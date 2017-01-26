CRM и СИСТЕМА+СКЛАД или Когда у ВАС несколько ИМ и Лейдингов или Мультимагазины?
26/01/2017
Решил поставить задачу более четко!
Итак нужна CRM решающая большинство актуальных проблем! Уверен аналогичные ситуации имеются у многих.
1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!
2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)
3. Одно или несколько Юр Лиц или вообще "серые" продажи!
(Ну как пример отправка почтой, частным лицом).
При этом, каждый ИМ имеет свои условия продажи, отгрузки и доставки!
Где то доставка дотируется из стоимости товара, где то наоборот стоимость доставки дотирует товар!
При этом товар может быть одним и тем же или абсолютно разным.
Цены (Наценки) также могут отличатся для каждого ИМ.
И все это нужно учитывать и отслеживать в одном месте!
При этом с поправкой на "тупых" клиентов, на возвраты, на изменения тарифов доставки и тп.
При этом система должна позволять работать с частью клиентов в белую, а часть без.
Конечно главное здесь это обширность коммуникаций, обмен данными с ИМ и максимальная автоматизация процессов.
Еще лучше, если будет полный доступ к базе данных, сообщений и емайл! И установка полностью или частично на свои сервера! Без ОБЛАКА!
Решил поставить задачу более четко!
Итак нужна CRM решающая большинство актуальных проблем! Уверен аналогичные ситуации имеются у многих.
1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!
2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)
3. Одно или несколько Юр Лиц или вообще "серые" продажи!
(Ну как пример отправка почтой, частным лицом).
При этом, каждый ИМ имеет свои условия продажи, отгрузки и доставки!
Где то доставка дотируется из стоимости товара, где то наоборот стоимость доставки дотирует товар!
При этом товар может быть одним и тем же или абсолютно разным.
Цены (Наценки) также могут отличатся для каждого ИМ.
И все это нужно учитывать и отслеживать в одном месте!
При этом с поправкой на "тупых" клиентов, на возвраты, на изменения тарифов доставки и тп.
При этом система должна позволять работать с частью клиентов в белую, а часть без.
Конечно главное здесь это обширность коммуникаций, обмен данными с ИМ и максимальная автоматизация процессов.
Еще лучше, если будет полный доступ к базе данных, сообщений и емайл! И установка полностью или частично на свои сервера! Без ОБЛАКА!
27/01/2017
Вот если бы Я мог описать, всю картину, но это займет много букв и времени...
Основное. Это поддержка Мультимагазинов.
т.е когда сайтов много (более десятка), каждый имеет свои контакты, и свою специфику товаров, условия продаж (доставки и тп).
+ несколько юр лиц (отправителей) к которым привязаны эти ИМ, но они не кратны кол-ву юр лиц.
Единый склад источник или несколько.
В принципе СКЛАД, как виртуальная единица один!
Но иногда возможны закупки по "дропшипингу" или частичный предзаказ на складах поставщиков.
Но эти функции думаю можно разделить.
А вот по Мультимагазиности вопросы...
Мне кажется большинство разработчиков CRM даже не понимают, что такое возможно.
И все это нужно объединить в единую систему!
qualified:
krutik, а можно список задач, которые должна решать CRM? А то обрывки Ваших мыслей не дают полного представления о том, что Вам требуется.
krutik, а можно список задач, которые должна решать CRM? А то обрывки Ваших мыслей не дают полного представления о том, что Вам требуется.
Вот если бы Я мог описать, всю картину, но это займет много букв и времени...
Основное. Это поддержка Мультимагазинов.
т.е когда сайтов много (более десятка), каждый имеет свои контакты, и свою специфику товаров, условия продаж (доставки и тп).
+ несколько юр лиц (отправителей) к которым привязаны эти ИМ, но они не кратны кол-ву юр лиц.
Единый склад источник или несколько.
В принципе СКЛАД, как виртуальная единица один!
Но иногда возможны закупки по "дропшипингу" или частичный предзаказ на складах поставщиков.
Но эти функции думаю можно разделить.
А вот по Мультимагазиности вопросы...
Мне кажется большинство разработчиков CRM даже не понимают, что такое возможно.
И все это нужно объединить в единую систему!
21/02/2017
Конечно для ИМ - своя специфика. И именно отраслевые решения такого рода - редкость.
Можно либо их искать или - использовать универсальные решения.
Для ИМ есть специализированная Retail CRM.
По вашим функциям:
1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!
это вообще - не проблема для любой веб системы - сделать интегарцию с любым количеством лендингов - сайтов - та же amoCRM или Битрикс24
2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)
а вот это может быть проблемой) склад - это редкость в CRM/ В амо - например нет.
Как вариант - можно сделать связку двух систем - например Мойсклад + amoCRM
Конечно для ИМ - своя специфика. И именно отраслевые решения такого рода - редкость.
Можно либо их искать или - использовать универсальные решения.
Для ИМ есть специализированная Retail CRM.
По вашим функциям:
1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!
это вообще - не проблема для любой веб системы - сделать интегарцию с любым количеством лендингов - сайтов - та же amoCRM или Битрикс24
2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)
а вот это может быть проблемой) склад - это редкость в CRM/ В амо - например нет.
Как вариант - можно сделать связку двух систем - например Мойсклад + amoCRM
02/03/2017
Хорошо, исключим СКЛАД из системы. Но кол-во товаров, должно учитываться или иметься обратная связь в том числе с 1С
Я реально дилетант в этом и понимаю, что выбор очень ограничен. Нужно остановить выбор на чем то одном, чтобы потом не метаться.
И повторяю продажи как "белые", так и скажем "серые" и все это хочется связать вместе, но без пересечения.
retailCMR не понравился, что у них привязка на заказ!
А что из Буржуев можно рекомендовать или не стоит?
Даже если они русифицированы?
Darsian:
По вашим функциям:
1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!
это вообще - не проблема для любой веб системы - сделать интегарцию с любым количеством лендингов - сайтов - та же amoCRM или Битрикс24
По вашим функциям:
1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!
это вообще - не проблема для любой веб системы - сделать интегарцию с любым количеством лендингов - сайтов - та же amoCRM или Битрикс24
Хорошо, исключим СКЛАД из системы. Но кол-во товаров, должно учитываться или иметься обратная связь в том числе с 1С
Я реально дилетант в этом и понимаю, что выбор очень ограничен. Нужно остановить выбор на чем то одном, чтобы потом не метаться.
И повторяю продажи как "белые", так и скажем "серые" и все это хочется связать вместе, но без пересечения.
retailCMR не понравился, что у них привязка на заказ!
А что из Буржуев можно рекомендовать или не стоит?
Даже если они русифицированы?
03/03/2017
Спасибо. Но это же система для ИМ! а не CRM.
Когда то Я смотрел из систему.
Опять же говорю, что имеются абсолютно разные ИМ на разных движках, разные одностраничники и тп.
И все это нужно отслеживать, сортировать, делегировать.
Ибо в текущий момент, уже не справляемся.
Короче по ходу в россии, только пара тройка на выбор и все
alive:
CS-cart multivendor посмотрите.
CS-cart multivendor посмотрите.
Спасибо. Но это же система для ИМ! а не CRM.
Когда то Я смотрел из систему.
Опять же говорю, что имеются абсолютно разные ИМ на разных движках, разные одностраничники и тп.
И все это нужно отслеживать, сортировать, делегировать.
Ибо в текущий момент, уже не справляемся.
Короче по ходу в россии, только пара тройка на выбор и все
03/03/2017
Если нужен учет товаров - то склад нужен обязательно. + 1 вы написали - интеграция с 1 С
+ без облака, а на свои сервера.
Варианты:
Клиентская база CRM (есть склад, веб, но поствивть можно к себе + есть модуль интеграции с 1 С)
RegionSoft CRM - под ОС Windows. Есть склад, 1 С. касса, процессы и куча всего. Можно сделать интегарцию c веб сайтами.
Цитата:
Но кол-во товаров, должно учитываться или иметься обратная связь в том числе с 1С
Я реально дилетант в этом и понимаю, что выбор очень ограничен. Нужно остановить выбор на чем то одном, чтобы потом не метаться.
И повторяю продажи как "белые", так и скажем "серые" и все это хочется связать вместе, но без пересечения.
Но кол-во товаров, должно учитываться или иметься обратная связь в том числе с 1С
Я реально дилетант в этом и понимаю, что выбор очень ограничен. Нужно остановить выбор на чем то одном, чтобы потом не метаться.
И повторяю продажи как "белые", так и скажем "серые" и все это хочется связать вместе, но без пересечения.
Если нужен учет товаров - то склад нужен обязательно. + 1 вы написали - интеграция с 1 С
+ без облака, а на свои сервера.
Варианты:
Клиентская база CRM (есть склад, веб, но поствивть можно к себе + есть модуль интеграции с 1 С)
RegionSoft CRM - под ОС Windows. Есть склад, 1 С. касса, процессы и куча всего. Можно сделать интегарцию c веб сайтами.
06/03/2017
Вот если бы Я мог описать, всю картину, но это займет много букв и времени...
Основное. Это поддержка Мультимагазинов.
т.е когда сайтов много (более десятка), каждый имеет свои контакты, и свою специфику товаров, условия продаж (доставки и тп).
+ несколько юр лиц (отправителей) к которым привязаны эти ИМ, но они не кратны кол-ву юр лиц.
Единый склад источник или несколько.
В принципе СКЛАД, как виртуальная единица один!
Но иногда возможны закупки по "дропшипингу" или частичный предзаказ на складах поставщиков.
Но эти функции думаю можно разделить.
А вот по Мультимагазиности вопросы...
Мне кажется большинство разработчиков CRM даже не понимают, что такое возможно.
И все это нужно объединить в единую систему!
Вот если бы Я мог описать, всю картину, но это займет много букв и времени...
Основное. Это поддержка Мультимагазинов.
т.е когда сайтов много (более десятка), каждый имеет свои контакты, и свою специфику товаров, условия продаж (доставки и тп).
+ несколько юр лиц (отправителей) к которым привязаны эти ИМ, но они не кратны кол-ву юр лиц.
Единый склад источник или несколько.
В принципе СКЛАД, как виртуальная единица один!
Но иногда возможны закупки по "дропшипингу" или частичный предзаказ на складах поставщиков.
Но эти функции думаю можно разделить.
А вот по Мультимагазиности вопросы...
Мне кажется большинство разработчиков CRM даже не понимают, что такое возможно.
И все это нужно объединить в единую систему!
20/03/2017
Не вижу никакой сложности в настройки обмена нескольких сайтов с 1с ( у нас 5 штук, в заказе указание с какого сайта пришёл заказ)
в 1с делай сколько угодно складов
Всё так же в принципе просто, интеграция ТК, почта без проблем, отгружай.
Заказы с сайта в 1с будут приходить с ценами сайта ( по указанию в заказе, менеджер будет понимать какие условия доставки озвучивать)
та же 1С УТ вам в помощь, CRM там в принципе присутствует, если нужно будет более расширенную версию, то можно будет докупить. Хотите на сервер, без проблем, покупаете коробчную версию.
krutik:
1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!
1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!
Не вижу никакой сложности в настройки обмена нескольких сайтов с 1с ( у нас 5 штук, в заказе указание с какого сайта пришёл заказ)
krutik:
2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)
2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)
в 1с делай сколько угодно складов
krutik:
3. Одно или несколько Юр Лиц или вообще "серые" продажи!
(Ну как пример отправка почтой, частным лицом).
3. Одно или несколько Юр Лиц или вообще "серые" продажи!
(Ну как пример отправка почтой, частным лицом).
Всё так же в принципе просто, интеграция ТК, почта без проблем, отгружай.
krutik:
При этом, каждый ИМ имеет свои условия продажи, отгрузки и доставки!
При этом, каждый ИМ имеет свои условия продажи, отгрузки и доставки!
Заказы с сайта в 1с будут приходить с ценами сайта ( по указанию в заказе, менеджер будет понимать какие условия доставки озвучивать)
krutik:
Конечно главное здесь это обширность коммуникаций, обмен данными с ИМ и максимальная автоматизация процессов.
Еще лучше, если будет полный доступ к базе данных, сообщений и емайл! И установка полностью или частично на свои сервера! Без ОБЛАКА!
Конечно главное здесь это обширность коммуникаций, обмен данными с ИМ и максимальная автоматизация процессов.
Еще лучше, если будет полный доступ к базе данных, сообщений и емайл! И установка полностью или частично на свои сервера! Без ОБЛАКА!
та же 1С УТ вам в помощь, CRM там в принципе присутствует, если нужно будет более расширенную версию, то можно будет докупить. Хотите на сервер, без проблем, покупаете коробчную версию.
07/04/2017
Будем изучать, кстати первый опыт и контакт с Бытрикс негативный!
Также как и АМО!
Сидят роботы девочки... Отсылают к каким то партнерам, не на один конкретный вопрос ответа не было...
В общем, если так в самом начале, то что будет потом?!
Делаем выводы, что потом будет развод на бабло за каждый пук!
Будем изучать, кстати первый опыт и контакт с Бытрикс негативный!
Также как и АМО!
Сидят роботы девочки... Отсылают к каким то партнерам, не на один конкретный вопрос ответа не было...
В общем, если так в самом начале, то что будет потом?!
Делаем выводы, что потом будет развод на бабло за каждый пук!
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
19/04/2017
Дело вот в чем. Чтобы ваши задачи реализовать надо не только выбрать CRM, но и найти компанию которая настроит в ней ваши бизнес-процессы. Потому что все-таки это инструмент гибкий. Вы лучше не в битрикс звоните напрямую, а одному из партнеров в вашем городе.
krutik:
Будем изучать, кстати первый опыт и контакт с Бытрикс негативный!
Также как и АМО!
Сидят роботы девочки... Отсылают к каким то партнерам, не на один конкретный вопрос ответа не было...
В общем, если так в самом начале, то что будет потом?!
Делаем выводы, что потом будет развод на бабло за каждый пук!
Будем изучать, кстати первый опыт и контакт с Бытрикс негативный!
Также как и АМО!
Сидят роботы девочки... Отсылают к каким то партнерам, не на один конкретный вопрос ответа не было...
В общем, если так в самом начале, то что будет потом?!
Делаем выводы, что потом будет развод на бабло за каждый пук!
Дело вот в чем. Чтобы ваши задачи реализовать надо не только выбрать CRM, но и найти компанию которая настроит в ней ваши бизнес-процессы. Потому что все-таки это инструмент гибкий. Вы лучше не в битрикс звоните напрямую, а одному из партнеров в вашем городе.
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