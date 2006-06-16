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citi-банк ОБМАНЫВАЕТ !!!!



Ссылка на сообщение Vlad
16/06/2006

А российский city-bank вроде Лужкову принадлежит?



Тоже прикол со снятим рублями в банкомате с долларовой карты - курс у них равен курсу ЦБ, но еще берется коммиссия 2%! Уроды.

И с кредиток снятие в банкомате вызывает коммиссию в 2% (в валюте карточки если! а в другой валюте - еще плюс 2% наверно).



Ссылка на сообщение Salem
18/06/2006

Меня тоже умиляет платная услуга SMS и e-mail уведомлений, но будучи платной, они не гарантируют её корректную работу!!! Как вам такой подход к клиентам :)



Или например есть у них страхование денег на карте, за счет клиента, считаю что это вообще не законно т.к. защита вкладов клиентов, это работа банка. И если их админ сольет всю базу хакерам, или хакеры взломают их сервера - это их проблема и их риски, а не риски клиентов.

И это при том, что до безумия очень низкие проценты по вкладам.



Короче темная контора. Наживаются на лохах-клиентах которые думают, что западный банк никогда не кинет, да вероятность пострадать в таком банке ниже чем в нашем, зато западный банк на вас хорошо зарабатывает, а не вы взаимовыгодно сотрудничаете как при работе с российским банком. Причем ситуация в мире, говорит об обратном, т.е. что их финансовая система в случае девальвации $ может лечь на лопатки :)



Ссылка на сообщение SVETLANA
08/09/2006

HELP!!ТАК БРАТЬ У НИХ КРЕДИТ ИЛИ НЕТ



Ссылка на сообщение Игорь
08/09/2006

SVETLANA,

я являюсь клиентом этого банка около 6 месяцев, пока все более менее нормально, хотя далеко не всё нравится.



Пугает большое количество негативных отзывов, SVETLANA почитайте здесь много полезной информации

http://www.banki.ru/services/responses/



Ссылка на сообщение SVETLANA
08/09/2006

Большое спасибо за ссылочку!



Ссылка на сообщение PK
13/09/2006

2 знакомых работают в банках руководителями отделов по работе с физ лицами. Однажды высказал мысль "може, купить не просто хорошую машину, а взять у вас кредит и купить мерседес?" - оба хором сказали "ты уж лучше копи..."



Недавняя история - дама взяла кредит 13 штук в банке под залог квартиры. Кредит отдала (естесно, с пост-советскими безумными 20% в год) - но ген.доверенность на квартиру отказались возвращать т.к. банковские сотрудники её квартиру уже пару раз успели перепродать.

В общем, кредитуйтесь - если не боитесь скрытых платежей в виде

а) открытие счёта;

б) обслуживание счёта;

в) пеня за просроченные выплаты;

г) "сложный" процент на кредит (берёте 10к на 2 года под 20% годовых, через год вплачиваете 7к - и должны ещё 7к - хотя на уровне математики 4-го класса должно получаться не больше 13к - ведь первую половину кредита вы возвращаете в первый же год).



+ возможность мошеннических операций с заложенным имуществом

+ унизительная процедура выдачи

+ постоянные звонки из банка на тему "ах, вы ещё не сбежали? вы нам ещё должны деник"

=)



Ссылка на сообщение Pasha
13/09/2006

Здравстуйте Уважаемые пользователи данного сайта.



Кто пользуется услугами ситибанка прошу напишите мне на email.Есть много вопросов.

Хочу посоветоваться.

Заранее благоадарен.



Ссылка на сообщение Особое мнение
13/09/2006

Кто же тебе напишет? Для этого и есть форум.



Ссылка на сообщение SKA
15/09/2006

у меня есть кредитная карта ситибанка, причём золотая. лимит на ней уже более 300К. завёл в своё время на самый чернющий день. с противниками этого банка не спорю - говнецо, а не банк. неудобно, медленно, дорого, некоторые сервисы вообще не работают (типа смс). Но я к этой карте отношусь как к страховке, а за страховку надо платить. На случай - если совсем круто прижмёт.


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