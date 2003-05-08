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Давайте поиграем в профессионалов
08/05/2003
:)) Олег! Ваши акции на моей бирже начинают сильно терять в ценею Или Вы невнимательно читаете мои постингиБ или не догоняете их смысл, или вам все надо разжовывать до состояния манной каши, как американцу (вот оно, тлетворное влияние западной биллетристики "за бизнес").
Давайте по порядку:
"...Прошло около 9 лет и практически во всех авиакомпаниях эта программа была свернута."
Да потому и невыгодно, что нельзя скидку давать всем! Тут уместно определиться что такое "постоянный" покупатель. Если вы летаете раз в год одной компанией - какой же вы постоянный. Постоянный, это тот, кто постоянно и регулярно пользуется. Вот секретарша, которая за год заказывает 50 билетов для персонала фирмы - это постоянный клиент и ее надо поощрять. Она почти дистрибьютор, дилер.
А всем кланятся - голова отвалится.
Теперь рыбак. Если рыба в речке есть (а она есть, посмал же он первую), то он периодически будет что то ловить. Это аксиона, глупо ее оспаривать.
"Подсказать соответствующие статьи в УК, чтоб понятнее было." Плиз, подскажите! Только не выдумывайте, я проверю обязательно.
Вы никого не обкрадываете, и поощраете либо за свой счет, либо за счет других клиентов, но не напрямую, а через увеличение нормы прибыли. Показите-ка, уважаемый, мне закон, который устанавливает для коммерч. организацый норму прибыли? :))) Товар стоит столько, сколько за него готовы платить. Вот это - закон рынка. И ничего не честного в этом нет.
Я сам не сторнник отката, но откат - не противозаконно. Это скорее внутренние этические проблемы каждой фирмы.
Уголовно-наказуемый откат (взятка) только тогда наказуем, когда люди распоряжаются не своими средствами. Например чиновник раздает подряды за откат. А когда контачат две частных фирмы - извините. Это их дела, кто кому какую скидку предоставил.
Другое дело, кто и за что эту скидку получил. Но это внутринние проблемы каждой фирмы и не нам судить, кто там на что завязан. Существуют же оплата от % - никто не считает это воровством.
Пример из моей жизни. В середине 90-х работал я замом по общим вопросам в одной крутой конторе. Случился большой ремонт. Директор меня вызвал и провел беседу. Мол, объяви тендер на ремонт, Подрядчики тебе будут предлагать взятки, НЕ бери, выгоню на фиг. Лучши их опусти по ценам, пригибай на качество. А по окончанию всего этого тебе премия такая-то (на уровне той же взятки+ % от экономии). Бюджет на ремонт - примерно такой-то, пусть сметы подгоняют.
И вот я занялся этим ремонтом. И вот что значит директор не дурак. Все было как по его сценарию. Были потолочные сметы с предложением 10% от нее "в конверте" и все такое прочее.
Но я был стоек, выбрали подрядчиков, опустили до реальных цен, очень жестко себя вели, составили конракт на 15 листах, расписали все. Сэкономили очень много при таком подходе. Со строителями расстались друзьями. Ребята уяснили, что работают с серьезной конторой, а не лохами. "Мы вам настоящие деньги - вы нам настоящую работу". Я получил свою премию, очень крупную. Можно было бы купить вагон "чайничков", но я купил автомобиль (а цены тогда были другие).
Формально:
- строители получили свои деньги, сколько хотели (они же согласились, значит им это было выгодно + портфолио)
- фирма потратила сколько хотела (мы тоже согласились добровольно, значит нас это устравало), и сделала о-очень качественный ремонт
- я получил свою "взятку"-орден, но из рук "врага", а от своего "главкома". Т.е. я остался полностью лояльным к фирме и стал еще более патриотичным по отношению к ней. Я убедился, что хорошая работа реально поощряется.
Расжёвываю специально для тебя выводы, Олег.
1) Собака должна получать корм ТОЛЬКО из рук хозяина.
Иначе - это не твоя собака.
2) Собаку надо кормить нормально, тогда она не будет смотреть на сторону и попрошайничать.
3) Собаку надо натаскивать на выполнение поставленных задач. Дрессировать. Поощрять положительные действия и наказывать за отрицательные.
Поэтому то, что творится на фирмах, где секретарши выбирают фирму - поставщика по прилагаемому чайничку, иначе, как "организационное безумие" назвать нельзя. Это натуральное крестьянское хозяйство. И виноват в этом не Андрюша, не секретарши-менеджеры, а мудаки-дуректора этих контор. И таких контор - 90%, наверное.
Ну поехали дальше.
"Когда я покупаю хлеб мне ни скидки, ни лотерея не нужна."
А тебе ее не предлагают, потому и не нужна. :))
Ну с хлебом сложнее - это дело вкуса. Невкусный ни за какие лотереи есть не станешь. А вот с постельным бельем, извини, у тебя промах. Во-первых, это вещь длительного пользования, все же, НЕ расходный материал, не требует постоянных закупок. Во-вторых, вещь интимная, не предназначена для демострации.
И опять же дело вкуса. Я например, воспринимаю только льняное белье и гречишную подушку. Остальные для меня просто не существует.
Системы мелкого поощрения, мелких лотерей и призов работают там, где требуется постоянное удержание клиента, а не разовые покупки.
В принципе, даже и на хлебе и на простынях это может сработать, но только при продвижении нового бренда. Покупаешь 5 комплектов - вот тебе бесплатное покрывало.
Новый сорт хлеба? - "осторожно! в нашем хлебе может встретиться золотая монетка!. И так далее.
"начинают придумывать тогда, когда эти самые покупатели уходят от вас".
Вот это типичная ошибка. За здоровьем надо следить всегда, е не тогда, когда болеешь. Масло в моторе надо регулярно менять, а не тогда, когда он клина дает.
"Кто-то соглашается, а кто-то нет." Вот именно. И не надо УК махать. Принимать условия игры или нет - дело добровольное. Поэтому ни о каком воровстве тут речи не идет. Речь надо вести о профессионализме менеджеров, руководства, а не воровстве и кражах.
:)) Олег! Ваши акции на моей бирже начинают сильно терять в ценею Или Вы невнимательно читаете мои постингиБ или не догоняете их смысл, или вам все надо разжовывать до состояния манной каши, как американцу (вот оно, тлетворное влияние западной биллетристики "за бизнес").
Давайте по порядку:
"...Прошло около 9 лет и практически во всех авиакомпаниях эта программа была свернута."
Да потому и невыгодно, что нельзя скидку давать всем! Тут уместно определиться что такое "постоянный" покупатель. Если вы летаете раз в год одной компанией - какой же вы постоянный. Постоянный, это тот, кто постоянно и регулярно пользуется. Вот секретарша, которая за год заказывает 50 билетов для персонала фирмы - это постоянный клиент и ее надо поощрять. Она почти дистрибьютор, дилер.
А всем кланятся - голова отвалится.
Теперь рыбак. Если рыба в речке есть (а она есть, посмал же он первую), то он периодически будет что то ловить. Это аксиона, глупо ее оспаривать.
"Подсказать соответствующие статьи в УК, чтоб понятнее было." Плиз, подскажите! Только не выдумывайте, я проверю обязательно.
Вы никого не обкрадываете, и поощраете либо за свой счет, либо за счет других клиентов, но не напрямую, а через увеличение нормы прибыли. Показите-ка, уважаемый, мне закон, который устанавливает для коммерч. организацый норму прибыли? :))) Товар стоит столько, сколько за него готовы платить. Вот это - закон рынка. И ничего не честного в этом нет.
Я сам не сторнник отката, но откат - не противозаконно. Это скорее внутренние этические проблемы каждой фирмы.
Уголовно-наказуемый откат (взятка) только тогда наказуем, когда люди распоряжаются не своими средствами. Например чиновник раздает подряды за откат. А когда контачат две частных фирмы - извините. Это их дела, кто кому какую скидку предоставил.
Другое дело, кто и за что эту скидку получил. Но это внутринние проблемы каждой фирмы и не нам судить, кто там на что завязан. Существуют же оплата от % - никто не считает это воровством.
Пример из моей жизни. В середине 90-х работал я замом по общим вопросам в одной крутой конторе. Случился большой ремонт. Директор меня вызвал и провел беседу. Мол, объяви тендер на ремонт, Подрядчики тебе будут предлагать взятки, НЕ бери, выгоню на фиг. Лучши их опусти по ценам, пригибай на качество. А по окончанию всего этого тебе премия такая-то (на уровне той же взятки+ % от экономии). Бюджет на ремонт - примерно такой-то, пусть сметы подгоняют.
И вот я занялся этим ремонтом. И вот что значит директор не дурак. Все было как по его сценарию. Были потолочные сметы с предложением 10% от нее "в конверте" и все такое прочее.
Но я был стоек, выбрали подрядчиков, опустили до реальных цен, очень жестко себя вели, составили конракт на 15 листах, расписали все. Сэкономили очень много при таком подходе. Со строителями расстались друзьями. Ребята уяснили, что работают с серьезной конторой, а не лохами. "Мы вам настоящие деньги - вы нам настоящую работу". Я получил свою премию, очень крупную. Можно было бы купить вагон "чайничков", но я купил автомобиль (а цены тогда были другие).
Формально:
- строители получили свои деньги, сколько хотели (они же согласились, значит им это было выгодно + портфолио)
- фирма потратила сколько хотела (мы тоже согласились добровольно, значит нас это устравало), и сделала о-очень качественный ремонт
- я получил свою "взятку"-орден, но из рук "врага", а от своего "главкома". Т.е. я остался полностью лояльным к фирме и стал еще более патриотичным по отношению к ней. Я убедился, что хорошая работа реально поощряется.
Расжёвываю специально для тебя выводы, Олег.
1) Собака должна получать корм ТОЛЬКО из рук хозяина.
Иначе - это не твоя собака.
2) Собаку надо кормить нормально, тогда она не будет смотреть на сторону и попрошайничать.
3) Собаку надо натаскивать на выполнение поставленных задач. Дрессировать. Поощрять положительные действия и наказывать за отрицательные.
Поэтому то, что творится на фирмах, где секретарши выбирают фирму - поставщика по прилагаемому чайничку, иначе, как "организационное безумие" назвать нельзя. Это натуральное крестьянское хозяйство. И виноват в этом не Андрюша, не секретарши-менеджеры, а мудаки-дуректора этих контор. И таких контор - 90%, наверное.
Ну поехали дальше.
"Когда я покупаю хлеб мне ни скидки, ни лотерея не нужна."
А тебе ее не предлагают, потому и не нужна. :))
Ну с хлебом сложнее - это дело вкуса. Невкусный ни за какие лотереи есть не станешь. А вот с постельным бельем, извини, у тебя промах. Во-первых, это вещь длительного пользования, все же, НЕ расходный материал, не требует постоянных закупок. Во-вторых, вещь интимная, не предназначена для демострации.
И опять же дело вкуса. Я например, воспринимаю только льняное белье и гречишную подушку. Остальные для меня просто не существует.
Системы мелкого поощрения, мелких лотерей и призов работают там, где требуется постоянное удержание клиента, а не разовые покупки.
В принципе, даже и на хлебе и на простынях это может сработать, но только при продвижении нового бренда. Покупаешь 5 комплектов - вот тебе бесплатное покрывало.
Новый сорт хлеба? - "осторожно! в нашем хлебе может встретиться золотая монетка!. И так далее.
"начинают придумывать тогда, когда эти самые покупатели уходят от вас".
Вот это типичная ошибка. За здоровьем надо следить всегда, е не тогда, когда болеешь. Масло в моторе надо регулярно менять, а не тогда, когда он клина дает.
"Кто-то соглашается, а кто-то нет." Вот именно. И не надо УК махать. Принимать условия игры или нет - дело добровольное. Поэтому ни о каком воровстве тут речи не идет. Речь надо вести о профессионализме менеджеров, руководства, а не воровстве и кражах.
08/05/2003
Может я чето не "догоняю" или праздники действуют, но кажется тема была про одно, а скатились как обычно к общим вопросам:) Ну и к откату... кудаж без него, родного...:)
Ну так вот. Андрей Сергеич - у меня вопрос. Не считаешь ли ты дорвеи - поисковым СПАМом? И еще один вопрос - покажи мне плз. хотя бы один дорвей, который стоит например на первом месте по любому запросу в Яндексе (Рамблере)? Вроде как на дорвеи с гейтвеями, так же как и на клоакинг сейчас ведется более или менее лишь Гугл и Апорт...
Да, и еще - а почему нельзя проводить оптимизацию каждой страницы на сайте под определенный запрос (точнее не под запрос, а под содержание), без всяких дорвеев и т.д?
Вот, специально посмотрел вашу статистику в хотлоге... Такие разнообразные запросы - и по режиссерам, и по актерам, и по фильмам, но к вам к сожалению заходит мах. 1-2-3 чел. по каждому из этих самых запросов в день... эх к чему эт я?:) Собственно вопросы такие:)
Может я чето не "догоняю" или праздники действуют, но кажется тема была про одно, а скатились как обычно к общим вопросам:) Ну и к откату... кудаж без него, родного...:)
Ну так вот. Андрей Сергеич - у меня вопрос. Не считаешь ли ты дорвеи - поисковым СПАМом? И еще один вопрос - покажи мне плз. хотя бы один дорвей, который стоит например на первом месте по любому запросу в Яндексе (Рамблере)? Вроде как на дорвеи с гейтвеями, так же как и на клоакинг сейчас ведется более или менее лишь Гугл и Апорт...
Да, и еще - а почему нельзя проводить оптимизацию каждой страницы на сайте под определенный запрос (точнее не под запрос, а под содержание), без всяких дорвеев и т.д?
Вот, специально посмотрел вашу статистику в хотлоге... Такие разнообразные запросы - и по режиссерам, и по актерам, и по фильмам, но к вам к сожалению заходит мах. 1-2-3 чел. по каждому из этих самых запросов в день... эх к чему эт я?:) Собственно вопросы такие:)
08/05/2003
Ничего Константин. Я знаю что такое биржа (причем не только понаслышке), а там сегодня выигрыш, завтра проигрыш. Главное иметь стратегию и уверенность. Тогда в конечном счете прибыль вам обеспечена.
А так мне понравилось, как наша беседа с Константином стала откровением профессионала. Главное его вовремя поддеть и вызвать на беседу:).
Константин - так держать.
По директору и менеджерам... согласен.
По гречишной подушке... Да вы Константин ценитель тонкого искусства:).
Кстати согласен с А.Р. - по поводу оптимизации страницы под содержание, а не под запрос.
А кроме того интересно услышать ответы Сергеича.
Ничего Константин. Я знаю что такое биржа (причем не только понаслышке), а там сегодня выигрыш, завтра проигрыш. Главное иметь стратегию и уверенность. Тогда в конечном счете прибыль вам обеспечена.
А так мне понравилось, как наша беседа с Константином стала откровением профессионала. Главное его вовремя поддеть и вызвать на беседу:).
Константин - так держать.
По директору и менеджерам... согласен.
По гречишной подушке... Да вы Константин ценитель тонкого искусства:).
Кстати согласен с А.Р. - по поводу оптимизации страницы под содержание, а не под запрос.
А кроме того интересно услышать ответы Сергеича.
08/05/2003
Константин (он же Баклан?)!
Спасибо за ссылку. "Оборот" я посещаю уже с год. С тех пор, как начал серьезно знакомиться с Интернетом. И на форум ходил. Но сильно в нем ориентироваться трудно.Я даже Павлу (adminy) писал. чтоб упростил.
Прошу прощенья, если я ошибся с идентификацией псевдонима.
Торопился. У нас уже 00-12, я на работе, комп. только здесь. Пора домой. И все же я не против бы знать e-mail. Вдруг возникнет необходимость проконсультироваться у профессионала. С уважением,В.
Константин (он же Баклан?)!
Спасибо за ссылку. "Оборот" я посещаю уже с год. С тех пор, как начал серьезно знакомиться с Интернетом. И на форум ходил. Но сильно в нем ориентироваться трудно.Я даже Павлу (adminy) писал. чтоб упростил.
Прошу прощенья, если я ошибся с идентификацией псевдонима.
Торопился. У нас уже 00-12, я на работе, комп. только здесь. Пора домой. И все же я не против бы знать e-mail. Вдруг возникнет необходимость проконсультироваться у профессионала. С уважением,В.
08/05/2003
АР, ну правильно же ты все говоришь. Какие дорвеи-гатвеи? кто у нас гуглом пользуется для поиска в рунете? Блин. Где-то сохранял статистику- найду-выложу. 5-6 марта я был на 1 месте в яндексе по запросу Подарки и подарки девушкам. Кто затачивал сайт к 8 марта, поймет, что это такое. Так вот, никаких дорвеев etc... Чего-то я сегодня разговорился. Прав Костя Т.- форум без пива-время на ветер...
АР, ну правильно же ты все говоришь. Какие дорвеи-гатвеи? кто у нас гуглом пользуется для поиска в рунете? Блин. Где-то сохранял статистику- найду-выложу. 5-6 марта я был на 1 месте в яндексе по запросу Подарки и подарки девушкам. Кто затачивал сайт к 8 марта, поймет, что это такое. Так вот, никаких дорвеев etc... Чего-то я сегодня разговорился. Прав Костя Т.- форум без пива-время на ветер...
09/05/2003
Кстати о гуглах и дорвеях. Прилежно занимаюсь мониторингом посещаемости своего сайта. Недавно, отметил что гуглем стали пользоваться чаще чем год назад (где-то раза в 3). Но... общее соотношение того же Рамблера или Яндекса к Гуглю несопоставимо. Разница в десятки раз. Поэтому я просто отмечаю сей интересный факт и не более того. Зато другое меня больше поразило. Я-то грешный надеялся, что интернетчики - народ боевой и лихой на подьем. Куда там. Лень-матушка - профессиональное хобби интернетчика
Вот пример. Уже год смотрю на то, как мой сайт находят через поисковик (Яндекс). Смотрю на АйПи - одни и те же (в большинстве своем), причем неоднократно. Сижу и думаю - почему? И потом доходит - лень, вселенская лень. Разве трудно запомнить мой адрес - нет, он довольно простой (специально подбирал). А еще труднее за 3 клика внести сайт в избранное? Просто смешно.
Неужели есть другое объяснение этой факту? Кроме лени я ничего не вижу.
Смотрел и другие запросы. Фамилии специалистов - нет, по ним запросы отсутствуют. Есть правда запросы по названиям статей - это верно. Поэтому на каждой странице (в свойствах) ставлю описание и название, то которое соответствует данной странице, а не какому-то мифическому запросу неизвестно кого.
А поисковый спам - это есть. Мои псевдоконкуренты пользуются этим активно. Недавно еще 3 появилось (я с 9 места "ушел" на 12). Но вот парадокс, те кто ищет меня через поисковик иногда по 20-30 станиц проходят но добираются до моего сайта. Их настойчивость мне понятна, непонятно другое - не проще ли в закладки или избранное внести адрес сайта - так же проще).
Что-то Сергеич замолчал. Скучно без него. Константин вон расшумелся - на биржу грозится мои акции понести продавать. Говорит в цене упали. Ничего. Б.Гейтс в конеце 20 века имел 80 млрд. Умных Енотов, а потом его акции почти в 2 раза упали в стоимости. Так он как был самым БОГАТЫМ человеком планеты, так и остался им. Да и Биллом Гейтсом тоже остался. Я совершенно искренне признаю его заслуги и считаю у него есть чему поучиться. Если уж говорить о профессионализме, то Гейтса стоит упомянуть.
Кстати о гуглах и дорвеях. Прилежно занимаюсь мониторингом посещаемости своего сайта. Недавно, отметил что гуглем стали пользоваться чаще чем год назад (где-то раза в 3). Но... общее соотношение того же Рамблера или Яндекса к Гуглю несопоставимо. Разница в десятки раз. Поэтому я просто отмечаю сей интересный факт и не более того. Зато другое меня больше поразило. Я-то грешный надеялся, что интернетчики - народ боевой и лихой на подьем. Куда там. Лень-матушка - профессиональное хобби интернетчика
Вот пример. Уже год смотрю на то, как мой сайт находят через поисковик (Яндекс). Смотрю на АйПи - одни и те же (в большинстве своем), причем неоднократно. Сижу и думаю - почему? И потом доходит - лень, вселенская лень. Разве трудно запомнить мой адрес - нет, он довольно простой (специально подбирал). А еще труднее за 3 клика внести сайт в избранное? Просто смешно.
Неужели есть другое объяснение этой факту? Кроме лени я ничего не вижу.
Смотрел и другие запросы. Фамилии специалистов - нет, по ним запросы отсутствуют. Есть правда запросы по названиям статей - это верно. Поэтому на каждой странице (в свойствах) ставлю описание и название, то которое соответствует данной странице, а не какому-то мифическому запросу неизвестно кого.
А поисковый спам - это есть. Мои псевдоконкуренты пользуются этим активно. Недавно еще 3 появилось (я с 9 места "ушел" на 12). Но вот парадокс, те кто ищет меня через поисковик иногда по 20-30 станиц проходят но добираются до моего сайта. Их настойчивость мне понятна, непонятно другое - не проще ли в закладки или избранное внести адрес сайта - так же проще).
Что-то Сергеич замолчал. Скучно без него. Константин вон расшумелся - на биржу грозится мои акции понести продавать. Говорит в цене упали. Ничего. Б.Гейтс в конеце 20 века имел 80 млрд. Умных Енотов, а потом его акции почти в 2 раза упали в стоимости. Так он как был самым БОГАТЫМ человеком планеты, так и остался им. Да и Биллом Гейтсом тоже остался. Я совершенно искренне признаю его заслуги и считаю у него есть чему поучиться. Если уж говорить о профессионализме, то Гейтса стоит упомянуть.
12/05/2003
По поводу оптимизации под запрос и под содержание (уж коли мы играем в профессионалов нужны реальные примеры:) ): Вот статистика с двух сайтов по поисковикам - для наглядности статистика суммирована за 3 дня.(первый оптимизирован под запросы, второй под содержание). Как показывают цифры эти два разных подхода влияют в основном на рамблер - во втором случае показатели лучше. Кроме того, второстепенные поисковики, для которых ничего не подгонялось также лучше реагируют на оптимизацию под содержание. Что касается гугла, во втором случае он занимает 3-ю позицию, значительно опережая апорт, в первом-же - гугл отстает. Скорее всего это вызвано тем, что у второго сайта выше PR (Page Rank). Что интересно, CY (индекс цитирования) практически не влияет на траффик с Яндекса (у второго сайта cy - около 800, у первого меньше 10:) ). Т.е. ИЦ по сути на результат поиска не влияет, зато обеспечивает порядка 50-100 хостов из каталога яндекса, если сайт описан в нескольких категориях.
№ Сиcтема Кол-во Процент
в группе
1 yandex.ru 1108 66.27%
2 rambler.ru 280 16.75%
3 aport.ru 185 11.06%
4 google.com 63 3.77%
5 google.com.ru 31 1.85%
6 yahoo.com 3 0.18%
7 google.de 2 0.12%
------------------------
№ Сиcтема Кол-во Процент
в группе
1 yandex.ru 1080 49.70%
2 rambler.ru 850 39.12%
3 google.com 108 4.97%
4 aport.ru 71 3.27%
5 google.com.ru 34 1.56%
6 msn.com 11 0.51%
7 lycos.ru 8 0.37%
8 yahoo.com 4 0.18%
9 google.de 2 0.09%
10 www.alltheweb.com 2 0.09%
11 google.it 1 0.05%
12 metabot.ru 1 0.05%
13 punto.ru 1 0.05%
2Олег - если ты хочешь, что бы тебя заносили в избранное, почему бы не поставить на сайте соответствующую кнопку?
2Andre - А вот скажите, вы по этому запросу на 1м месте всегда, или заточка к дате помогла? Или случайно выкинуло роботом?
По поводу оптимизации под запрос и под содержание (уж коли мы играем в профессионалов нужны реальные примеры:) ): Вот статистика с двух сайтов по поисковикам - для наглядности статистика суммирована за 3 дня.(первый оптимизирован под запросы, второй под содержание). Как показывают цифры эти два разных подхода влияют в основном на рамблер - во втором случае показатели лучше. Кроме того, второстепенные поисковики, для которых ничего не подгонялось также лучше реагируют на оптимизацию под содержание. Что касается гугла, во втором случае он занимает 3-ю позицию, значительно опережая апорт, в первом-же - гугл отстает. Скорее всего это вызвано тем, что у второго сайта выше PR (Page Rank). Что интересно, CY (индекс цитирования) практически не влияет на траффик с Яндекса (у второго сайта cy - около 800, у первого меньше 10:) ). Т.е. ИЦ по сути на результат поиска не влияет, зато обеспечивает порядка 50-100 хостов из каталога яндекса, если сайт описан в нескольких категориях.
№ Сиcтема Кол-во Процент
в группе
1 yandex.ru 1108 66.27%
2 rambler.ru 280 16.75%
3 aport.ru 185 11.06%
4 google.com 63 3.77%
5 google.com.ru 31 1.85%
6 yahoo.com 3 0.18%
7 google.de 2 0.12%
------------------------
№ Сиcтема Кол-во Процент
в группе
1 yandex.ru 1080 49.70%
2 rambler.ru 850 39.12%
3 google.com 108 4.97%
4 aport.ru 71 3.27%
5 google.com.ru 34 1.56%
6 msn.com 11 0.51%
7 lycos.ru 8 0.37%
8 yahoo.com 4 0.18%
9 google.de 2 0.09%
10 www.alltheweb.com 2 0.09%
11 google.it 1 0.05%
12 metabot.ru 1 0.05%
13 punto.ru 1 0.05%
2Олег - если ты хочешь, что бы тебя заносили в избранное, почему бы не поставить на сайте соответствующую кнопку?
2Andre - А вот скажите, вы по этому запросу на 1м месте всегда, или заточка к дате помогла? Или случайно выкинуло роботом?
12/05/2003
Сорри,уточняю, на 1 месте по запросу "8Марта" и "подарки 8 марта" Понятно, что эти запросы весь остальной год не нужны, поэтому и затачиваем к конкретной дате.
(Скриншот с яндекса не нашел, поэтому внутренняя статистика.)
Статистика с 5.3.2003 по 7.3.2003
Распределение поисковых фраз (всего): 1099
№ Фраза Кол-во Среднее в день Процент
в группе
1 8 марта 309 103 28.12%
2 подарки к 8 марта 68 22.67 6.19%
5 подарки на 8 марта 53 17.67 4.82%
6 подарок на 8 марта 44 14.67 4.00%
9 8 Марта 24 8 2.18%
11 подарки 20 6.67 1.82%
13 подарок к 8 марта 15 5 1.36%
15 Подарки к 8 марта 13 4.33 1.18%
16 8 МАРТА 10 3.33 0.91%
Сорри,уточняю, на 1 месте по запросу "8Марта" и "подарки 8 марта" Понятно, что эти запросы весь остальной год не нужны, поэтому и затачиваем к конкретной дате.
(Скриншот с яндекса не нашел, поэтому внутренняя статистика.)
Статистика с 5.3.2003 по 7.3.2003
Распределение поисковых фраз (всего): 1099
№ Фраза Кол-во Среднее в день Процент
в группе
1 8 марта 309 103 28.12%
2 подарки к 8 марта 68 22.67 6.19%
5 подарки на 8 марта 53 17.67 4.82%
6 подарок на 8 марта 44 14.67 4.00%
9 8 Марта 24 8 2.18%
11 подарки 20 6.67 1.82%
13 подарок к 8 марта 15 5 1.36%
15 Подарки к 8 марта 13 4.33 1.18%
16 8 МАРТА 10 3.33 0.91%
12/05/2003
Серьезные струны затронулись в этом топике... Серьезные разговоры. Приятно когда читаешь полные и аргументированые ответы.
Что касается дорвеев, то суть их не в том что бы быть на первом месте, а в том, что бы поднимать ту страницу ТВОЕГО ресурса на первые позиции. Но как показывает практика, поначалу дорвей вылазит на первое место и только после переиндексации вытягивает собой твой сайт и закрепляет его на этой строчке до тех пор, пока кто-либо не проведет работу чуть больше твоей... для этого необходимо поддерживать уже проделанную работу, отслеживая результаты... Отслеживая кольца дорвеев видно как один дорвей вытягивает другой и затем в купе своей они вытягивают сам сайт (точнее ту страницу твоего сайта).
Интересно получилось с дорвеем на Чарли Чаплина. Запросите в яндексе Чарли Чаплин - на первом месте будет висеть дорвей, за ним потянутся ряды раскручиваемого некогда ресурса... Видна работа промоутеров... Обратите внимание, что раскручиваемый ресурс имеет зеркала. Таким образом он занимает практически все первые позиции, всю первую страницу. Но уже более года этот дорвей висит на первом месте - нонсонс... Казалось бы ИЦ меньше 10, при том что у самого ресурса 120, хотя яндекс уверяет, что ИЦ влияет на ранжирование...
Что касается скидок. Мы еще думаем над этим, хотя уже заявили о накопительной скидке. Как нам кажется стимулирование подарками тире скидками должно присутствовать при здоровой конкуренции. Есть несколько ценообразующих политик. Один стандартный - типа затраты на производство плюс доставка плюс плюс плюс... другой подразумевает под собой (ох не помню слов красивых) политику ежеминутной потребности, зонтики продаются в пасмурную погоду куда лучше нежели зимой и соответственно по другой цене, мороженое летом итд итп По фильмам не существует сезонности и как следствие стимулирование клиента прибрести товар именно в нашем магазине должно складываться из нескольких образующих - первое, качественный офлайн сервис, удобство поиска и заказа в онлайне (оно же юзабилити) и скидка при повторном тире последующем обращении. Если бы он купил в другом магазине, я бы потерял заказ, но предоставляя скидку я получу чуть меньше прибыли, но ЗАРАБОТАЮ! О каком УК может идти речь при стимулировании покупателя преобрести товар в моем магазине используя скидки? Вообщем пока этот вопрос у нас в зачаточном состоянии, опять же из-за нехватки времени для встреч, обсуждений, написания рабочих узлов для скидок... Не хочу перекидываться на киномаг... и вообще, пойду гляну кто там первый завел тему про киномаг?
Серьезные струны затронулись в этом топике... Серьезные разговоры. Приятно когда читаешь полные и аргументированые ответы.
Что касается дорвеев, то суть их не в том что бы быть на первом месте, а в том, что бы поднимать ту страницу ТВОЕГО ресурса на первые позиции. Но как показывает практика, поначалу дорвей вылазит на первое место и только после переиндексации вытягивает собой твой сайт и закрепляет его на этой строчке до тех пор, пока кто-либо не проведет работу чуть больше твоей... для этого необходимо поддерживать уже проделанную работу, отслеживая результаты... Отслеживая кольца дорвеев видно как один дорвей вытягивает другой и затем в купе своей они вытягивают сам сайт (точнее ту страницу твоего сайта).
Интересно получилось с дорвеем на Чарли Чаплина. Запросите в яндексе Чарли Чаплин - на первом месте будет висеть дорвей, за ним потянутся ряды раскручиваемого некогда ресурса... Видна работа промоутеров... Обратите внимание, что раскручиваемый ресурс имеет зеркала. Таким образом он занимает практически все первые позиции, всю первую страницу. Но уже более года этот дорвей висит на первом месте - нонсонс... Казалось бы ИЦ меньше 10, при том что у самого ресурса 120, хотя яндекс уверяет, что ИЦ влияет на ранжирование...
Что касается скидок. Мы еще думаем над этим, хотя уже заявили о накопительной скидке. Как нам кажется стимулирование подарками тире скидками должно присутствовать при здоровой конкуренции. Есть несколько ценообразующих политик. Один стандартный - типа затраты на производство плюс доставка плюс плюс плюс... другой подразумевает под собой (ох не помню слов красивых) политику ежеминутной потребности, зонтики продаются в пасмурную погоду куда лучше нежели зимой и соответственно по другой цене, мороженое летом итд итп По фильмам не существует сезонности и как следствие стимулирование клиента прибрести товар именно в нашем магазине должно складываться из нескольких образующих - первое, качественный офлайн сервис, удобство поиска и заказа в онлайне (оно же юзабилити) и скидка при повторном тире последующем обращении. Если бы он купил в другом магазине, я бы потерял заказ, но предоставляя скидку я получу чуть меньше прибыли, но ЗАРАБОТАЮ! О каком УК может идти речь при стимулировании покупателя преобрести товар в моем магазине используя скидки? Вообщем пока этот вопрос у нас в зачаточном состоянии, опять же из-за нехватки времени для встреч, обсуждений, написания рабочих узлов для скидок... Не хочу перекидываться на киномаг... и вообще, пойду гляну кто там первый завел тему про киномаг?
12/05/2003
Посмотрел приведенную статистику. Интересно, но... не более того. Во-первых трудно провести оценку не имея под рукой ни конкретных запросов, ни характеристики приведенных сайтов. Для себя решил, что если буду размещать рекламу, то мне пригодятся более других яндекс и рамблер - статистика именно это и показывает. Вот если бы я торговал трафиком, то в этом случае такая статиситка была бы весьма полезной. Трафик "гонит" яндекс и рамблер. Для сайта эта статистика бесполезна, хоть затачивай, хоть не затачивай.
Мне как продавцу интересно, чтобы мой товар удовлетворял определенную потребность. Повторю потребность сначала - товар потом. А в случае заточки мы потребность затачиваем под товар - это глупость.
Второе. Представьте, что на определенной и ограниченной территории собралось 15 человек. У каждого свой примерно равный кусок. Если мы сюда добавим еще 5 человек, то площадь занятая каждым участником уменьшится. Кажется, что это прописная истина должна быть понятна всем. Но это видимо не так, потому что есть заточка, иначе говоря попытка сделать себя первым среди других на ограниченном участке (разными путями увеличить свой кусок территории за счет других). Этот прием срабатывает только в одном случае - когда применяется лишь единожды, если его применит еще хотя бы 1 или 2 участника группы, его эффективность падает до нулевой отметки - шансы стать первыми у всех уравниваются. И это все вместо того, чтобы найти именно свой кусок территории, который никто другой не сможет занять по каким-либо причинам.
Полезная статистика и небольшой анализ здесь http://www.oborot.ru/forum/read/493/6
По поводу кнопки "внести в избарнное". В прошлом году мы проводили исследования в 2 фокус-группах на эту тему. Результат - с этой кнопкой больше возни для пользователя чем без нее.
Дорвеи и пр. Все это хорошо, когды тебе надо похвастаться перед своими приятелями - какой ты крутой и на 1 (2,3) месте. Для большего дорвеи не годятся. Сначала потребность, а потом товар. Если сайт стоит на первом месте, но абсолютно мне не подходит, то толку от этого первого места - ноль. В последнее вренмя замечаю, что чаще всего так и просходит - видимо все стали использовать дорвеи - эффективность их применения упала до нуля.
По поводу скидок и стимулирования. Сергеич - не делай глупых шагов. Если кто-то применил скидку в своем магазине, то это еще не означает, что это хорошо для тебя. Применишь скидку - ты попал в вечно отстающие и никакие дорвеи тебе не помогут.
Здоровая конкуренция строится на другом - на соответствии товара искомой потребности. Скидки применяют те, у кого либо товар устарел, либо потребность перестала быть актуальной.
Я уже приводил пример в другом топике по поводу книг. Я купил книгу дороже в простом магазине, потому что она была в наличии. А вот другую весьма редкую книгу (хотя и дешевле) я заказал в ИМ (правда ждать пришлось 40 дней, пока привезут). Обращаю внимание на слово "редкий". Я уже говорил про твой магазин Сергеич. Твое главные слова РЕДКОЕ КИНО. При чем тут скидки? Сделай так, чтобы только у тебя можно было купить это редкое кино, чтобы я как покупатель мог в этом убедиться, получить полную информацию по этому фильму, убедиться в том что он действительно редкий. Для постоянных клиентов лучше делать не скидки, а индивидуальную подборку редких фильмов. Это гораздо лучше чем скидки. Я вряд ли пойду в другой ИМ, если здесь обо мне ТАК заботятся, что подбирают по моему заказу и вкусу редкие фильмы.
Теперь по поводу сезонности. Есть и еще как. Один фильм продается лучше другого. Значит пользуется большим спросом. Другой - нет. Стало быть на второй фильм цена должна упасть - товар не ходовой.
Это фундаментальные экономические принципы. Мне просто непонятно, почему в е-бизнесе они игнорируются. Или все думают, что это опять абстракции. Дорогие, да эта абстракция сделална на таком опыте, который вам всем и не снился. Банально, но факт: спрос увеличивается - цена растет, спрос падает - цена падает. Предложение - с точностью до наоборот: предложение увеличивается - цена падает.
И последнее. Сергеич - не иди на поводу идиотской системы ценообразования: затраты+прыбыль. Помни: сначала потребность - потом товар. Отсюда, цена это та сумма которую может заплатить покупатель за данный товар, а не во сколько он обошелся продавцу. Этот вариант намного лучше в плане кокурентоспособности, потому что заставляет менеджера все время искать пути улучшения эффективности работы всего предприятия. Это путь сделает тебя первым без всяких там дорвеев.
Посмотрел приведенную статистику. Интересно, но... не более того. Во-первых трудно провести оценку не имея под рукой ни конкретных запросов, ни характеристики приведенных сайтов. Для себя решил, что если буду размещать рекламу, то мне пригодятся более других яндекс и рамблер - статистика именно это и показывает. Вот если бы я торговал трафиком, то в этом случае такая статиситка была бы весьма полезной. Трафик "гонит" яндекс и рамблер. Для сайта эта статистика бесполезна, хоть затачивай, хоть не затачивай.
Мне как продавцу интересно, чтобы мой товар удовлетворял определенную потребность. Повторю потребность сначала - товар потом. А в случае заточки мы потребность затачиваем под товар - это глупость.
Второе. Представьте, что на определенной и ограниченной территории собралось 15 человек. У каждого свой примерно равный кусок. Если мы сюда добавим еще 5 человек, то площадь занятая каждым участником уменьшится. Кажется, что это прописная истина должна быть понятна всем. Но это видимо не так, потому что есть заточка, иначе говоря попытка сделать себя первым среди других на ограниченном участке (разными путями увеличить свой кусок территории за счет других). Этот прием срабатывает только в одном случае - когда применяется лишь единожды, если его применит еще хотя бы 1 или 2 участника группы, его эффективность падает до нулевой отметки - шансы стать первыми у всех уравниваются. И это все вместо того, чтобы найти именно свой кусок территории, который никто другой не сможет занять по каким-либо причинам.
Полезная статистика и небольшой анализ здесь http://www.oborot.ru/forum/read/493/6
По поводу кнопки "внести в избарнное". В прошлом году мы проводили исследования в 2 фокус-группах на эту тему. Результат - с этой кнопкой больше возни для пользователя чем без нее.
Дорвеи и пр. Все это хорошо, когды тебе надо похвастаться перед своими приятелями - какой ты крутой и на 1 (2,3) месте. Для большего дорвеи не годятся. Сначала потребность, а потом товар. Если сайт стоит на первом месте, но абсолютно мне не подходит, то толку от этого первого места - ноль. В последнее вренмя замечаю, что чаще всего так и просходит - видимо все стали использовать дорвеи - эффективность их применения упала до нуля.
По поводу скидок и стимулирования. Сергеич - не делай глупых шагов. Если кто-то применил скидку в своем магазине, то это еще не означает, что это хорошо для тебя. Применишь скидку - ты попал в вечно отстающие и никакие дорвеи тебе не помогут.
Здоровая конкуренция строится на другом - на соответствии товара искомой потребности. Скидки применяют те, у кого либо товар устарел, либо потребность перестала быть актуальной.
Я уже приводил пример в другом топике по поводу книг. Я купил книгу дороже в простом магазине, потому что она была в наличии. А вот другую весьма редкую книгу (хотя и дешевле) я заказал в ИМ (правда ждать пришлось 40 дней, пока привезут). Обращаю внимание на слово "редкий". Я уже говорил про твой магазин Сергеич. Твое главные слова РЕДКОЕ КИНО. При чем тут скидки? Сделай так, чтобы только у тебя можно было купить это редкое кино, чтобы я как покупатель мог в этом убедиться, получить полную информацию по этому фильму, убедиться в том что он действительно редкий. Для постоянных клиентов лучше делать не скидки, а индивидуальную подборку редких фильмов. Это гораздо лучше чем скидки. Я вряд ли пойду в другой ИМ, если здесь обо мне ТАК заботятся, что подбирают по моему заказу и вкусу редкие фильмы.
Теперь по поводу сезонности. Есть и еще как. Один фильм продается лучше другого. Значит пользуется большим спросом. Другой - нет. Стало быть на второй фильм цена должна упасть - товар не ходовой.
Это фундаментальные экономические принципы. Мне просто непонятно, почему в е-бизнесе они игнорируются. Или все думают, что это опять абстракции. Дорогие, да эта абстракция сделална на таком опыте, который вам всем и не снился. Банально, но факт: спрос увеличивается - цена растет, спрос падает - цена падает. Предложение - с точностью до наоборот: предложение увеличивается - цена падает.
И последнее. Сергеич - не иди на поводу идиотской системы ценообразования: затраты+прыбыль. Помни: сначала потребность - потом товар. Отсюда, цена это та сумма которую может заплатить покупатель за данный товар, а не во сколько он обошелся продавцу. Этот вариант намного лучше в плане кокурентоспособности, потому что заставляет менеджера все время искать пути улучшения эффективности работы всего предприятия. Это путь сделает тебя первым без всяких там дорвеев.
12/05/2003
Олег, мыслишь правильно и в нужном направлении. Прислушаюсь к твоему совету и вынесу этот вопрос на повестку дня :о))
На счет сезонности вспомнил, что есть хороший момент - дня рождения актеров тире режиссеров. Под эту личину формируются подарочные наборы . То есть, под день рождения допустим Феллини делаем набор его фильмов (либо вся коллекция, либо 5-6 кассет (либо на выбор, либо так)) и подносится в праздничной упаковке с небольшой скидкой (за обьем)... как-то я все-таки склоняюсь к скидкам... Лишний мотив-стимул для свершения сделки никогда не помешает. Даже если эта скидка уже учтена при образовании стоимости товара тире набора, хотя покупатель не в курсе оного :о))
Что касаемо дорвеев, то существует статистика кликабельности при поиске, которая явно и однозначно показывает (даже если брать грубо и допускать статистическую погрешность) на то, что народ (толпа) кнопает на первые позиции, даже не глядя на линк, описания.
А вот Вы Олег уже мудрый кнопкодав. Но толпа она и есть толпа, это массы, это наши клиенты... пусть они мудреют, но за ними придут миллионы кнопкодавов-клиентов...
Олег, мыслишь правильно и в нужном направлении. Прислушаюсь к твоему совету и вынесу этот вопрос на повестку дня :о))
На счет сезонности вспомнил, что есть хороший момент - дня рождения актеров тире режиссеров. Под эту личину формируются подарочные наборы . То есть, под день рождения допустим Феллини делаем набор его фильмов (либо вся коллекция, либо 5-6 кассет (либо на выбор, либо так)) и подносится в праздничной упаковке с небольшой скидкой (за обьем)... как-то я все-таки склоняюсь к скидкам... Лишний мотив-стимул для свершения сделки никогда не помешает. Даже если эта скидка уже учтена при образовании стоимости товара тире набора, хотя покупатель не в курсе оного :о))
Что касаемо дорвеев, то существует статистика кликабельности при поиске, которая явно и однозначно показывает (даже если брать грубо и допускать статистическую погрешность) на то, что народ (толпа) кнопает на первые позиции, даже не глядя на линк, описания.
А вот Вы Олег уже мудрый кнопкодав. Но толпа она и есть толпа, это массы, это наши клиенты... пусть они мудреют, но за ними придут миллионы кнопкодавов-клиентов...
12/05/2003
Сергеич, спасибо, что напомнил :) И пример хорош. Уже дал задание сделать дорвеев+ зеркал, чтобы занять максимально первые страницы яндекса по нужным запросам. А то, блин, как конкурент рядышком на первой странице умудрится ссылочку разместить, так и чувстсвуешь, как половина Умных Енотов бежит мимо кассы :( Еще раз сенкс, играем дальше!
Сергеич, спасибо, что напомнил :) И пример хорош. Уже дал задание сделать дорвеев+ зеркал, чтобы занять максимально первые страницы яндекса по нужным запросам. А то, блин, как конкурент рядышком на первой странице умудрится ссылочку разместить, так и чувстсвуешь, как половина Умных Енотов бежит мимо кассы :( Еще раз сенкс, играем дальше!
13/05/2003
Играем дальше.
Еще раз о скидках. Скидки - инструмент единовременного стимулирования, он работает только в первый раз. Потому что каждая последующая скидка теряет свою ценность для потребителя. Точно так же одинаковый товар теряет свою ценность для удовлетворения искомой потребности, если представлен неким количеством более одного. Например, если на семью из 4 человек мне нужна в день только 1 булка хлеба, то вторая булка (если не предстоит прием гостей или чего-нибудь еще экстраординарного) мне не требуется. Даже со значительной скидкой.
Когда скидку из единовременной меры стимулирования превращают в постоянный инструмент привлечения покупателей - происходит превращение периодической убыточности в плановую (для предприятия), создается "мина замедленного действия" в сознании покупателей - фирму лихорадит и при малейшей опасности надо уходить. Нельзя путать скидку с постоянным и планомерным снижением цены.
Одно дело вы уменьшаете свою финансовую подушку (скидки снижает прибыль, но не трогает ваши затраты), другое дело когда вы снижаете затраты и тем самым не снижая прибыли, уменьшаете цену. Разницу, надеюсь отчетливо видно.
Играем дальше.
Еще раз о скидках. Скидки - инструмент единовременного стимулирования, он работает только в первый раз. Потому что каждая последующая скидка теряет свою ценность для потребителя. Точно так же одинаковый товар теряет свою ценность для удовлетворения искомой потребности, если представлен неким количеством более одного. Например, если на семью из 4 человек мне нужна в день только 1 булка хлеба, то вторая булка (если не предстоит прием гостей или чего-нибудь еще экстраординарного) мне не требуется. Даже со значительной скидкой.
Когда скидку из единовременной меры стимулирования превращают в постоянный инструмент привлечения покупателей - происходит превращение периодической убыточности в плановую (для предприятия), создается "мина замедленного действия" в сознании покупателей - фирму лихорадит и при малейшей опасности надо уходить. Нельзя путать скидку с постоянным и планомерным снижением цены.
Одно дело вы уменьшаете свою финансовую подушку (скидки снижает прибыль, но не трогает ваши затраты), другое дело когда вы снижаете затраты и тем самым не снижая прибыли, уменьшаете цену. Разницу, надеюсь отчетливо видно.
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