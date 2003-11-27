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Что важно?
27/11/2003
Для инет-магазина, как и для лубого другого магазина или фирмы, важно отличие от конкурентов. Чтобы покупатель (или потребитель) вас отличал от других и поэтому шел к вам. Но отличие должно быть реальным, а не надуманным, типа "самые низкие цены", "самый лучший сервис"... Бред сумашедшего это называется.
Хотите отличаться - ищите "изюминку" или стройте храм (как в известной притче).
Остальное - прилагательные к сказанному выше.
Для инет-магазина, как и для лубого другого магазина или фирмы, важно отличие от конкурентов. Чтобы покупатель (или потребитель) вас отличал от других и поэтому шел к вам. Но отличие должно быть реальным, а не надуманным, типа "самые низкие цены", "самый лучший сервис"... Бред сумашедшего это называется.
Хотите отличаться - ищите "изюминку" или стройте храм (как в известной притче).
Остальное - прилагательные к сказанному выше.
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