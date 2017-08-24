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Чего ждем от "КоролЁва"
Владимир Бугаевский,
Руководитель коммерческого отдела Оборот.ру
Руководитель коммерческого отдела Оборот.ру
24/08/2017
Ну коллеги, поделитесь ожиданиями от того как умный поисковик должен улавливать запросы и пожелания про перламутровые пуговицы.
Ну коллеги, поделитесь ожиданиями от того как умный поисковик должен улавливать запросы и пожелания про перламутровые пуговицы.
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