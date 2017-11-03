Crm или что тоо вроде этого
03/11/2017
Здравствейте.У нас it компания.Имеются много клиентов с их кучей инфрпмации (сервера,ip,rdp и тд)Нужна программа в которую можно будет занести эти компании в виде списка и чтоб при нажатии на линки эти компанний разворачиваласт вся нужная информация.К тому же нужно дать около 10 узеров с правами для просмотра этой информации.Нужно редактировать Желательно эта программа должна быть в php формате.Эсли будет моб приложение вообще будет супер.
Здравствейте.У нас it компания.Имеются много клиентов с их кучей инфрпмации (сервера,ip,rdp и тд)Нужна программа в которую можно будет занести эти компании в виде списка и чтоб при нажатии на линки эти компанний разворачиваласт вся нужная информация.К тому же нужно дать около 10 узеров с правами для просмотра этой информации.Нужно редактировать Желательно эта программа должна быть в php формате.Эсли будет моб приложение вообще будет супер.
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