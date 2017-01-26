krutik:



1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!

Не вижу никакой сложности в настройки обмена нескольких сайтов с 1с ( у нас 5 штук, в заказе указание с какого сайта пришёл заказ)

krutik:



2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)

в 1с делай сколько угодно складов

krutik:



3. Одно или несколько Юр Лиц или вообще "серые" продажи!

(Ну как пример отправка почтой, частным лицом).

Всё так же в принципе просто, интеграция ТК, почта без проблем, отгружай.

krutik:



При этом, каждый ИМ имеет свои условия продажи, отгрузки и доставки!

Заказы с сайта в 1с будут приходить с ценами сайта ( по указанию в заказе, менеджер будет понимать какие условия доставки озвучивать)

krutik:



Конечно главное здесь это обширность коммуникаций, обмен данными с ИМ и максимальная автоматизация процессов.

Еще лучше, если будет полный доступ к базе данных, сообщений и емайл! И установка полностью или частично на свои сервера! Без ОБЛАКА!

та же 1С УТ вам в помощь, CRM там в принципе присутствует, если нужно будет более расширенную версию, то можно будет докупить. Хотите на сервер, без проблем, покупаете коробчную версию.