.
Светик, как ты сейчас ПРАВА.
Вот именно, что магазин может быть некрасивым, но обязательно гармоничным. Потому что твой дискомфорт - производная от негармоничности. Любой человек всегда чувствует негармоничность, он может не подозревать об этом, не уметь это выразить словами - в чем именно заключается негармоничность, но всегда ее почувствует.
Поэтому я - за гармоничные сайты.
28/12/2003
Не смог оставаться равнодушным к Вашей беседе.
Полностью согласен с Edward-ом «Ваша ошибка в том, что под дизайном Вы все еще понимаете исключительно графическую составляющую»
Олег, это очень распространённая ошибка. Прислушайтесь!!!!!!!
Только комплексный подход иначе это просто эскиз, рисунок.
Само понятие дизайна гораздо шире.
Не смог оставаться равнодушным к Вашей беседе.
Полностью согласен с Edward-ом «Ваша ошибка в том, что под дизайном Вы все еще понимаете исключительно графическую составляющую»
Олег, это очень распространённая ошибка. Прислушайтесь!!!!!!!
Только комплексный подход иначе это просто эскиз, рисунок.
Само понятие дизайна гораздо шире.
29/12/2003
2www.epilot.ru, HTML-минимализм - это не значит МАЛО HTML. Суть этого стиля совсем в другом, а именно в элегантом оформительском решении при минимальном наборе элементов. Именно поэтому данный стиль используется для сайтов, где очень много контента.
Что я могу сказать абсолютно точно, так это то, что адекватно оценить качество и уровень оформления может только GUI-специалист. То что дизайн понравился директору ИМ совсем не значит, что посетители будут в восторге.
Каждый должен заниматься своим делом. В идеале, директор ИМ вообще не должен оценивать GUI. Его работа - найти правильного человека, но если уж ты доверил работу человеку, то изволь не путаться под ногами. Мой опыт и опыт моих знакомых однозначно доказывает, что подобные вмешательства до добра не доводят. Либо тебе доверяют, либо нет. Промежуточных состояний быть не должно.
Каждый сайт должен максимальным образом отвечать своим задачам. А дизайн сайта - это искусство и его восприятие очень субъективно.
2www.epilot.ru, HTML-минимализм - это не значит МАЛО HTML. Суть этого стиля совсем в другом, а именно в элегантом оформительском решении при минимальном наборе элементов. Именно поэтому данный стиль используется для сайтов, где очень много контента.
Что я могу сказать абсолютно точно, так это то, что адекватно оценить качество и уровень оформления может только GUI-специалист. То что дизайн понравился директору ИМ совсем не значит, что посетители будут в восторге.
Каждый должен заниматься своим делом. В идеале, директор ИМ вообще не должен оценивать GUI. Его работа - найти правильного человека, но если уж ты доверил работу человеку, то изволь не путаться под ногами. Мой опыт и опыт моих знакомых однозначно доказывает, что подобные вмешательства до добра не доводят. Либо тебе доверяют, либо нет. Промежуточных состояний быть не должно.
Каждый сайт должен максимальным образом отвечать своим задачам. А дизайн сайта - это искусство и его восприятие очень субъективно.
29/12/2003
=Михаилу Никонову
Я под дизайном понимаю именно и только графическую составляющую. Именно так как ее понимает весь цивилизованный мир.
Для справки "Дизайн - 1) художественное конструирование и оформление вещей (обычных орудий труда, промышленной продукции и интерьера); 2) область искусства и научного знания; техническая эстетика (см. Словарь иностранных слов для школьников). А вот что говорит по этому поводу БСЭ: "Дизайн (от англ. design - проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок), термин, обозначающий новый вид деятельности по проектированию предметного мира"
Поэтому я как нормальный образованный человек по термином дизайн понимаю именно графическую составляющую. Что касается термина "веб-дизайн", то по аналогии с общим понятием можно сказать, что это "графическая составляющая веб-сайта".
Что касается комплексности, то я еще могу принять подход, когда учитывают все уже названные мной элементы: дизайн, юзабилити, контент и движок. Но говорить, что "дизайн - комплексный подход" я бы постеснялся ввиду явной противоречивости и абсурдности этого предложения.
Согласен с Александером ака Тор, особенно в части минимум ХТМЛ - максимум контента. Кроме того, подчеркну его слова о том, что "каждый сайт должен максимальным образом отвечать своим задачам"
=Михаилу Никонову
Я под дизайном понимаю именно и только графическую составляющую. Именно так как ее понимает весь цивилизованный мир.
Для справки "Дизайн - 1) художественное конструирование и оформление вещей (обычных орудий труда, промышленной продукции и интерьера); 2) область искусства и научного знания; техническая эстетика (см. Словарь иностранных слов для школьников). А вот что говорит по этому поводу БСЭ: "Дизайн (от англ. design - проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок), термин, обозначающий новый вид деятельности по проектированию предметного мира"
Поэтому я как нормальный образованный человек по термином дизайн понимаю именно графическую составляющую. Что касается термина "веб-дизайн", то по аналогии с общим понятием можно сказать, что это "графическая составляющая веб-сайта".
Что касается комплексности, то я еще могу принять подход, когда учитывают все уже названные мной элементы: дизайн, юзабилити, контент и движок. Но говорить, что "дизайн - комплексный подход" я бы постеснялся ввиду явной противоречивости и абсурдности этого предложения.
Согласен с Александером ака Тор, особенно в части минимум ХТМЛ - максимум контента. Кроме того, подчеркну его слова о том, что "каждый сайт должен максимальным образом отвечать своим задачам"
30/12/2003
Олегу Краюшкину.
Полностью согласен с определением «Дизайна»
Только обратите внимание на слово «конструирование»
То есть, Область, сочетающая работу Художника и Инженера, конструктора, проектировщика.
И кратко по поводу ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА.
Ваша фраза: « Я под дизайном понимаю именно и только графическую составляющую. Именно так как ее понимает весь цивилизованный мир. »
Здесь Вы попали.
В области промышленного дизайна, а также рекламной поддержки я более
Восьми лет проработал с такими фирмами как “SIEMENS”, “PHILIPS”
И рядом не менее именитых фирм, и требования которые предъявляются
Знаю не понаслышке.
Прежде всего, разработка идеологии проекта.
Умение работать с разработчиками, конструкторами, программистами.
Умение руководить группой исполнителей проекта.
Хорошо разбираться в материалах и технологиях производства.
Умение быстро знакомится с производственной базой.
По окончании стадии проектирования регистрируется промышленный образец, авторство
которого оформляется на дизайнера проекта.
В дальнейшем дизайнер осуществляет авторский надзор производства.
Кстати такаяже схема работы и у архитекторов.
В итоге, что мы получаем?
Дизайнер является: идеологом, художником, координатором, автором проекта.
Областей применения дизайна множество, но правила практически везде одинаковы.
В том числе и “веб- дизайне”Правда со своей спецификой. Для примера так же из собственного опыта Американские Интернет дизайнерские компании до 80% от сметы выделяют на оплату именно дизайнера, который берёт на себя полное руководство проектом.
А значит и ответственность за работу всего коллектива. 20% выделяется на программистов и верстальщиков.
Конечно, есть и исключения, но они в основном касаются компаний руководство
которых просто непредставляет, что есть дизайн, считая картинку венцом творения,
Либо просто пытается сэкономить.
Очень порадовал Alexander aka Thor согласен на все 100.
Олегу Краюшкину.
Полностью согласен с определением «Дизайна»
Только обратите внимание на слово «конструирование»
То есть, Область, сочетающая работу Художника и Инженера, конструктора, проектировщика.
И кратко по поводу ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА.
Ваша фраза: « Я под дизайном понимаю именно и только графическую составляющую. Именно так как ее понимает весь цивилизованный мир. »
Здесь Вы попали.
В области промышленного дизайна, а также рекламной поддержки я более
Восьми лет проработал с такими фирмами как “SIEMENS”, “PHILIPS”
И рядом не менее именитых фирм, и требования которые предъявляются
Знаю не понаслышке.
Прежде всего, разработка идеологии проекта.
Умение работать с разработчиками, конструкторами, программистами.
Умение руководить группой исполнителей проекта.
Хорошо разбираться в материалах и технологиях производства.
Умение быстро знакомится с производственной базой.
По окончании стадии проектирования регистрируется промышленный образец, авторство
которого оформляется на дизайнера проекта.
В дальнейшем дизайнер осуществляет авторский надзор производства.
Кстати такаяже схема работы и у архитекторов.
В итоге, что мы получаем?
Дизайнер является: идеологом, художником, координатором, автором проекта.
Областей применения дизайна множество, но правила практически везде одинаковы.
В том числе и “веб- дизайне”Правда со своей спецификой. Для примера так же из собственного опыта Американские Интернет дизайнерские компании до 80% от сметы выделяют на оплату именно дизайнера, который берёт на себя полное руководство проектом.
А значит и ответственность за работу всего коллектива. 20% выделяется на программистов и верстальщиков.
Конечно, есть и исключения, но они в основном касаются компаний руководство
которых просто непредставляет, что есть дизайн, считая картинку венцом творения,
Либо просто пытается сэкономить.
Очень порадовал Alexander aka Thor согласен на все 100.
01/01/2004
=Михаил
При все уважении к Вам и вашему опыту не могу согласиться с Вами.
Сочетать области не означает "обозначаться", поэтому дизайнер может быть художником, инженером, конструктором и пр. Обратное - не обязательно.
Исходя из Вашего сообщения Вы в разное время просто совмещали работу нескольких человек: дизайнера, менеджера, технолога и патентного поверенного. Но умение выполнять работу нескольких человек не означает, что это все - области дизайна. Дизайн как был, есть и остается только графической составляющей (удел художников от техники). А вот умение общаться и руководить людьми - работа менеджера (и дизайн здесь ни при чем). Равно как и патентный поверенный - никакого отношения к дизайну.
А весь цивилизованный мир отводит дизайну узкое, строго определенное место (я тоже разумеется). И не смешивает его с другими областями деятельности, где ему нечего делать совершенно.
Любая серьезная западная компания, коглда начинает свой интернет-проект, руководителем его ставит либо одного из старших менеджеров компании, либо кого-то из своих маркетологов. Это совершенно рациональный и взвешенный подход. По-другому и быть не может
=Михаил
При все уважении к Вам и вашему опыту не могу согласиться с Вами.
Сочетать области не означает "обозначаться", поэтому дизайнер может быть художником, инженером, конструктором и пр. Обратное - не обязательно.
Исходя из Вашего сообщения Вы в разное время просто совмещали работу нескольких человек: дизайнера, менеджера, технолога и патентного поверенного. Но умение выполнять работу нескольких человек не означает, что это все - области дизайна. Дизайн как был, есть и остается только графической составляющей (удел художников от техники). А вот умение общаться и руководить людьми - работа менеджера (и дизайн здесь ни при чем). Равно как и патентный поверенный - никакого отношения к дизайну.
А весь цивилизованный мир отводит дизайну узкое, строго определенное место (я тоже разумеется). И не смешивает его с другими областями деятельности, где ему нечего делать совершенно.
Любая серьезная западная компания, коглда начинает свой интернет-проект, руководителем его ставит либо одного из старших менеджеров компании, либо кого-то из своих маркетологов. Это совершенно рациональный и взвешенный подход. По-другому и быть не может
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